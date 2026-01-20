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Διυπουργική σύσκεψη για την κακοκαιρία: Σε γενική επιφυλακή Πυροσβεστική και Ένοπλες Δυνάμεις
Ειδήσεις
19:21 - 20 Ιαν 2026

Διυπουργική σύσκεψη για την κακοκαιρία: Σε γενική επιφυλακή Πυροσβεστική και Ένοπλες Δυνάμεις

Reporter.gr Newsroom
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Σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα τίθεται ο κρατικός μηχανισμός της Πολιτικής Προστασίας, καθώς η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ) εξέδωσε έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, με ισχύ για τις επόμενες ώρες. Οι περιοχές που βρίσκονται σε Red Code είναι η Αττική, η Θεσσαλία, η Στερεά Ελλάδα, η Πελοπόννησος και η Δυτική Μακεδονία, ενώ για τις υπόλοιπες περιοχές που περιλαμβάνονται στο δελτίο ισχύει πορτοκαλί συναγερμός.

Οι προβλέψεις της ΕΜΥ κάνουν λόγο για έντονες βροχοπτώσεις, τοπικά ισχυρές καταιγίδες, χιονοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους, γεγονός που οδήγησε στην πλήρη ενεργοποίηση του επιχειρησιακού σχεδίου Πολιτικής Προστασίας, με στόχο την άμεση αντιμετώπιση των φαινομένων και τη διασφάλιση της ασφάλειας των πολιτών.

Μέτρα και επιχειρησιακή ετοιμότητα

Σε διυπουργική – συντονιστική σύσκεψη που συγκάλεσε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, συμμετείχαν εκπρόσωποι όλων των συναρμόδιων υπουργείων, των Περιφερειών, των ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και φορέων της Πολιτικής Προστασίας. Ο κ. Κεφαλογιάννης τόνισε την ανάγκη για αυξημένη επαγρύπνηση, πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα και αδιάλειπτη επικοινωνία μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων και του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων Πολιτικής Προστασίας (Ε.Σ.Κ.Ε.ΔΙ.Κ.). Στο πλαίσιο αυτό:

  • Το Πυροσβεστικό Σώμα τίθεται σε γενική επιφυλακή, με ιδιαίτερη έμφαση στην Αττική. Στην ενεργοποίηση περιλαμβάνονται μονάδες της ΕΜΑΚ και της ΕΜΟΔΕ, καθώς και η ανάπτυξη σταθμών βάσεων με μεικτή στελέχωση για άμεση επέμβαση σε κάθε περιστατικό.
  • Οι Ένοπλες Δυνάμεις, η ΕΛ.ΑΣ. και το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για παροχή συνδρομής όπου απαιτηθεί.
  • Σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα τίθενται επίσης η Δασική Υπηρεσία, ο ΔΕΔΔΗΕ, ο ΑΔΜΗΕ, η ΕΥΔΑΠ, το ΕΚΑΒ και οι παραχωρησιούχοι αυτοκινητοδρόμων.
  • Ανάλογη ετοιμότητα ζητήθηκε και από τις αρμόδιες υπηρεσίες των υπουργείων Εσωτερικών, Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Υγείας, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Τουρισμού.

Οδηγίες προς πολίτες και δήμους

Ο υπουργός Κεφαλογιάννης κάλεσε τους Δήμους και τις Περιφέρειες να συγκαλέσουν έκτακτα Τοπικά και Περιφερειακά Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας, ώστε να διασφαλιστεί η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Παράλληλα, απηύθυνε έκκληση προς τους πολίτες να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας.

Ιδιαίτερη προσοχή συστήνεται σε περιοχές που θα πλήξουν έντονες χιονοπτώσεις, όπου οι οδηγοί οφείλουν να φέρουν αντιολισθητικές αλυσίδες στα οχήματά τους.

Όπως σημείωσε ο κ. Κεφαλογιάννης, η πλήρης ενεργοποίηση των δυνάμεων και των μέσων Πολιτικής Προστασίας έχει στόχο την άμεση αντιμετώπιση των καιρικών φαινομένων και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων για τη ζωή και την περιουσία των πολιτών. Η διασπορά προσωπικού και εξοπλισμού, η λειτουργία μεικτών σταθμών βάσεων και η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων αποτελούν κρίσιμα στοιχεία της στρατηγικής ετοιμότητας.

Κλειστά τα σχολεία της Αττικής την Τετάρτη 21/1

Νωρίτερα, έγινε γνωστό ότι κλειστά θα παραμείνουν αύριο, Τετάρτη 21 Ιανουαρίου, όλα τα σχολεία της Αττικής, δημόσια και ιδιωτικά, σε όλες τις βαθμίδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, καθώς και τα νυκτερινά σχολεία, εξαιτίας της επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών που αναμένεται να πλήξει την περιοχή με απόφαση του περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά.

Τελευταία τροποποίηση στις 20/01/2026 - 19:25
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