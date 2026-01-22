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Dimand: Στο 50,2% το ποσοστό του Δημήτριου Ανδριόπουλου
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18:59 - 22 Ιαν 2026

Dimand: Στο 50,2% το ποσοστό του Δημήτριου Ανδριόπουλου

Reporter.gr Newsroom
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Στις 21 Ιανουαρίου το ποσοστό του Δημήτριου Ανδρόπουλου στην Dimad υποχώρησε στο 49,96% από 54,25% προηγουμένως ,ωστόσο στις 22/1 το ποσοστό του CEO της εταιρείας επανήλθε πάνω από το 50% και συγκεκριμένα στο 50,02%.

Σύμφωνα με το ν. 3556/2007 ως ισχύει, η DIMAND AΝΩΝΥΜΗ EΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (η «Εταιρεία») ενημερώνει ότι:

Α. Την 21.01.2026 έλαβε γνωστοποίηση από τον μέτοχο αυτής, κ. Δημήτριο Ανδριόπουλο, σχετικά με την μεταβολή (μείωση) στα δικαιώματα ψήφου του ως άνω μετόχου και συγκεκριμένα, σχετικά με μεταβολή στο ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που ο τελευταίος κατέχει μεγαλύτερη του 3% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας σε σχέση με την τελευταία γνωστοποίηση στην οποίο ο ίδιος έχει προβεί, λόγω της οποίας, παράλληλα, ο ως άνω μέτοχος κατήλθε του ορίου του 50% των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει στην Εταιρεία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 του ν. 3556/2007, ως ισχύει.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανωτέρω ληφθείσα γνωστοποίηση, η Εταιρεία ενημερώθηκε για την διάθεση εκ μέρους του ως άνω μετόχου δικαιωμάτων ψήφου στις 16.01.2026, ως ακολούθως:

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου κατά την τελευταία γνωστοποίηση συναλλαγής: Συνολικά 10.135.831 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 54,259% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (εκ των οποίων ο κ. Ανδριόπουλος κατείχε άμεσα 10.094.681 μετοχές μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι ποσοστό 54,039% και έμμεσα, μέσω της ελεγχόμενης από τον ίδιο επιχείρησης, Damen Holdings Limited, 41.150 μετοχές μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι ποσοστό 0,220%, επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας που ανέρχεται σε 18.680.300).

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου μετά την τελευταία συναλλαγή: Συνολικά 9.334.432 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 49,969% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (εκ των οποίων ο κ. Ανδριόπουλος κατέχει άμεσα 9.322.782 μετοχές μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι ποσοστό 49,907% και έμμεσα, μέσω της ελεγχόμενης από τον ίδιο επιχείρησης, Damen Holdings Limited, 11.650 μετοχές μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι ποσοστό 0,062%, επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας που ανέρχεται σε 18.680.300).

B. Ακολούθως, την 22.01.2026 έλαβε γνωστοποίηση από τον ίδιο ως άνω μέτοχο αυτής, κ. Δημήτριο Ανδριόπουλο, σχετικά με την μεταβολή (αύξηση) στα δικαιώματα ψήφου του ως άνω μετόχου και συγκεκριμένα, σχετικά με μεταβολή στο ποσοστό των δικαιωμάτων ψήφου που ο τελευταίος κατέχει, λόγω της οποίας, ο ως άνω μέτοχος ανήλθε του ορίου του 50% των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει στην Εταιρεία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 9 του ν. 3556/2007, ως ισχύει.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανωτέρω ληφθείσα γνωστοποίηση, η Εταιρεία ενημερώθηκε για την απόκτηση εκ μέρους του ως άνω μετόχου δικαιωμάτων ψήφου στις 21.01.2026, ως ακολούθως:

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου κατά την τελευταία γνωστοποίηση συναλλαγής: Συνολικά 9.334.432 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 49,969% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (εκ των οποίων ο κ. Ανδριόπουλος κατείχε άμεσα 9.322.782 μετοχές μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι ποσοστό 49,907% και έμμεσα, μέσω της ελεγχόμενης από τον ίδιο επιχείρησης, Damen Holdings Limited, 11.650 μετοχές μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι ποσοστό 0,062%, επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας που ανέρχεται σε 18.680.300).

Αριθμός μετοχών και ισάριθμων δικαιωμάτων ψήφου μετά την τελευταία συναλλαγή: Συνολικά 9.344.432 μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι ποσοστό 50,023% επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας (εκ των οποίων ο κ. Ανδριόπουλος κατέχει σήμερα άμεσα 9.332.782 μετοχές μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι ποσοστό 49,961% και έμμεσα, μέσω της ελεγχόμενης από τον ίδιο επιχείρησης, Damen Holdings Limited, 11.650 μετοχές μετά δικαιωμάτων ψήφου, ήτοι ποσοστό 0,062%, επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας που ανέρχεται σε 18.680.300).

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