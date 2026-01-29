Ο Όμιλος Softweb ολοκληρώνει ιδιωτική τοποθέτηση 320.000 μετοχών

Η Softweb Adaptive I.T. Solutions Α.Ε. ανακοινώνει την επιτυχή ολοκλήρωση ιδιωτικής τοποθέτησης (placement) συνολικά 320.000 μετοχών της Εταιρείας, σε επιλεγμένους θεσμικούς επενδυτές.

Οι μετοχές διατέθηκαν ισόποσα από τους βασικούς μετόχους της εταιρείας.



Η εν λόγω τοποθέτηση βασίστηκε σε συμφωνία που είχε διαμορφωθεί σε προγενέστερο χρόνο, ενώ η εκτέλεση της συναλλαγής ολοκληρώθηκε κατά το παρόν χρονικό διάστημα.



Η ολοκληρωθείσα ιδιωτική τοποθέτηση επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη της επενδυτικής κοινότητας στις προοπτικές της Εταιρείας και βελτιώνει την ελεύθερη διασπορά των μετοχών.



Η Εταιρεία παραμένει προσηλωμένη στη δημιουργία αξίας για όλους τους μετόχους.