Τράπεζα Πειραιώς: Στις 15 Ιουνίου η καταβολή της επιστροφής κεφαλαίου €0,398/μετοχή

Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. σε συνέχεια της ανακοίνωσης του οικονομικού ημερολογίου της στις 16 Ιανουαρίου 2026, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τις ημερομηνίες αποκοπής, καταγραφής και καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου €492 εκατ. ήτοι €0,398 ανά μετοχή, προς τους μετόχους της Εταιρείας.

Πιο αναλυτικά, η ανακοίνωση αναφέρει: «Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. (η «Εταιρεία»), σε συνέχεια της ανακοίνωσης του οικονομικού ημερολογίου της στις 16 Ιανουαρίου 2026, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Απόφαση 25 παρ. 2.4, 2.5 του Χ.Α. και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις της § 5.1 παρ. 8 του νέου Κανονισμού Χ.Α. , ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τις ημερομηνίες αποκοπής, καταγραφής και καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου €492 εκατ. ήτοι €0,398 ανά μετοχή, προς τους μετόχους της Εταιρείας. Η α πόφαση για την επιστροφή μετοχικού κεφαλαίου τελεί υπό την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων».