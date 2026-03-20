Ευρώπη Holdings: Πλήρης απορρόφηση των €68,33 εκατ. από την ΑΜΚ

Η Ευρώπη Holdings ανακοίνωσε την έγκριση της τελικής έκθεσης για τη διάθεση των κεφαλαίων που αντλήθηκαν μέσω της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών τον περασμένο Μάιο, επιβεβαιώνοντας την πλήρη αξιοποίηση των πόρων από την ΑΜΚ.

Ακολουθεί η πλήρης ανακοίνωση της εταιρείας

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (δ.τ. «ΕΥΡΩΠΗ HOLDINGS A.E.», εφεξής η «Εταιρεία»), σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.2 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, την υπ’ αριθ. 25/17.07.2008 απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής Χρηματιστηριακών Αγορών του Χ.Α., όπως ισχύει, και τις υπ’ αριθμόν 8/754/14.04.2016 και 10Α /1038/30.10.2024 αποφάσεις του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά τη συνεδρίασή του της 19 Μαρτίου 2026, ενέκρινε την Τελική Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με καταβολή μετρητών και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των υφιστάμενων μετόχων η οποία αποφασίσθηκε δυνάμει της από 14.04.2025 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ ενάσκηση της εξουσίας που παρασχέθηκε σε αυτό με την από 06.03.2025 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας. Η εν λόγω Έκθεση είχε προηγουμένως εξετασθεί από την Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρείας και τέθηκε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου μαζί με τη σχετική Έκθεση Προσυμφωνημένων Διαδικασιών των ορκωτών ελεγκτών.

Η ανωτέρω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε μέσω δημόσιας προσφοράς, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων και δικαίωμα προεγγραφής, με την έκδοση 56.948.627 νέων κοινών, ονομαστικών, άυλων, μετά ψήφου μετοχών, ονομαστικής αξίας €0,26 εκάστης και τιμής διάθεσης €1,20 ανά νέα μετοχή. Η περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης διήρκεσε από 02.05.2025 έως 16.05.2025, ενώ η αύξηση καλύφθηκε πλήρως, με συνολικά αντληθέντα κεφάλαια ποσού €68.338.352,40. Η πιστοποίηση της εμπρόθεσμης και ολοσχερούς καταβολής του ποσού της αύξησης έλαβε χώρα με την από 20.05.2025 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Περαιτέρω, το Χρηματιστήριο Αθηνών ενέκρινε την εισαγωγή των νέων μετοχών προς διαπραγμάτευση κατά τη συνεδρίασή του της 22.05.2025, ενώ η έναρξη διαπραγμάτευσής τους πραγματοποιήθηκε την 26.05.2025.

Οι δαπάνες έκδοσης ανήλθαν τελικώς σε €885.753,01 και, ως εκ τούτου, τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε €67.452.599,39. Σύμφωνα με την εγκεκριμένη Έκθεση Διάθεσης Αντληθέντων Κεφαλαίων, η διάθεση του συνόλου των καθαρών αντληθέντων κεφαλαίων ολοκληρώθηκε πλήρως έως την 31.12.2025, χωρίς αδιάθετο υπόλοιπο, ως εξής:

Δεδομένου ότι ποσό €885.753,01 διατέθηκε για τις δαπάνες έκδοσης της αύξησης το συνολικό ποσό διάθεσης ανήλθε σε €68.338.352,40.

Η Εταιρεία διευκρινίζει ότι, έως την πλήρη διάθεσή τους, τα προσωρινώς αδιάθετα κεφάλαια τηρούνταν σε τραπεζικούς λογαριασμούς και/ή προθεσμιακές καταθέσεις της Εταιρείας. Περαιτέρω, το ποσό που διατέθηκε για κεφάλαιο κίνησης χρησιμοποιήθηκε κατά την περίοδο από 22.05.2025 έως 31.12.2025 για την κάλυψη βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της Εταιρείας, ιδίως προς προμηθευτές και εργολάβους, καθώς και για μερική αποπληρωμή δανείου και τόκων.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Εταιρεία γνωστοποιεί ότι η διάθεση των αντληθέντων κεφαλαίων από την ως άνω αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έχει ολοκληρωθεί πλήρως.