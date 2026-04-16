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Στα €99,75 εκατ. το μετοχικό κεφάλαιο της Crediabank μετά την ΑΜΚ
Ανακοινώσεις
17:56 - 16 Απρ 2026

Στα €99,75 εκατ. το μετοχικό κεφάλαιο της Crediabank μετά την ΑΜΚ

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Η CREDIABANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (η «Τράπεζα ») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας, δυνάμει εξουσιοδότησης που του παρασχέθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας της 27.03.2026, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 (β) του Ν. 4548/2018, κατά τη συνεδρίασή του στις 16.04.2026 αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά το ποσό των € 101.857,10 με κεφαλαιοποίηση ισόποσου αποθεματικ ού από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο, με την έκδοση 2.037.142 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας € 0,05 η κάθε μία (η « Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου » και οι « Νέες Μετοχές »). Σημειώνεται ότι για την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου και τη σχετική τροποποίηση του Καταστατικού της Τράπεζας εκκρεμεί η έγκριση της Τράπεζας της Ελλάδος και η καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο, σύμφωνα με την εφαρμοστέα νομοθεσία.

Οι Νέες Μετοχές θα διατεθούν σύμφωνα με το πρόγραμμα δωρεάν διάθεσης μετοχών κατ’ άρθρο 114 του Ν. 4548/2018, που εγκρίθηκε από την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας την 27.03.2026 σε ανώτατα και ανώτερα στελέχη (συμπεριλαμβανομένων και των εκτελεστικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου) της Τράπεζας (οι «Δικαιούχοι »). Σημειώνεται ότι οι μέτοχοι της Τράπεζας δεν έχουν δικαίωμα προτίμησης στην Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου , καθώς αυτή πραγματοποι είται μέσω κεφαλαιοποίησης του ως άνω αποθεματικού και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, ενώ επιπλέον δεν απαιτείται πιστοποίηση της καταβολής της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου κατ’ άρθρο 20 παρ. 5 του Ν. 4548/2018.

Μετά την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου , το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα ανέρχεται πλέον στο ποσό των €99.752.477,45 διαιρούμενο σε 1.995.049.549 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές ονομαστικής αξίας πέντε λεπτών (€0,05) η κάθε μία.

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