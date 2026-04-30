Prodea: Σχέδιο διάσπασης του κλάδου logistics και εισφορά σε 100% θυγατρική

Το σχέδιο διάσπασης με απόσχιση του κλάδου logistics και εισφορά του σε 100% θυγατρική της ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο της Prodea, δρομολογώντας τη μεταβίβαση του συνόλου της σχετικής περιουσίας και δραστηριότητας, υπό την προϋπόθεση των απαιτούμενων εγκρίσεων.

Πιο αναλυτικά, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο, στις 27 Απριλίου 2026, ενέκρινε το σχέδιο σύμβασης διάσπασης (Σχέδιο Διάσπασης), το οποίο αφορά την απόσχιση του κλάδου logistics της εταιρείας και την εισφορά του στη 100% θυγατρική της με την επωνυμία «Θριασεύς Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» (Επωφελούμενη). Η διαδικασία υλοποιείται κατ’ εφαρμογή των άρθρων 54 παρ. 3, 57 παρ. 2, 58-73 και 83-87 του Ν. 4601/2019 και των σχετικών διατάξεων του Ν. 4548/2018.

Ο αποσχιζόμενος κλάδος περιλαμβάνει το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που σχετίζονται με την απόκτηση, ανάπτυξη, εκμετάλλευση και διαχείριση ακινήτων logistics, όπως αποθήκες, κέντρα διανομής, logistics hubs και συναφείς υποδομές που εξυπηρετούν την εφοδιαστική αλυσίδα. Τα στοιχεία αυτά αποτυπώνονται στη λογιστική κατάσταση του κλάδου με ημερομηνία 31 Μαρτίου 2026. Παράλληλα, όλες οι πράξεις της εταιρείας που πραγματοποιούνται μετά την ημερομηνία αυτή και αφορούν τον συγκεκριμένο κλάδο θεωρούνται, από λογιστική άποψη, ότι διενεργούνται για λογαριασμό της επωφελούμενης εταιρείας.

Με την ολοκλήρωση της διάσπασης —η οποία θα επέλθει με την καταχώριση της σχετικής εγκριτικής απόφασης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)— η διασπώμενη εταιρεία, ως μοναδική μέτοχος της επωφελούμενης, θα λάβει το σύνολο των νέων μετοχών της τελευταίας, δηλαδή 37.995.456 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ εκάστη. Ταυτόχρονα, η επωφελούμενη εταιρεία θα υποκατασταθεί ως καθολική διάδοχος στο σύνολο της μεταβιβαζόμενης περιουσίας, όπως αυτή αποτυπώνεται στη λογιστική κατάσταση του κλάδου και θα έχει διαμορφωθεί έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Στο Γ.Ε.ΜΗ. έχουν ήδη καταχωριστεί και δημοσιευθεί το Σχέδιο Διάσπασης μαζί με τη λογιστική κατάσταση του κλάδου, η έκθεση αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018, η επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν. 4601/2019, καθώς και η γραπτή έκθεση εξέτασης του Σχεδίου Διάσπασης από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα, σύμφωνα με τα άρθρα 62 και 10 του Ν. 4601/2019. Οι σχετικές εκθέσεις έχουν συνταχθεί από την ελεγκτική εταιρεία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών» (ΣΟΛ Crowe), και ειδικότερα από τους ορκωτούς ελεγκτές Αναστάσιο Δάλλα και Βάγια Οικονόμου.

Τα παραπάνω έγγραφα, καθώς και οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και οι εκθέσεις διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για τα τρία τελευταία έτη, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της εταιρείας, ενώ αντίστοιχα στοιχεία της επωφελούμενης εταιρείας διατίθενται στην έδρα της.

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων τόσο της διασπώμενης όσο και της επωφελούμενης εταιρείας, καθώς και της λήψης όλων των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές. Η εταιρεία θα συνεχίσει να ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την πορεία της διάσπασης, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.