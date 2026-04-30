ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Prodea: Σχέδιο διάσπασης του κλάδου logistics και εισφορά σε 100% θυγατρική
Ανακοινώσεις
18:07 - 30 Απρ 2026

Prodea: Σχέδιο διάσπασης του κλάδου logistics και εισφορά σε 100% θυγατρική

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το σχέδιο διάσπασης με απόσχιση του κλάδου logistics και εισφορά του σε 100% θυγατρική της ενέκρινε το Διοικητικό Συμβούλιο της Prodea, δρομολογώντας τη μεταβίβαση του συνόλου της σχετικής περιουσίας και δραστηριότητας, υπό την προϋπόθεση των απαιτούμενων εγκρίσεων.  

Πιο αναλυτικά, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο, στις 27 Απριλίου 2026, ενέκρινε το σχέδιο σύμβασης διάσπασης (Σχέδιο Διάσπασης), το οποίο αφορά την απόσχιση του κλάδου logistics της εταιρείας και την εισφορά του στη 100% θυγατρική της με την επωνυμία «Θριασεύς Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία» (Επωφελούμενη). Η διαδικασία υλοποιείται κατ’ εφαρμογή των άρθρων 54 παρ. 3, 57 παρ. 2, 58-73 και 83-87 του Ν. 4601/2019 και των σχετικών διατάξεων του Ν. 4548/2018.

Ο αποσχιζόμενος κλάδος περιλαμβάνει το σύνολο των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού που σχετίζονται με την απόκτηση, ανάπτυξη, εκμετάλλευση και διαχείριση ακινήτων logistics, όπως αποθήκες, κέντρα διανομής, logistics hubs και συναφείς υποδομές που εξυπηρετούν την εφοδιαστική αλυσίδα. Τα στοιχεία αυτά αποτυπώνονται στη λογιστική κατάσταση του κλάδου με ημερομηνία 31 Μαρτίου 2026. Παράλληλα, όλες οι πράξεις της εταιρείας που πραγματοποιούνται μετά την ημερομηνία αυτή και αφορούν τον συγκεκριμένο κλάδο θεωρούνται, από λογιστική άποψη, ότι διενεργούνται για λογαριασμό της επωφελούμενης εταιρείας.

Με την ολοκλήρωση της διάσπασης —η οποία θα επέλθει με την καταχώριση της σχετικής εγκριτικής απόφασης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)— η διασπώμενη εταιρεία, ως μοναδική μέτοχος της επωφελούμενης, θα λάβει το σύνολο των νέων μετοχών της τελευταίας, δηλαδή 37.995.456 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, ονομαστικής αξίας 1 ευρώ εκάστη. Ταυτόχρονα, η επωφελούμενη εταιρεία θα υποκατασταθεί ως καθολική διάδοχος στο σύνολο της μεταβιβαζόμενης περιουσίας, όπως αυτή αποτυπώνεται στη λογιστική κατάσταση του κλάδου και θα έχει διαμορφωθεί έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Στο Γ.Ε.ΜΗ. έχουν ήδη καταχωριστεί και δημοσιευθεί το Σχέδιο Διάσπασης μαζί με τη λογιστική κατάσταση του κλάδου, η έκθεση αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων σύμφωνα με το άρθρο 17 του Ν. 4548/2018, η επεξηγηματική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 61 του Ν. 4601/2019, καθώς και η γραπτή έκθεση εξέτασης του Σχεδίου Διάσπασης από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα, σύμφωνα με τα άρθρα 62 και 10 του Ν. 4601/2019. Οι σχετικές εκθέσεις έχουν συνταχθεί από την ελεγκτική εταιρεία «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών» (ΣΟΛ Crowe), και ειδικότερα από τους ορκωτούς ελεγκτές Αναστάσιο Δάλλα και Βάγια Οικονόμου.

Τα παραπάνω έγγραφα, καθώς και οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσεις και οι εκθέσεις διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για τα τρία τελευταία έτη, είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της εταιρείας, ενώ αντίστοιχα στοιχεία της επωφελούμενης εταιρείας διατίθενται στην έδρα της.

Η ολοκλήρωση της διαδικασίας τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων τόσο της διασπώμενης όσο και της επωφελούμενης εταιρείας, καθώς και της λήψης όλων των απαιτούμενων εγκρίσεων από τις αρμόδιες αρχές. Η εταιρεία θα συνεχίσει να ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για την πορεία της διάσπασης, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ήπια πτώση με διόρθωση στις τράπεζες - Διασώθηκαν οι 2.600 μονάδες
Σχόλια Αγοράς

Ήπια πτώση με διόρθωση στις τράπεζες - Διασώθηκαν οι 2.600 μονάδες

Τα μέτρα για τους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής - Τι ισχύει για τις επιχειρήσεις
Πολιτική

Τα μέτρα για τους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής - Τι ισχύει για τις επιχειρήσεις

Cenergy και τράπεζες υπέγραψαν την παραμονή του ΓΔ πάνω από τις 2.600 μονάδες
Σχόλια Αγοράς

Cenergy και τράπεζες υπέγραψαν την παραμονή του ΓΔ πάνω από τις 2.600 μονάδες

Τα κυριότερα σημεία παρακολούθησης στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετά τη διάσπαση των 2.600 μονάδων
Σχόλια Αγοράς

Τα κυριότερα σημεία παρακολούθησης στο Χρηματιστήριο Αθηνών μετά τη διάσπαση των 2.600 μονάδων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
05/08/2026 - 18:31

Helleniq Energy: Ισχυρό εξάμηνο με EBITDA €734 εκατ. και «άλμα» εξαγωγών

Εργασιακά
05/08/2026 - 18:25

ΑΣΕΠ: Οριστικοί πίνακες για τις 51 θέσεις στην Επιτροπή Ανταγωνισμού

Ειδήσεις
05/08/2026 - 18:14

Hellenic Train: Διακοπή κυκλοφορίας στον άξονα Οινόη–Χαλκίδα λόγω πυρκαγιάς

Ανακοινώσεις
05/08/2026 - 18:12

Flexopack: Πότε ξεκινά η διαπραγμάτευση 82.400 νέων μετοχών

Επιχειρήσεις
05/08/2026 - 17:56

Paramount: Άλμα κερδών 44% με «οδηγό» το streaming και τις περικοπές κόστους

Πολιτική
05/08/2026 - 17:52

Γαλλική «ψήφος» εμπιστοσύνης στην ενέργεια – Τι σημαίνει η είσοδος της Meridiam στο έργο του καλωδίου

Πολιτική
05/08/2026 - 17:50

Ο Ανδρουλάκης στον σταθμό φιλοξενίας πυρόπληκτων ζώων στα Μέγαρα

Ανακοινώσεις
05/08/2026 - 17:39

ΔΕΗ: Προσαρμοσμένο EBITDA €1,2 δισ. στο α΄ εξάμηνο 2026

Πολιτική
05/08/2026 - 17:37

ΠΑΣΟΚ: Γιατί «απογειώθηκε» κατά €30 εκατ. το κόστος για το ραντάρ του αεροδρομίου στο Καστέλλι;

Σχόλια Αγοράς
05/08/2026 - 17:37

Ήπια πτώση με διόρθωση στις τράπεζες - Διασώθηκαν οι 2.600 μονάδες

Επιχειρήσεις
05/08/2026 - 17:33

Aktor: Στρατηγική συμφωνία με Motor Oil για το 75% των ΗΛΕΚΤΩΡ και THALIS

Πολιτική
05/08/2026 - 17:22

ΠΑΣΟΚ: Οι κυβερνητικές πολιτικές είναι πολύ ακριβές για το εισόδημα των πολιτών

Ειδήσεις
05/08/2026 - 17:04

ΗΠΑ: Επιστράφηκαν 100 δισ. δολάρια από τους δασμούς του Τραμπ

Ειδήσεις
05/08/2026 - 16:58

ΗΠΑ: Μόλις 44.000 νέες θέσεις εργασίας στον ιδιωτικό τομέα τον Ιούλιο

Χρηματιστήρια
05/08/2026 - 16:40

Wall Street: Σε τροχιά ρεκόρ Dow και S&P 500 – Διψήφια «βουτιά» για SpaceX

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
05/08/2026 - 16:14

Η Mercedes-Benz γιορτάζει τα 140 χρόνια της με μια ξεχωριστή προσφορά για την A-Class

Οικονομία
05/08/2026 - 16:13

«Ξεπαγώνει» η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου: Η γαλλική Meridiam μπαίνει στο έργο των €1,9 δισ.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
05/08/2026 - 16:05

Το Nissan Qashqai με το νέο σύστημα e-POWER κατακτά ρεκόρ Guinness, διανύοντας 1.980 km με ένα μόνο γέμισμα

Πολιτική
05/08/2026 - 15:59

Θεοδωρικάκος: Στο ΕΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης η χρηματοδότηση του ΕΛΙΔΕΚ

ΕΜΠΟΡΙΟ
05/08/2026 - 15:49

Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών: Δέκα προτάσεις προς το ΥΠΕΘΟ για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα

Magazino
05/08/2026 - 15:30

Τζορτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν: Πάλεψα με τη θλίψη και την κατάθλιψη

Ειδήσεις
05/08/2026 - 15:21

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθηνών – Λαμίας: Πού και πότε θα κλείσει ο δρόμος

Ειδήσεις
05/08/2026 - 15:00

ΕΕ: Νέα εκταμίευση €1,4 δισ. στην Ουκρανία από τα «παγωμένα» ρωσικά assets

Ειδήσεις
05/08/2026 - 14:55

Αποκαρδιωτική εικόνα μετά τις φωτιές στη Δυτική Αττική - Αυτοψίες στο Πόρτο Γερμενό (video)

Πολιτική
05/08/2026 - 14:36

«Ελπίδα για τη Δημοκρατία»: Οι 22 πρώην καταγγέλλουν «αυλές», συγκεντρωτισμό και έλλειψη διαφάνειας

Πολιτική
05/08/2026 - 14:21

Τα μέτρα για τους πυρόπληκτους της Δυτικής Αττικής - Τι ισχύει για τις επιχειρήσεις

Ειδήσεις
05/08/2026 - 14:19

Γερμανία: Ύποπτο drone «πάγωσε» τη λειτουργία του αεροδρομίου της Λειψίας – Σε εξέλιξη οι έρευνες

Πολιτική
05/08/2026 - 14:05

Στα «χαρακώματα» ΠΑΣΟΚ και Άδωνις για τα σπιτάκια ανακύκλωσης

Νομίσματα
05/08/2026 - 14:04

Bitcoin: Άλμα στα $64.000 με φόντο τη συμφωνία για τα Στενά του Ορμούζ

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
05/08/2026 - 13:54

Το επετειακό Release Athens 2026 έριξε αυλαία με αξέχαστα live και μοναδικές εμπειρίες – Η Allwyn έδωσε τον δικό της ρυθμό στο φεστιβάλ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ