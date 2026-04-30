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Q&amp;R: Στα 3,1 εκατ. ευρώ τα EBITDA το 2025
Ανακοινώσεις
23:20 - 30 Απρ 2026

Q&R: Στα 3,1 εκατ. ευρώ τα EBITDA το 2025

Reporter.gr Newsroom
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Η QUALITY & RELIABILITY A.E. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, σε συνέχεια της δημοσίευσης της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης της χρήσης 2025 και σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών και την Απόφαση 25 του Χρηματιστηρίου Αθηνών, προβαίνει στον ακόλουθο σχολιασμό των οικονομικών αποτελεσμάτων της χρήσης 01.01.2025 – 31.12.2025.

Η χρήση 2025 αποτέλεσε έτος ουσιαστικού μετασχηματισμού για τον Όμιλο, καθώς η QUALITY & RELIABILITY A.E., μέσω στοχευμένων στρατηγικών εξαγορών, ενίσχυσε σημαντικά το εύρος των δραστηριοτήτων της και διεύρυνε το τεχνολογικό της αποτύπωμα σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως η κυβερνοασφάλεια, η τεχνητή νοημοσύνη και οι λύσεις SAP Business One. Κατά τη διάρκεια της χρήσης, ο Όμιλος ολοκλήρωσε σημαντικές στρατηγικές κινήσεις, μεταξύ των οποίων η απόκτηση συμμετοχών στις εταιρείες Systecom A.E., Squaredev BV και Alexander Moore A.E..

Οι συναλλαγές αυτές εντάσσονται στο ευρύτερο πλάνο ανάπτυξης και επανατοποθέτησης της Q&R ως ολοκληρωμένου τεχνολογικού Ομίλου, με ενισχυμένες δυνατότητες παροχής λύσεων σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Η ετήσια οικονομική έκθεση αναφέρει ότι οι τρεις εξαγορές αφορούν τους τομείς κυβερνοασφάλειας, τεχνητής νοημοσύνης και SAP Business One αντίστοιχα, ενώ ο Όμιλος διαθέτει πλέον διευρυμένο χαρτοφυλάκιο λύσεων σε κρίσιμους τεχνολογικούς τομείς.

Σε ενοποιημένο επίπεδο, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε €21,03 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση κατά 38% σε σχέση με τη χρήση 2024. Η αύξηση αυτή αποτυπώνει τόσο την οργανική ανάπτυξη της δραστηριότητας όσο και την επίδραση της ενσωμάτωσης των νέων θυγατρικών εταιρειών στον Όμιλο.

Το EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €3,1 εκατ., με περιθώριο EBITDA 14%.

Η λειτουργική κερδοφορία της χρήσης επηρεάστηκε από μη επαναλαμβανόμενες δαπάνες, οι οποίες συνδέονται με την επιταχυνόμενη αναπτυξιακή στρατηγική του Ομίλου, όπως έξοδα συμβούλων και νομικά έξοδα που σχετίζονται με τις εξαγορές, δαπάνες ανακαίνισης των νέων κεντρικών γραφείων στην Μεταμόρφωση Αττικής, καθώς κι άλλες τυχόν έκτακτες δαπάνες.

Εξαιρουμένων των ανωτέρω μη επαναλαμβανόμενων επιβαρύνσεων, το αναπροσαρμοσμένο EBITDA του Ομίλου διαμορφώθηκε σε €3,53 εκατ., με περιθώριο 16%, αποτυπώνοντας την υποκείμενη λειτουργική δυναμική του Ομίλου.

Σε επίπεδο μητρικής εταιρείας, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε €16,5 εκατ., έναντι €15,06 εκατ. κατά τη χρήση 2024 μία αύξηση κατά 9%, ενώ το EBITDA διαμορφώθηκε σε €2,67 εκατ., έναντι €2,54 εκατ. την προηγούμενη χρήση.

Το περιθώριο EBITDA της μητρικής ανήλθε σε 16%, ενώ το αναπροσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε σε 18% επί του κύκλου εργασιών, επιβεβαιώνοντας τη λειτουργική ανθεκτικότητα και την κερδοφορία του βασικού πυρήνα δραστηριοτήτων της Εταιρείας.

Η βελτίωση των οικονομικών μεγεθών επιτεύχθηκε σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας, με τον Όμιλο να διατηρεί την αναπτυξιακή του πορεία, να ενισχύει την παρουσία του σε κρίσιμους τεχνολογικούς τομείς και να επενδύει στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος παροχής λύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού.

Προοπτικές χρήσης 2026

Η Διοίκηση εκτιμά ότι η χρήση 2026 θα αποτελέσει έτος περαιτέρω ενοποίησης και αξιοποίησης των στρατηγικών κινήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά τη χρήση 2025. Η πλήρης συμβολή των νέων θυγατρικών εταιρειών στα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου, η σταδιακή αποτύπωση των συνεργειών, καθώς και η διεύρυνση του χαρτοφυλακίου λύσεων σε τομείς όπως η κυβερνοασφάλεια, η τεχνητή νοημοσύνη, οι λύσεις SAP και οι χρηματοοικονομικές τεχνολογίες, δημιουργούν θετικές προοπτικές για την επόμενη χρήση.

Παράλληλα, η νέα χρήση ξεκινά με σημαντικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων και νέες αναθέσεις. Ενδεικτικά, στην Ετήσια Οικονομική Έκθεση γίνεται αναφορά σε έργα για τη ΔΕΗΔΕΗ +0,28%, τον ΕΟΔΥ και την Κοινωνία της Πληροφορίας, καθώς και σε σημαντικά έργα που υλοποιούνται ήδη, όπως το Σύστημα Ηλεκτρονικών Προμηθειών για την ΕΚΑΠΥ, το Πληροφοριακό Σύστημα Μητρώου Σιδηροδρομικής Υποδομής για τον ΟΣΕ και έργο για το Treasury of the Republic of Cyprus.

Η Διοίκηση παραμένει προσηλωμένη στην υλοποίηση της στρατηγικής του Ομίλου, με έμφαση στην οργανική ανάπτυξη, την αξιοποίηση των συνεργειών από τις εξαγορές, την ενίσχυση της παρουσίας στον ιδιωτικό τομέα, τη διεύρυνση της διεθνούς δραστηριότητας και τη διατήρηση υγιούς λειτουργικής κερδοφορίας. Παράλληλα, ο Όμιλος θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τις μακροοικονομικές συνθήκες και τις εξελίξεις στον κλάδο της τεχνολογίας, με στόχο τη διατήρηση της χρηματοοικονομικής του σταθερότητας και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους.

Τελευταία τροποποίηση στις 30/04/2026 - 23:15
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