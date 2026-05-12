Alter Ego Media: Απέκτησε το 10% της αλυσίδας γυμναστηρίων Alterlife έναντι €4,75 εκατ.

Η «Alter Ego Media A.E.» ανακοίνωσε την είσοδό της στον κλάδο του wellness μέσω της θυγατρικής Alter Ego Ventures, αποκτώντας συμμετοχή 10% στην εταιρεία Fitquest Συμβουλευτική Α.Ε., μητρική της αλυσίδας γυμναστηρίων Alterlife, έναντι συνολικού τιμήματος 4,75 εκατ. ευρώ.

Η επένδυση θα χρηματοδοτηθεί κατά 55% μέσω τραπεζικού δανεισμού και κατά 45% από κεφάλαια της δημόσιας προσφοράς για την εισαγωγή της εταιρείας στο Euronext Athens.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της εταιρείας

Η εταιρεία με την επωνυμία «ALTER EGO MEDIA A.E.» (εφεξής η «Εταιρεία» ή «ALTER EGO MEDIA») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα:

1) Την 12.5.2026 υπεγράφη συμφωνία (εφεξής «η Συναλλαγή») για την απόκτηση από τη θυγατρική της Εταιρείας, εταιρεία ΑLTER EGO VENTURES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. (εφεξής η «ALTER EGO VENTURES»), συμμετοχής στην εταιρεία FITQUEST ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε., μοναδική μέτοχο της GYMQUEST ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., η οποία λειτουργεί κι εκμεταλλεύεται τους χώρους εκγύμνασης με το σήμα «Alterlife» (εφεξής η «Alterlife»).

2) Η Alterlife αποτελεί ένα ταχέως αναπτυσσόμενο όμιλο υπηρεσιών λιανικής που κατέχει ηγετική θέση στο χώρο των υπηρεσιών ευεξίας (wellness) στην Ελλάδα, με 90 ιδιόκτητα ή/και franchise γυμναστήρια, 165.000 μέλη και περίπου 1.700 απασχολούμενους.

3) Σύμφωνα με τους όρους της Συναλλαγής, η συμμετοχή της ALTER EGO VENTURES στην εταιρεία FITQUEST ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. θα ανέλθει σε ποσοστό 10% και θα υλοποιηθεί μέσω αγοράς μετοχών από υφιστάμενους μετόχους (€2,25εκ.) και συμμετοχής σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου (€2,5εκ.), έναντι συνολικού ποσού €4,75εκ. Το ανωτέρω ποσό θα καλυφθεί κατά 55% από προϊόν τραπεζικού δανεισμού και κατά 45% από αντληθέντα κεφάλαια από τη δημόσια προσφορά για την εισαγωγή των μετοχών της Εταιρείας στο χρηματιστήριο Euronext Athens (κεφάλαια που θα εισφερθούν από την Εταιρεία στην ALTER EGO VENTURES μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της τελευταίας).

4) Η Συναλλαγή εντάσσεται στο επενδυτικό πλάνο της Εταιρείας που υλοποιείται μέσω της ALTER EGO VENTURES η οποία αποτελεί το εταιρικό επενδυτικό σχήμα (corporate venture capital) του Ομίλου Alter Ego Media. Η ALTER EGO VENTURES επενδύει σε εταιρείες που παρουσιάζουν ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης και συνέργειες με τις δραστηριότητες του Ομίλου.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της εταιρείας Alterlife

Η ALTERLIFE, ένας από τους μεγαλύτερους ομίλους υπηρεσιών λιανικής στην Ελλάδα και ηγέτης στο χώρο του wellness με 90 γυμναστήρια και 165.000 μέλη, ανακοινώνει την ολοκλήρωση νέου επενδυτικού γύρου, με την είσοδο των Alter Ego Ventures και Alea Holdings ως μετόχων, αποκτώντας έκαστη ποσοστό 10% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Η συναλλαγή παρέχει νέα κεφάλαια για την επιτάχυνση της επέκτασης του ομίλου και η συνεργασία με τους νέους μέτοχους θα συμβάλλει στην ενίσχυση της ηγετικής της θέσης στο ευρύτερο οικοσύστημα wellness στην Ελλάδα.

Αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στη μεταμόρφωση της ALTERLIFE που ξεκίνησε με την είσοδο της Highwire Investments (των Νάσου Ζαρκαλή και Χάρη Κυριακόπουλου) τον Ιούλιο του 2024. Από τότε, η εταιρεία έχει ανοίξει 21 μεγάλα υπερσύγχρονα γυμναστήρια επενδύοντας άνω των 21 εκ. ευρώ, έχει μεταμορφώσει ριζικά το λειτουργικό της μοντέλο μετατρέποντας τα μεγαλύτερα γυμναστήριά της σε ιδιόκτητα, και έχει επενδύσει σημαντικά στη διοικητική ομάδα και το ευρύτερο ανθρώπινο δυναμικό της, παραμένοντας απόλυτα προσηλωμένη στο όραμά της: να φέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες fitness και wellness κοντά σε κάθε Έλληνα, σε ένα σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον.

Σήμερα η ALTERLIFE, που ιδρύθηκε από τον Δημήτρη και τον Τηλέμαχο Κουκουφλή, έχει 49 ιδιόκτητα και 41 συνεργαζόμενα γυμναστήρια και πάνω από 165.000 μέλη, ενώ 1.700 επαγγελματίες και συνεργάτες της εγγυώνται καθημερινά εξατομικευμένη και υψηλής ποιότητας φροντίδα στις ανάγκες των μελών της. Σε pro forma βάση για την ενοποίηση των γυμναστηρίων που μετατράπηκαν σε εταιρικά το 2025, τα ετήσια έσοδά της ξεπέρασαν τα 40 εκ. ευρώ με ετήσιο ρυθμό αύξησης 49% τα τελευταία 3 χρόνια.

Μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η μετοχική σύνθεση διαμορφώνεται ως εξής: Highwire Investments 41%, Ιδρυτές 39%, Alter Ego Ventures 10%, Alea Holdings 10%.