Γεωργιάδης: Κανένα σύστημα υγείας δεν μπορεί να έχει 100% κάλυψη

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σχολίασε στο ΕΡΤNews ότι κανένα σύστημα υγείας δεν μπορεί να έχει πλήρη κάλυψη, ακόμη και αν σήμερα οι συνθήκες είναι βελτιωμένες σε σύγκριση με το παρελθόν.

Αφορμή για τη συνέντευξη αποτέλεσαν τα εγκαίνια της Ογκολογικής Μονάδας του Νοσοκομείου Σύρου, που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή 31/8. Ο υπουργός περιέγραψε την κατάσταση που βρήκε όταν ανέλαβε: το Νοσοκομείο Σύρου, 200 ετών —το αρχαιότερο της χώρας— ήταν σε έντονη εγκατάλειψη. Το χαρακτήρισε “πραγματικά χάλια”, επισημαίνοντας πως αποτέλεσε προτεραιότητα του Ταμείου Ανάκαμψης. Οι αρχικές μελέτες αναβαθμίστηκαν σημαντικά. Σήμερα, το Νοσοκομείο Σύρου μεταμορφώνεται: ανακαινίζονται τα ΤΕΠ (που θα παραδοθούν σε περίπου δέκα μέρες), τα χειρουργεία, οι κλινικές καρδιολογίας, παθολογίας, γυναικολογίας και ορθοπεδικής. Η ανακαίνιση ολοκληρώνεται και το νοσοκομείο θα παραδοθεί ανανεωμένο το προσεχές διάστημα.

Στο πλαίσιο αυτής της ανακαίνισης, ανταποκρίθηκε επίσης στο αίτημα του Συλλόγου Καρκινοπαθών του Νομού Σύρου, ο οποίος ζητούσε για 25 χρόνια τη δυνατότητα να διενεργούν οι ασθενείς τις χημειοθεραπείες τους στη Σύρο, χωρίς ταξίδι στην Αθήνα. Ο κ. Γεωργιάδης έλαβε τη δωρεά από τον ευεργέτη Αντώνη Κομνηνό, ολοκληρώθηκαν άμεσα οι γραφειοκρατικές διαδικασίες, ανεγέρθηκε η μονάδα, προσλήφθηκε προσωπικό και πλέον, από την 1η Οκτωβρίου, η μονάδα λειτουργεί: οι ασθενείς από τη Σύρο και τις κοντινές Κυκλάδες θα μπορούν να νοσηλεύονται τοπικά.

Κατά τα εγκαίνια όμως, πραγματοποιήθηκε διαμαρτυρία έξω από το νοσοκομείο. Η Αστυνομία, που είχε σταθμεύσει εκεί λόγω δημοσιεύσεων στο Facebook, επέτρεψε την είσοδο μόνο σε όσους σχετίζονταν άμεσα με το νοσοκομείο, ενώ απαγόρευσε την είσοδο σε τους υπόλοιπους. Οι εργαζόμενοι του νοσοκομείου, είπε ο υπουργός, ήταν κόσμιοι και δεν προκάλεσαν φασαρίες. Αντίθετα, σε αυτή την ομάδα ήταν μέλη του Εργατικού Κέντρου Κυκλάδων, αναρχικές ομάδες της Σύρου, υποστηρικτές της Παλαιστίνης και τοπικοί ΣΥΡΙΖΑίοι, οι οποίοι, μόλις ανέγνωσαν την παρουσία του υπουργού στο αυτοκίνητό του, επιτέθηκαν με πέτρες, νερά, μπουκάλια—πράγμα που προκαλούσε τρόμο, αλλά ευτυχώς τα τζάμια του αυτοκινήτου άντεξαν. Σκέφτηκε να καταθέσει μήνυση, αλλά τελικά αποφάσισε να μην κάνει κάτι τέτοιο.

Περιστατικό Αίγινας – οδηγοί ασθενοφόρου





Αναφερόμενος σε παλαιότερο περιστατικό στην Αίγινα, όπου οι συνδικαλιστές ζητούσαν πέντε αντί για τρεις οδηγούς ασθενοφόρων, ο υπουργός παραδέχθηκε ότι προσπάθησε να προσλάβει περισσότερους, χωρίς να βρει ενδιαφέρον, και σημείωσε ότι ακόμη κι αν είχαν πέντε οδηγοί, δεν θα είχε αποφευχθεί το περιστατικό. Πάντως, διέταξε Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) για τους τρεις οδηγούς που είχαν σβηστά τηλέφωνα εκείνη την ημέρα.

Απαντώντας για την υποστελέχωση στο χώρο της υγείας, ο κ. Γεωργιάδης τόνισε ρεαλιστικά πως κανένα σύστημα υγείας δεν μπορεί να έχει 100% κάλυψη, αν και στην τωρινή θητεία έχει υπάρξει αδιαμφισβήτητη βελτίωση.

Αναφορικά με την έρευνα της Eurostat, σύμφωνα με την οποία η πλειοψηφία των Ελλήνων δεν είναι ευχαριστημένη από το σύστημα υγείας στην Ελλάδα, ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε ότι τα δεδομένα της Eurostat δεν έχουν κανένα στοιχείο έρευνας, σημειώνοντας ότι πρόκειται για μια δημοσκόπηση, που πήραν μέρος 1000 Έλληνες, οι οποίοι ερωτήθηκαν εάν είναι ευχαριστημένοι από το σύστημα υγείας και μας είπαν δεν είναι καθόλου ευχαριστημένοι.

Ιδιωτική δαπάνη στην υγεία



Αναφορικά με την ιδιωτική ασφάλιση στην Ελλάδα ο υπουργός Υγείας δήλωσε: «Από το 1990 που μετράμε τον δείκτη της ιδιωτικής δαπάνης στην Υγεία, η Ελλάδα είναι πάντα μεταξύ των τριών πρώτων χωρών στην ιδιωτική δαπάνη. Όταν ανέλαβε την διακυβέρνηση ο Μητσοτάκη, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, ήμασταν στο 35%, τώρα είμαστε στο 33%. Άρα έχουμε πάει λίγο καλύτερα αυτή την εξαετία, όμως παραμένουμε από τις πρώτες χώρες στην ιδιωτική δαπάνη».8. Προσλήψεις στο Υπουργείο Υγείας

Κάθε χρόνο, περίπου το 50% των συνολικών μόνιμων προσλήψεων του ελληνικού κράτους αφορά το υπουργείο Υγείας. Το τρέχον έτος έγιναν περίπου 5.000 προσλήψεις, και αναμένεται να συνεχισθεί με τον ίδιο ρυθμό και τα επόμενα χρόνια.

ΔΕΘ – πλαίσιο ανακοινώσεων





Σχολιάζοντας την επερχόμενη ΔΕΘ, τονίζει ότι αποτελεί ευκαιρία να προσαρμόζεται κάθε χρόνο η οικονομική και κοινωνική πολιτική, ανάλογα με τα δημοσιονομικά περιθώρια. Δεδομένων των θετικών εξελίξεων στα δημόσια οικονομικά, ο πρωθυπουργός θα μπορεί να ανακοινώσει νέα μέτρα.

Αντίδραση στα σενάρια για κόμμα Τσίπρα





Αναφορικά με την πιθανότητα δημιουργίας κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, ο υπουργός Υγείας, σημείωσε «Έχω προβλέψει πριν από κάνα μήνα ότι αν το αποφασίσει ο μεγαλύτερος πολιτικός θα είναι η Ζωή Κωσταντοπούλου και δικαιώθηκε. Έτσι και κάνει κόμμα ο Τσίπρας. Καθίστε να δείτε τι θα λέει το στόμα του κάθε μέρα για τον Τσίπρα», σημείωνοντας ότι δεν υποτιμά τον Αλέξη Τσίπρα και ότι τον θεωρεί μεγάλο πολιτικό ταλέντο.