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ΧΑ: Η ΕΚΤ στο επίκεντρο, οι 2.035 μονάδες ως άμεσος στόχος
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09:58 - 10 Σεπ 2025

ΧΑ: Η ΕΚΤ στο επίκεντρο, οι 2.035 μονάδες ως άμεσος στόχος

Reporter.gr Newsroom
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Υποχώρηση κατά 0,14% κατέγραψε ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. στη χθεσινή συνεδρίαση κλείνοντας στις 2024,65 μονάδες. Παράλληλα, η αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 232,2 εκ. ευρώ. Οι αγοραστές οδήγησαν από νωρίς το ΓΔ στο ενδοσυνεδριακό υψηλό των 2030 μονάδων. 

Όμως, στη συνέχεια οι πωλητές ανέλαβαν την υπεροπλία και οδήγησαν το ΓΔ σε αρνητικό έδαφος με το ενδοσυνεδριακό χαμηλό να διαμορφώνεται στις 2011 μονάδες και να βελτιώνεται στις δημοπρασίες. Με τα αποτελέσματα της Metlen (EBIDTA, καθαρά κέρδη) να μην ακολουθούν το θεαματικά αυξημένο κύκλο εργασιών και να μην προσφέρουν το θετικό καταλύτη που αναζητεί η αγορά για να κινηθεί ανοδικά.

Την ίδια ώρα, οι αποδόσεις των 10ετών τίτλων διαμορφώνονταν στο 3,358% με τις ευρωπαϊκές αγορές να κινούνται νευρικά. Έτσι, ο τραπεζικός κλάδος (+0,05%) κατέγραψε οριακά κέρδη με την Εθνική (+0,55%) να υπεραποδίδει αλλά την Alpha (-0,94%) να διαφοροποιείται. Απώλειες ακόμη κατέγραψε η Metlen (-1,15%), ο Τιτάν (-1,50%), η ΜΟΗ (-1,14%) και η ΔΕΗ (-0,98%). Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψε η Optima (+3,09%), η ΕΛΧΑ (+2,51%), η Cenergy (+1,50%), το Jumbo (+1,91%) αλλά και η Κέκροψ (+13,40%) από τη μικρή κεφαλαιοποίηση.

Απολογιστικά, 56 μετοχές κατέγραψαν κέρδη έναντι 49 εκείνων που υποχώρησαν. Οι εταιρείες ΕΛΧΑ και Ανδρομέδα ανακοινώνουν σήμερα τα 6μηνιαία αποτελέσματά τους. Η ΕΚΤ αποφασίζει σήμερα για τα παρεμβατικά της επιτόκια με τις εκτιμήσεις να συγκλίνουν ότι θα παραμείνουν αμετάβλητα. Η υπέρβαση των 2035 μονάδων του ΓΔ παραμένει ο άμεσος στόχος ώστε να σηματοδοτηθεί η ολοκλήρωση της διόρθωσης και να υπάρξει στοχοθεσία για υψηλότερους στόχους.

Τελευταία τροποποίηση στις 10/09/2025 - 10:24
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