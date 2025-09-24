ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Αντιστροφή κλίματος και αρνητικό κλείσιμο στη Wall Street – Φόβοι για «φούσκα» στις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης
Χρηματιστήρια
23:08 - 24 Σεπ 2025

Αντιστροφή κλίματος και αρνητικό κλείσιμο στη Wall Street – Φόβοι για «φούσκα» στις μετοχές τεχνητής νοημοσύνης

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Η Wall Street υποχώρησε την Τετάρτη (24/9), παρά τις αρχικές ανοδικές της τάσεις, καθώς οι κολοσσοί της τεχνητής νοημοσύνης Nvidia και Oracle βρέθηκαν υπό πίεση για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow έκλεισε με ζημιές 0,37% στις 46.121,28 μονάδες, ο S&P 500 κινήθηκε πτωτικά κατά 0,34% στις 6.634,04 μονάδες και ο Nasdaq υποχώρησε επίσης κατά 0,34% στις 22.497,86 μονάδες.

Στα αξιόλογα της ημέρας, η Nvidia έχασε σχεδόν 1%, συνεχίζοντας τις απώλειές της από την Τρίτη (23/9), καθώς οι εντεινόμενοι φόβοι για την ενδεχομένως «κυκλική» φύση της βιομηχανίας ΤΝ προκάλεσαν σκεπτικισμό στους επενδυτές. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η εταιρεία ανακοίνωσε συνεργασία ύψους 100 δισ. δολαρίων με την OpenAI.

Η Oracle, επίσης σημαντικός παίκτης στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης, κατέγραψε πτώση για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, χάνοντας 2% την Τετάρτη.

Πέρα από αυτές τις δύο εταιρείες, οι μετοχές της Micron Technology υποχώρησαν κατά 2%, καθώς τα κέρδη και οι προβλέψεις της εταιρείας δεν στάθηκαν αρκετά ισχυρά ώστε να εντυπωσιάσουν τους επενδυτές — ένδειξη ότι η εμπιστοσύνη στο «στοίχημα» της ΤΝ παραμένει υπό αμφισβήτηση.

Υπενθυμίζεται επίσης, ότι ο S&P 500 είχε κλείσει με απώλειες και την Τρίτη, σπάζοντας ένα σερί τριών ανοδικών συνεδριάσεων, εξαιτίας των ανησυχιών γύρω από τις μετοχές ΤΝ. Ο δείκτης είχε φτάσει σε νέο ενδοσυνεδριακό υψηλό-ρεκόρ νωρίτερα μέσα στη μέρα και σημείωσε ιστορικό κλείσιμο τη Δευτέρα. Ο Nasdaq, με υψηλή συγκέντρωση τεχνολογικών μετοχών, επίσης διολίσθησε, επιβαρυμένος από την Nvidia.

Οι επενδυτές πιθανόν να προχωρούν σε κατοχύρωση κερδών, εν μέσω υψηλών αποτιμήσεων της αγοράς, τις οποίες επεσήμανε ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Τράπεζας Jerome Powell σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη.

«Ο τεχνολογικός κλάδος μάλλον είναι λίγο υπερεκτεθειμένος», δήλωσε στο CNBC ο Jay Hatfield, CEO της Infrastructure Capital Advisors, προσθέτοντας ότι «δεν υπάρχει πραγματικός λόγος να είναι κανείς αισιόδοξος». «Δεν θα έλεγα πως δεν θα χρησιμοποιήσει κανείς την ΤΝ και ότι έρχεται το τέλος του κόσμου, αλλά σαφώς το ζήτημα είναι οι αποτιμήσεις».

«Αυτό μπορεί να συνεχιστεί για μερικές ημέρες ακόμη», πρόσθεσε, σημειώνοντας και την εποχική αδυναμία. Μέχρι στιγμής, ο S&P 500 παραμένει σχεδόν 3% υψηλότερα για τον μήνα, πολύ καλύτερα από τον μέσο όρο πτώσης 4,2% που παρατηρείται τον Σεπτέμβριο τα τελευταία πέντε χρόνια.

Εκτιμάται ακόμη ότι οι επενδυτές είναι επιφυλακτικοί ενόψει των στοιχείων για τις νέες αιτήσεις επιδομάτων ανεργίας την Πέμπτη και του δείκτη τιμών PCE την Παρασκευή. Παρακολουθούν επίσης με ανησυχία τις εξελίξεις σχετικά με το ενδεχόμενο κυβερνητικό «shutdown».

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε ακυρώσει συνάντηση που ήταν προγραμματισμένη για αυτή την εβδομάδα με τον ηγέτη της μειοψηφίας στη Γερουσία Chuck Schumer και τον ηγέτη της μειοψηφίας στη Βουλή Hakeem Jeffries, μια συνάντηση που θα μπορούσε πιθανόν να είχε αποτρέψει το «λουκέτο» πριν από την καταληκτική ημερομηνία της 30ής Σεπτεμβρίου.

Τέλος, όσον αφορά τα εμπορεύματα, το αργό πετρέλαιο WTI σημείωσε άνοδο 2,24% στα 64,83 δολάρια ανά βαρέλι, ενώ το Brent ενισχύθηκε κατά 2,22% στα 69,13 δολάρια ανά βαρέλι. Ο χρυσός υποχώρησε κατά 1,37% στα 3.763,40 δολάρια η ουγγιά.

Τελευταία τροποποίηση στις 25/09/2025 - 09:14
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πυρά Ρούμπιο κατά Ερντογάν: Όλοι έρχονται στον Τραμπ – Η Τουρκία μας χρειάζεται
Ειδήσεις

Πυρά Ρούμπιο κατά Ερντογάν: Όλοι έρχονται στον Τραμπ – Η Τουρκία μας χρειάζεται

Τραμπ: Δεν θα επιτρέψω στον Νετανιάχου να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη
Ειδήσεις

Τραμπ: Δεν θα επιτρέψω στον Νετανιάχου να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Wall Street: Οι «Magnificent Seven» καταρρέουν χρηματιστηριακά - Γιατί οι επενδυτές εγκαταλείπουν τους τεχνολογικούς γίγαντες
Χρηματιστήρια

Wall Street: Οι «Magnificent Seven» καταρρέουν χρηματιστηριακά - Γιατί οι επενδυτές εγκαταλείπουν τους τεχνολογικούς γίγαντες

Η Apple μηνύει την OpenAI, ισχυριζόμενη ότι υπεξαίρεσε εμπορικά απόρρητα
Επιχειρήσεις

Η Apple μηνύει την OpenAI, ισχυριζόμενη ότι υπεξαίρεσε εμπορικά απόρρητα

Στα «πράσινα» η Wall Street με ώθηση από τον τεχνολογικό κλάδο
Χρηματιστήρια

Στα «πράσινα» η Wall Street με ώθηση από τον τεχνολογικό κλάδο

Στενά του Ορμούζ: Λιγότερα πλοία, μεγαλύτερη αγωνία για πετρέλαιο και LNG
Ναυτιλία

Στενά του Ορμούζ: Λιγότερα πλοία, μεγαλύτερη αγωνία για πετρέλαιο και LNG

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
12/07/2026 - 21:56

«Φλέγεται» ο Περσικός: Χτυπήματα στο Κεσμ, σύγκρουση για το Ορμούζ και φόβοι γενικευμένης ανάφλεξης

Ειδήσεις
12/07/2026 - 21:51

Περιορίστηκε η μεγάλη φωτιά στο παλιό Μπάντμιντον στο Πάρκο Γουδή: Μήνυμα 112 για τους πυκνούς καπνούς

Ειδήσεις
12/07/2026 - 21:50

Prediction markets: Το «παράθυρο» που αλλάζει τη φορολόγηση των στοιχημάτων στο Μουντιάλ 2026

Πολιτική
12/07/2026 - 21:42

Τσουκαλάς: Απαραίτητη η επαναφορά του ΕΚΑΣ για τους χαμηλοσυνταξιούχους που δεν τα βγάζουν πέρα

Τεχνολογία
12/07/2026 - 21:33

ΕΚΤ: Προσυπογράφει το διεθνές αίτημα για την πλήρη υποστήριξη της ελληνικής γλώσσας στην Amazon KDP

Ειδήσεις
12/07/2026 - 21:20

ΟΗΕ: Έκκληση Γκουτέρες για άμεση αποκλιμάκωση στον Κόλπο και επιστροφή στη διπλωματία

Πολιτική
12/07/2026 - 21:15

ΕΛΠΙΔΑ για τη Δημοκρατία: Στάχτη στα μάτια, η επιδότηση της τιμής του λίτρου της βενζίνης

ΕΜΠΟΡΙΟ
12/07/2026 - 20:58

Θερινές εκπτώσεις 2026: Πρεμιέρα αύριο 13/7 – Πότε θα ανοίξουν και Κυριακή τα καταστήματα

Ειδήσεις
12/07/2026 - 20:33

Φιντάν: Πολύ κοντά η συμφωνία για τα F-35 – Τι αποκάλυψε για S-400, Ρωσία και Ισραήλ

Ανεμοδείκτης
12/07/2026 - 20:27

Δημήτρης Παπανικολάου «to the point» για τη δολοφονία του 20χρονου στο Άργος

Ειδήσεις
12/07/2026 - 20:25

Κάλπες στο Ισραήλ μετά τον πόλεμο: Η πρώτη μεγάλη δοκιμασία για τον Νετανιάχου

Magazino
12/07/2026 - 19:58

Παγκόσμιο Κύπελλο 2026: «Κλείδωσαν» τα ζευγάρια των ημιτελικών – Το πρόγραμμα μέχρι τον τελικό

Ειδήσεις
12/07/2026 - 19:53

Τραμπ: Διαβεβαιώνει ότι τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν ανοιχτά για την εμπορική ναυσιπλοΐα

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
12/07/2026 - 19:30

Κλιματιστικά στο «φουλ» στην Ευρώπη: Οι καύσωνες έφεραν εκτόξευση στην κατανάλωση ενέργειας – Τρίτη η Ελλάδα

Πολιτική
12/07/2026 - 19:10

ΕΛ.Α.Σ.: Ο υπουργός Εξωτερικών διαστρεβλώνει την πραγματικότητα για να συγκαλύψει τις σοβαρές αποτυχίες της κυβέρνησης

Πολιτική
12/07/2026 - 18:50

Διαμαντοπούλου: Η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται με ωραία λόγια και φωτογραφίες

Πολιτική
12/07/2026 - 18:30

Μητσοτάκης: Υπογραφή για τον κόμβο Σκαραμαγκά και αναχώρηση για το Παρίσι

Ειδήσεις
12/07/2026 - 18:15

Ανασχηματισμός στην Ουκρανία: Ο Ζελένσκι προχωρά σε αλλαγή πρωθυπουργού και αναδιάταξη της κυβέρνησης

Πολιτική
12/07/2026 - 17:40

Μυλωνάκης: Η πολιτική τοξικότητα δεν είναι κανονικότητα - Θα τραβήξω κουρτίνα στη χυδαιότητα

Ακίνητα
12/07/2026 - 17:10

ΠΟΜΙΔΑ: Ενεργοποιούνται οι ευεργετικές διατάξεις του νόμου Χατζηδάκη για τα ακίνητα

Ειδήσεις
12/07/2026 - 16:50

ΑΑΔΕ-ΔΕΟΣ: Κατάσχεση άνω των 2 τόνων ακατάλληλων γαλακτοκομικών προϊόντων από Βουλγαρία

Πολιτική
12/07/2026 - 16:25

Ο Ανδρουλάκης την Δευτέρα 13/7 παρουσιάζει τις δεσμεύσεις του για τους συνταξιούχους

Πολιτική
12/07/2026 - 15:59

Καλαφάτης: Καλλιεργούμε μια οριζόντια κουλτούρα καινοτομίας χτίζοντας σήμερα τις υποδομές του αύριο

Πολιτική
12/07/2026 - 15:29

ΠΑΣΟΚ: Καταδικάζει την επίθεση στη Σέβη Βολουδάκη – Η βία δεν έχει θέση στη Δημοκρατία

ΤΡΑΠΕΖΕΣ
12/07/2026 - 14:59

Νέες προοπτικές για την Τράπεζα Χανίων μετά τη λήψη Πανελλαδικής άδειας

Ειδήσεις
12/07/2026 - 14:10

Θρίλερ στο Ορμούζ: Πλήρωμα εγκατέλειψε κυπριακό πλοίο μετά από ιρανική επίθεση – Ένας νεκρός

Ειδήσεις
12/07/2026 - 13:59

ΕΕ: Σημαντική αύξηση στον πληθυσμό της - Στα 452 εκατ. οι κάτοικοι το 2026

Πολιτική
12/07/2026 - 13:25

ΣΥΡΙΖΑ για ανάρτηση Μητσοτάκη: Χρησιμοποιεί τη Marfin ως εργαλείο πολιτικής πόλωσης

Οικονομία
12/07/2026 - 12:59

Χατζηδάκης: Από τις αρχές της εβδομάδας σε ισχύ οι μειώσεις σε βενζίνη και ντίζελ

Πολιτική
12/07/2026 - 12:30

ΠΑΣΟΚ κατά Μητσοτάκη: «Η εξωτερική πολιτική δεν γίνεται με αυτόματο πιλότο»

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ