Δούκας: Οι πόλεις να σταθούν ανάχωμα απέναντι στην κλιματική κρίση

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«Η Αθήνα γίνεται σημείο αναφοράς για πράσινη καινοτομία και ανθεκτικότητα, εμπνέοντας και άλλες πόλεις. Σε αυτό το πλαίσιο ο Δήμος Αθηναίων και η Πρωτοβουλία Clima21 ενώνουν τις δυνάμεις τους και δημιουργούν την “Αθήνα21“. Μία πολύ σημαντική πρωτοβουλία για την πράσινη μετάβαση της πόλης μας,» αναφέρει σε ανάρτησή του ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας την Παρασκευή (26/9).

Και συνεχίζει:

«18 επιστήμονες και εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων, με εθελοντική συμμετοχή, θα σχεδιάσουν συνεργασίες και δράσεις που αφορούν το αστικό περιβάλλον.

Στόχος να αναδειχθούν καινοτόμες ιδέες και καλές πρακτικές σε τομείς όπως: Κλιματική ανθεκτικότητα, Βιώσιμη κινητικότητα, Καθαρή ενέργεια, Τουρισμός.

Το Σεράφειο δείχνει τον δρόμο, λειτουργώντας ως Πρότυπο Κέντρο Πράσινης Καινοτομίας και Ανθεκτικότητας, με την υποστήριξη της ΔΑΕΜ Α.Ε. και της Αναπτυξιακής Αθήνας Α.Ε. του Δήμου Αθηναίων.

Εκεί, σε έναν σύγχρονο, ανοιχτό και προσβάσιμο χώρο, έχουν ήδη υλοποιηθεί:

Πάρκινγκ με φορτιστές ηλεκτρικών αυτοκινήτων & θέσεις ποδηλάτων

Νέες φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις

«Οάσεις δροσιάς» με πέργκολες βλάστησης & κάθετο “κήπο βροχής“ με υδρονέφωση».