Σδούκου: Η Ελλάδα δεν είναι «υποτακτική χώρα» – Θωρακίζουμε τα εθνικά συμφέροντα και προχωράμε μπροστά

«Η Ελλάδα δεν είναι υποτακτική χώρα - είναι ισχυρή, με συμμαχίες και Ένοπλες Δυνάμεις που μπορούν να υπερασπιστούν τα εθνικά μας συμφέροντα», τόνισε η Εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρα Σδούκου, μιλώντας στο ACTION 24 και στο ΕΡΤNews.

Αναφερόμενη στις πρόσφατες εξελίξεις στη Νέα Υόρκη, υπογράμμισε ότι παρατηρεί «μία αδικαιολόγητη έλλειψη αυτοπεποίθησης, λες και η Ελλάδα είναι υποτακτική χώρα, λες και κρίνεται η τύχη μας χωρίς εμάς κάπου αλλού. Όσοι δεν έχουν το καθαρό μυαλό να αναλύουν με ηρεμία τις καταστάσεις, καλύτερα να σιωπούν».

Η κ. Σδούκου πρόσθεσε ότι η Ελλάδα είναι ισχυρή, με σταθερές συμμαχίες και ένοπλες δυνάμεις έτοιμες να υπερασπιστούν τα εθνικά συμφέροντα, καλώντας την αντιπολίτευση να μην αντιμετωπίζει την Τουρκία με φοβικά σύνδρομα.

«Έχουμε τη δική μας στρατηγική που δεν ετεροκαθορίζεται από το τι κάνουν οι άλλοι και την υλοποιούμε με συνέπεια. Προσωπικά δεν ξέρω αν η Τουρκία θα πάρει F-35 και Patriot, αυτό που ξέρω είναι ότι αυτά που ζητάει ο Ερντογάν τώρα από τον Τράμπ η Ελλάδα τα έχει ήδη. Αναβαθμίζουμε 83 F-16, κάτι που θα ολοκληρωθεί το 2027, και αναμένουμε τα F-35 να φτάσουν το 2028 στη χώρα μας. Σας φαίνεται αυτό εικόνα χώρας που δεν υλοποιεί την ατζέντα της; Θωρακίζουμε τη χώρα με αμυντικό εξοπλισμό όπως δεν έχει ξανασυμβεί. Το 2020 αποδείξαμε ότι μπορούμε να διαχειριστούμε και τα πιο ταραγμένα νερά, χωρίς καμία έκπτωση στις εθνικές μας θέσεις», τόνισε.

Η κ. Σδούκου υπενθύμισε ότι η Ελλάδα έχει την πρωτοβουλία σε πολλά ζητήματα: «Ακυρώσαμε στην πράξη το Τουρκολιβυκό μνημόνιο με τις συμφωνίες με την Αίγυπτο και την Chevron. Κάναμε ΑΟΖ με την Ιταλία, δημιουργούμε θαλάσσια πάρκα. Προχωράμε μπροστά». Επίσης, ξεκαθάρισε ότι είναι «θλιβερό η αντιπολίτευση να ρίχνει ευθύνες στον Έλληνα Πρωθυπουργό για την ακύρωση της συνάντησης με τον Τούρκο Πρόεδρο», κατηγορώντας την ότι επιδιώκει να «ψηλώσει» την Τουρκία και να «κοντύνει» την Ελλάδα.

Για την εκταφή του γιου του Πάνου Ρούτσι είπε ότι «σε κανένα κράτος δικαίου, κανένας πολιτικός, κανένας δημοσιογράφος και κανένας σχολιαστής δεν μπορεί να υποδείξει στη Δικαιοσύνη τι πρέπει να κάνει. Η μόνη αρμόδια να αποφασίσει είναι η Δικαιοσύνη». Τόνισε ότι «δεν θα παίξουμε πολιτικό ή κομματικό παιχνίδι με μία τόσο σοβαρή υπόθεση» και κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι «προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τον ανθρώπινο πόνο και αυτό είναι απαράδεκτο».

Για τον πολιτικό στόχο της Νέας Δημοκρατίας, υπογράμμισε: «Στόχος μας η αυτοδυναμία το 2027. Η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτη στις δημοσκοπήσεις, ο Πρωθυπουργός καταλληλότερος. Αυτά δεν αρκούν. Θέλουμε να πείσουμε ξανά και όσους απομακρύνθηκαν. Πρέπει να πατήσουμε γκάζι. Αν φέρουμε πιο γρήγορα και αποτελεσματικά αποτελέσματα στην ακρίβεια, την οικονομία, την υγεία, την παιδεία, τη δικαιοσύνη, το ψηφιακό κράτος — οι πολίτες θα το αναγνωρίσουν. Έχουμε περιθώρια, αλλά προχωράμε σταθερά».

Η κ. Σδούκου κλείνοντας τόνισε: «Έχουμε τρεις αντιπάλους. Το ΠΑΣΟΚ, που δεν γυρνάει η βελόνα. Τον ΣΥΡΙΖΑ, με τα υπαρξιακά του διλήμματα, με ποιον θα πάει και ποιον θα αφήσει. Και τα προβλήματα του τόπου. Ας ασχοληθούν λοιπόν με τα εσωτερικά τους και εμείς θα ασχοληθούμε με τα προβλήματα του τόπου. Όπως και όσο μπορεί ο καθένας».