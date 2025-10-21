Οι κύριοι εκφραστές της ανοδικής αντίδρασης στο ΧΑ

Με το δεξί το ξεκίνημα της εβδομάδας στο ΧΑ με τον ΓΔ να ολοκληρώνει την συνεδρίαση στις 1996 μονάδες +0,44% αλλά αρκετά μακριά από τα υψηλά ημέρας που καταγράφηκαν νωρίς το πρωί στις 2023 μονάδες (+1,8%).

ΤΙΤΑΝ +4% και ΕΤΕ +2,7% οι κύριοι εκφραστές της ανόδου, συνεπικουρούμενοι από ΕΛΠΕ +1,7%, ΔΕΗ +1,7% και ΟΤΕ +1,5% με τα μεγαλύτερα κέρδη στην υψηλή κεφαλαιοποίηση.

Ο τραπεζικός κλάδος – έχοντας και την ώθηση από τα buybacks και των τεσσάρων συστημικών τραπεζών – έδωσε για άλλη μια συνεδρίαση τον τόνο (υψηλό ΔΤΡ +2,9%) αλλά και αυτός απείχε αρκετά στο κλείσιμο από τα ενδοσυνεδριακά υψηλά (ΔΤΡ κλείσιμο +0,76%), ενώ αξίζει να παρατηρήσουμε την σημαντική αύξηση του τζίρου κατά τις συνεδριάσεις του – πτωτικού – Οκτωβρίου με τον μέσο όρο να κυμαίνεται στα 255 εκ. σε σχέση με τα 210 εκ. που κινείται συνολικά το 2025.

Συσσώρευση για τον ΟΠΑΠ +0,5% που βρέθηκε στο επίκεντρο ρευστοποιήσεων την προηγούμενη εβδομάδα λόγω προβληματισμών μερίδας αναλυτών/επενδυτών για το deal με την Allwyn, όπως και για την ΕΕΕ +0,15% η οποία φαίνεται να ανακάμπτει σταδιακά από το bear market trap που κινείτο (38,20 ευρώ) ενώ ανακοίνωσε και λίγο νωρίτερα μια μεγάλη εξαγορά για το 75% της Coca Cola Beverage Africa έναντι 2,6 δις δολαρίων με συνδυασμό μετρητών και μετοχών. Να σημειώσουμε ότι η εταιρία σε bullet point report ανακοίνωσε λίγο νωρίτερα αύξηση εσόδων από πωλήσεις σε οργανική βάση στο 9μηνο +8,1%.

Ξεκινάει μέσα στην εβδομάδα και η δημοσιοποίηση αποτελεσμάτων ενεαμήνου των εισηγμένων με την αρχή να κάνει ο ΣΑΡ την Πέμπτη ενώ την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε πληθώρα εταιριών και αρκετών τραπεζών έτσι ώστε να μπορούν να εξαχθούν σαφή συμπεράσματα , υπενθυμίζοντας ότι το 3Ο τρίμηνο είναι καθοριστικό για αρκετούς κλάδους της οικονομίας (τουρισμός, διύλιση, καταναλωτικά κα).

Οι διεθνείς αγορές μετά και την ύφεση στην νέα εμπορική ένταση ΗΠΑ Κίνας έστειλαν θετικά μηνύματα με τους δείκτες και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού να καταγράφουν σημαντικά κέρδη άνω του +1%, κάτι που λογικά θα δώσει και την απαιτούμενη στήριξη στο ΧΑ. Από τεχνικής άποψης οι 1980 μονάδες είναι η κοντινή στήριξη και οι 2016 η αντίστοιχη αντίσταση σε ημερήσιες τιμές.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης