Χρηματιστήριο: Έμεινε στο 11 το σερί των ανοδικών μηνών – Απώλειες 1,9% τον Οκτώβριο

Σε ένα σκηνικό έντονης μεταβλητότητας, το Χρηματιστήριο Αθηνών δεν απέφυγε τελικά τις απώλειες σε επίπεδο ημέρας, εβδομάδας, αλλά και μήνα.

Η αγορά ξεκίνησε με μεγάλες απώλειες, αλλά στη συνέχεια ανέκαψε και ενδοσυνεδριακά είχε κέρδη, για να κλείσει όμως με τον ΓΔ κάτω από τις 2.000 μονάδες (-0,5% στις 1.995,20 μονάδες).

Ο Οκτώβριος ολοκληρώθηκε με απώλειες -1,92% και σε επίπεδο εβδομάδας ο ΓΔ έχασε -0,81%. Κάπως έτσι ολοκληρώθηκε το εντυπωσιακό σερί των 11 ανοδικών μηνών για το ΧΑ.

Τα ΕΛΠΕ (λόγω και της πώλησης/ placement) από τον Μυτιληναίο είχε απώλειες άνω του 5%, ενώ απώλειες κατέγραψαν επίσης ΕΥΡΩΒ και ΠΕΙΡ, παρά τα καλά αποτελέσματα εννεαμήνου.

Στα θετικά της συνεδρίασης η άνοδος της Metlen που δείχνει να ξεπερνάει την δύσκολη περίοδο με επόμενο στόχο τα 48 ευρώ.