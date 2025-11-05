Χρηματιστήριο: Έβγαλε το κεφάλι πάνω από το νερό με ράλι της AKTOR και 4Χ4 της Metlen
Σχόλια Αγοράς
17:48 - 05 Νοε 2025

Reporter.gr Newsroom
Με σημαντικές μεταπτώσεις η συνεδρίαση της Τετάρτης (5/11) στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τον ΓΔ να φτάνει μέχρι και το -85%, αλλά να κλείνει τελικά με οριακή άνοδο 0,04% στις 2.014,47 μονάδες.

Την αντίδραση του ΓΔ βοήθησε ασφαλώς η μεταστροφή στις ευρωπαϊκές αγορές που έσπασαν τον κύκλο της πτώσης που ξεκίνησε την Τρίτη από τη Wall Street, συνεχίστηκε στην Ασία και επηρέασε το άνοιγμα στην Ευρώπη.

Το ΧΑ βρήκε επίσης στηρίγματα σε συγκεκριμένες μετοχές των κλάδων της ενέργειας και της βιομηχανίας. Ο τζίρος ανήλθε στα 199,43 εκατ. ευρώ.

Ράλι για τη μετοχή της Aktor μετά τη σύσταση της Atlantic-See LNG Trade με τη ΔΕΠΑ, ενώ η Cenergy συνέχισε ανοδικά σε νέο ιστορικό υψηλό.

Τέταρτη μέρα ανόδου για τη Metlen, που έχει επιστρέψει για τα καλά, ενώ και η ΕΕ προσέγγισε εκ νέου τα 40 ευρώ.

Ο τραπεζικός δείκτης υποχώρησε κατά 0,25% στις 2.257,04 μονάδες, με την ΠΕΙΡ να δέχεται τις μεγαλύτερες πιέσεις, ενώ αξιοσημείωτη είναι και η πτώση της ΜΠΕΛΑ (-2,15%).

Οι μετοχές με τη μεγαλύτερη άνοδο και τη μεγαλύτερη πτώση ΕΔΩ

Πλέον οι επενδυτές αναμένουν τα αποτελέσματα της εξαμηνιαίας αναδιάρθρωσης (rebalancing) των δεικτών στον MSCI, τα οποία προβλέπεται ότι θα φέρουν μεγάλες εισροές ή εκροές κεφαλαίων. Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ στις 24 Νοεμβρίου μετά την ολοκλήρωση της χρηματιστηριακής συνεδρίασης. Ημερομηνία έναρξης ισχύος (effective date) είναι η 25η Νοεμβρίου. Υπενθυμίζεται ότι σήμερα στον βασικό δείκτη (MSCI Greece Standard Index) περιλαμβάνονται οι εξής 9 μετοχές: Εθνική Τράπεζα, Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, ΟΠΑΠ, ΟΤΕ, Metlen, ΔΕΗ και Jumbo.



