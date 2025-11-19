17:36 - 19 Νοε 2025

Χρηματιστήριο: Rebound με οδηγό τη Metlen - Ποιες άλλες μετοχές ξεχώρισαν

Προσπάθεια ανάκαμψης στο ελληνικό χρηματιστήριο, με τον ΓΔ να κινείται έως τις 2035 μονάδες και να κλείνει στα υψηλά ημέρας στις 2036 +1,15% με τον τζίρο στα γνωστά υψηλά επίπεδα των 246 εκ.

Οδηγός η Metlen +3.7% στην απόπειρα διαφυγής από την παγίδα του bear market trap ενώ ολοκλήρωσε την διαδικασία για το νέο ομόλογο ύψους 600 εκ. με το επιτόκιο να διαμορφώνεται πολύ χαμηλότερα από το αρχικώς εκτιμώμενο στα επίπεδα του 3,87% και την ζήτηση περίπου 4χ.

ΠΕΙΡ +3,3% ΓΕΚΤΕΡΝΑ +2,7%, ΑΡΑΙΓ +1,97% και τα δύο διυλιστήρια ΕΛΠΕ +2,3% και ΜΟΗ +2,5%, οι μετοχές με τις καλύτερες επιδόσεις στον FTSE, νέα ενδοσυνεδριακά υψηλά για ΒΙΟ +0,8% και CENER η οποία όμως πιέστηκε πολύ στις δημοπρασίες με αποτέλεσμα να κλείσει στο -2,9% κοντά 1 ευρώ χαμηλότερα από τα υψηλά ημέρας.

Απώλειες σε ΕΛΧΑ -1,8%, ΕΕΕ-0,2%, ΟΤΕ -0,2% στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, μεγαλύτερες στην μεσαία σε ΟΛΠ -3,1%, ΚΟΥΕΣ -0,7%, ΟΤΟΕΛ -1,2% και ΑΔΜΗΕ -1%.

Θετικό κλείσιμο για τον ΤΙΤΑΝ +0,7% παρά τις πρωινές ρευστοποιήσεις.

Ανοδική συνεδρίαση μετά από πέντε πτωτικές για την ΕΧΑΕ +0,5%, καθώς και για ΛΑΒΙ +1,6%, ΠΕΤΡΟ +2% και ΚΡΙ +1,6% μετά τις σημαντικές χθεσινές ρευστοποιήσεις.

Κινητικότητα και στις τιμές αλλά και στις επαφές σε αρκετές εταιρίες της χαμηλής κεφαλαιοποίησης για placement μετοχών κυρίως για λόγους αύξησης του free float, ανοδικά η ΚΥΡΙΟ +6,3% και η Qualco +1%.

Εν αναμονή αποτελεσμάτων ενεαμήνου (ΜΟΗ, CENER, ΚΟΥΕΣ) η ΔΕΗ +1,5% παρουσίασε στο Λονδίνο το νέο τριετές εταιρικό πλάνο με μεγέθη που προκαλούν ζάλη τόσο για το συνολικό επενδυτικό πλάνο ύψους 10 δις ευρώ όσο και στα προσδοκόμενα ebitda για το 2028 ύψους 2,9 δισ! Η διοίκηση εκτιμά ότι το διανεμόμενο μέρισμα το 2028 θα φτάσει στο 1,2 ευρώ/μετοχή μέσω της αύξησης του EPS στα 2,5 ευρώ/μετοχή ενώ γεωγραφικά η στόχευση εκτός από Ελλάδα και Βαλκάνια (Ρουμανία)είναι σε Ιταλία και Κροατία.

Oι νέες συμφωνίες γύρω από το λιμάνι της Ελευσίνας (ONEX) και οι προεκτάσεις γεωπολιτικής και εμπορικής συνεργασίας με τις ΗΠΑ, ανεβάζουν τον βαθμό στήριξης της χώρας από την αμερικανική κυβέρνηση με νέες προοπτικές αναβάθμισης για την ευρύτερη περιοχή αλλά και την συμμετοχή αρκετών εγχώριων εταιριών (κατασκευαστικές, υποδομών, ενεργειακές, ναυτιλιακές κα).

Οι διεθνείς αγορές δείχνουν διάθεση για rebound μετά το τριήμερο πτωτικό σερί, με τις αναλύσεις/εκτιμήσεις πάντως ξένων οίκων να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για πιθανή φούσκα σε τεχνολογικές εταιρίες καθώς και στους κινδύνους που απορρέουν από τις εμπορικές εντάσεις και την αστάθεια στις αγορές ομολόγων (Moodys Analytics).

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

