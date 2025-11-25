Χρηματιστήριο: Εντυπωσιακό κλείσιμο στις 2.087 μονάδες με οδηγό τη Metlen - Ποιες μετοχές ακολούθησαν

Αντίρροπες δυνάμεις στο πρώτο μισό της συνεδρίασης στην αγορά με τον ΓΔ αρχικά να κυμαίνεται μεταξύ 2062 και 2074 μονάδων. Η εικόνα, όμως, άλλαξε δραστικά μετά τις 14:20 με δυναμική εμφάνιση εντολών αγοράς σε όλο το εύρος του FTSE που έφερε εντυπωσιακό κλείσιμο στις 2087 +1.05%. Ο τζίρος κινήθηκε σε πιο λογικά από τα χθεσινά πλαίσια στα 225 εκ. ευρώ.

Τον τόνο έδωσαν οι Metlen +5.2% μετά το πέρας των ρευστοποιήσεων λόγω Msci και ΑΡΑΙΓ +3.6% που είχαν και τις καλύτερες αποδόσεις στην υψηλή κεφαλαιοποίηση, εξαιρετική και η ΔΕΗ +2.9 σε νέο ιστορικό υψηλό , θετική και η ΕΕΕ +2.9% σε αντιδιαστολή με τα σχόλια για πώληση μετοχών από τον Ceo του ομίλου (Z.Bogdanovic), όπως και ο ΤΙΤΑΝ +1,2% σε νέο ιστορικό υψηλό.

Απώλειες σε CENER -2,1%, ΒΙΟ -2,8% αλλά και σε κάποιες τραπεζικές μετοχές με Οptima -0,9% παρά την βελτίωση μετά το μεσημέρι.

Πιέσεις στην μεσαία σε ΕΧΑΕ -3% , ΑΔΜΗΕ -1,7%, ανοδική αντίδραση από ΛΑΒΙ +3,9% μετά και τις χθεσινές ειδήσεις από το Athex mid cap για ρεκόρ πωλήσεων των προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης το τελευταίο τρίμηνο, ανοδικά και ΙΝΤΚΑ +3,9%, ΑΕΜ +7,4%, αλλά και ο ΑΒΑΞ +4,6% με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν χθες να παίζουν τον ρόλο τους (προσδοκόμενα έσοδα από παραχωρήσεις κοντά στο 1 δις τα επόμενα 14 χρόνια, εκτίμηση ebitda 2028 στα 150 εκ. και πολλά ακόμα).

Ψήφος εμπιστοσύνης από την Morgan Stanley και μάλιστα πριν από το συνέδριο της επόμενης εβδομάδας, θέτοντας το ΧΑ στις κορυφαίες επιλογές μεταξύ όλων των περιφερειακών χρηματιστηρίων της περιοχής, παρόμοια άποψη και για την Metlen με τιμή στόχο στα 66 ευρώ ειδικά στην περίπτωση απόκτησης της Aluminium Dunkerque, αντίστοιχες θετικές εκθέσεις και πολλών άλλων οίκων για επιμέρους μετοχές (ενδεικτικά Deutsche Bank για ΕΥΡΩΒ με τιμή στόχο στα 3,85 και BofA για Metlen με τιμή στόχο στα 64 ευρώ ).

Αποτελεσμάτων συνέχεια με ΟΠΑΠ, ΦΡΛΚ με τα έως τώρα δεδομένα (με την εξαίρεση του τραπεζικού κλάδου που μοιάζει να κορυφώνει) να δείχνουν περαιτέρω βελτίωση ιδιαίτερα στις τελικές γραμμές κερδοφορίας.

Πρώτη απόπειρα διάσπασης του τεχνικού ορίου αντίστασης των 2092 μονάδες (υψηλό ημέρας στις 2096), αρκετά χαμηλότερα η στήριξη στις 2020 μονάδες.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης