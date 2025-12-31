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Χρηματιστήριο Αθηνών: Εντυπωσιακό +44,3% το 2025 - Οι σημαντικότερες επιτυχίες της χρονιάς
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17:47 - 31 Δεκ 2025

Χρηματιστήριο Αθηνών: Εντυπωσιακό +44,3% το 2025 - Οι σημαντικότερες επιτυχίες της χρονιάς

Reporter.gr Newsroom
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Αρκετά χαλαρά (τζίρος 143 εκ.) ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (31/12) μια από τις καλύτερες χρονιές για το ελληνικό χρηματιστήριο με τον ΓΔ να καταγράφει το εντυπωσιακό +44,3% και να εκκινεί το 2026 από τις 2120  μονάδες. Το ΧΑ βρέθηκε στην 4η θέση πανευρωπαϊκά, πίσω από Ισπανία, Αυστρία και Πολωνία.

Από αρκετές εναλλαγές προσήμων σημαδεύθηκαν οι δημοπρασίες στην τελευταία συνεδρίαση του 2025. Ενδεικτικά από + σε – κινήθηκαν οι ΤΙΤΑΝ, ΚΡΙ, ΟΤΟΕΛ, ενώ την ανάποδη διαδρομή έκαναν μετοχές όπως η ΜΟΗ, ΒΙΟ, ΔΕΗ κα.

Από τις επιμέρους μετοχές ο ΤΙΤΑΝ -1,3% παρά το αρνητικό κλείσιμο κατέγραψε νέα ενδοσυνεδριακά ιστορικά υψηλά στα 53,60, όπως και ο AKTR +2,1% στα 9,80. Θετικά κλεισίματα και για ΜΟΗ +2%, ΣΑΡ +1,9%, ΟΠΑΠ +1,7%, METLEN +0,8%, ΕΕΕ +1,4% και ΒΙΟ +1,3%. Σχετική πίεση σε τραπεζικούς τίτλους στο κλείσιμο με ΕΤΕ -1,3%, ΕΥΡΩΒ -2%, αλλά και ΤΙΤΑΝ -1,3% ΟΤΕ -0,5%, και ΑΡΑΙΓ -1,2%.

Αντίστοιχα, ο ΑΒΑΞ +0,3% προσέγγισε υψηλά έτους ενδοσυνεδριακά στα 3 ευρώ, ανοδικά η ΑΛΜΥ +4,3%, ΛΑΒΙ +2,6%,ΑΔΜΗΕ +2,8%, ΙΝΤΚΑ +0,87%, ΠΡΟΦ +1,9% , από τα υψηλά (20,50) στα χαμηλά ΚΡΙ -4,3% στα 19 ευρώ, όπως και ΟΤΟΕΛ -1,7% , ΚΟΥΕΣ -0,4% και ΦΡΛΚ -1,05%.

Μεγάλη κινητικότητα – δεδομένου της ημέρας – στην μικρή κεφαλαιοποίηση με REALCONS +7%, ΠΑΠ +3,4%, ΠΕΡΦ +6,9%, ΚΟΥΑΛ +2,3% και ΔΟΜΙΚ +5,1% , χαμηλότερα ο ΛΟΥΛΗ -1% και ΥΚΝΟΤ -0,8%.

Βέβαια δεν μπορεί να είναι όλοι οι επενδυτές το ίδιο ευχαριστημένοι με τα χαρτοφυλάκιά τους εφόσον διαφέρει η απόδοση πχ της ΑΛΦΑ (+122%) από αυτή του ΟΠΑΠ (+21%) ή ακόμα χειρότερα της ΛΑΜΔΑ (-2%), κάτι που επιβεβαιώνει ότι ακόμα και μετοχές της ίδιας αγοράς (ΧΑ) και της ίδιας κατηγορίας (FTSE) είναι πιθανό να καλλιεργήσουν προσδοκίες με εκ διαμέτρου αντίθετα αποτελέσματα.

Όπως είναι ευρέως γνωστό η αγορά πέρα της σημαντικής απόδοσης είχε να επιδείξει το 2025 και σημαντικές επιτυχίες σε επίπεδο αναβάθμισης (αναμένεται μέσα στο 2026), εξωστρέφειας (Euronext), συναλλακτικής δραστηριότητας (μέσο όρο τζίρου 218 εκ. ευρώ) και κυρίως του βασικού λόγου ύπαρξής του που δεν είναι άλλος από τον μηχανισμό εξεύρεσης κεφαλαίων για τις επιχειρήσεις (συνολικά 2,5 δις ευρώ μέσω νέων εισαγωγών, ΑΜΚ, Ομολόγων και placement).

Τις καλύτερες ευχές μας σε όλες και όλους για υγεία, ηρεμία και ευχάριστες στιγμές. Καλή χρονιά!

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

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