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Ο πλανήτης υποδέχεται το 2026: Φαντασμαγορική Πρωτοχρονιά στο Σίδνεϊ αλλά με αυξημένα μέτρα ασφαλείας
Ειδήσεις
16:02 - 31 Δεκ 2025

Ο πλανήτης υποδέχεται το 2026: Φαντασμαγορική Πρωτοχρονιά στο Σίδνεϊ αλλά με αυξημένα μέτρα ασφαλείας

Reporter.gr Newsroom
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Το Νότιο Ημισφαίριο άλλαξε χρονιά με επίκεντρο των εορτασμών το Σίδνεϋ της Αυστραλίας όπου κάθε χρόνο πραγματοποιείται ένα εντυπωσιακό σόου πυροτεχνημάτων. Το σόου ήταν και φέτος εντυπωσιακό αλλά αυξημένα ήταν και τα μέτρα ασφαλείας, λίγες εβδομάδες μετά την επίθεση ενόπλων που στοίχισε τη ζωή σε 15 ανθρώπους κατά τη διάρκεια εβραϊκής εκδήλωσης στην πόλη.

Οι ετήσιοι εορτασμοί της παραμονής της Πρωτοχρονιάς στο Σίδνεϋ είναι παγκοσμίως γνωστοί για τα θεαματικά πυροτεχνήματα, με 40.000 πυροτεχνικά εφέ να εκτείνονται σε μήκος επτά χιλιομέτρων κατά μήκος κτιρίων και πλωτών εξεδρών στο λιμάνι, συμπεριλαμβανομένων της εμβληματικής Γέφυρας του Λιμανιού και της Όπερας του Σίδνεϋ.

Οι διοργανωτές τήρησαν ενός λεπτού σιγή για τα θύματα της επίθεσης στις 11:00 το βράδυ τοπική ώρα (12:00 GMT), ενώ η Γέφυρα του Λιμανιού φωτίστηκε με λευκό φως και μια μενορά, σύμβολο που συνδέεται παραδοσιακά με τον Ιουδαϊσμό, προβλήθηκε στους πυλώνες της.

«Μετά από ένα τραγικό τέλος της χρονιάς για την πόλη μας, ελπίζουμε ότι η παραμονή της Πρωτοχρονιάς θα αποτελέσει μια ευκαιρία να ενωθούμε και να κοιτάξουμε με ελπίδα προς ένα ειρηνικό και χαρούμενο 2026», δήλωσε πριν από την εκδήλωση η δήμαρχος του Σίδνεϊ, Κλόβερ Μουρ.

Οι δράστες, πατέρας και γιος, φέρονται να σκότωσαν 15 ανθρώπους σε εκδήλωση για τη Χανουκά στις 14 Δεκεμβρίου, στη χειρότερη μαζική επίθεση με πυροβόλα όπλα στην Αυστραλία εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες, γεγονός που συγκλόνισε τη χώρα και ενέτεινε τους φόβους για άνοδο του αντισημιτισμού.

Οι παραδοσιακοί χριστουγεννιάτικοι εορτασμοί στο Μπόντι ήταν φέτος περιορισμένοι, ενώ αρκετές πρωτοχρονιάτικες εκδηλώσεις στην περιοχή ακυρώθηκαν.

Περίπου 3.000 αστυνομικοί, ορισμένοι οπλισμένοι με αυτόματα όπλα, αναπτύχθηκαν στην πόλη κατά τη διάρκεια των κεντρικών εορτασμών, οι οποίοι συνήθως προσελκύουν πάνω από ένα εκατομμύριο θεατές.

«Πρέπει να δείξουμε ότι δεν υποχωρούμε απέναντι σε αυτό το φρικτό έγκλημα και να πούμε ότι δεν θα εκφοβιστούμε από τέτοιου είδους τρομοκρατία και ότι δεν θα αλλάξουμε τον τρόπο ζωής μας στην όμορφη πόλη μας», δήλωσε την Τετάρτη ο πρωθυπουργός της πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας, Κρις Μινς.

Τελευταία τροποποίηση στις 31/12/2025 - 17:37
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