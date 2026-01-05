Εσωστρέφεια στο Χρηματιστήριο Αθηνών, κόντρα στο διεθνές κλίμα ευφορίας - Ποιες μετοχές ξεχώρισαν

Ψύχραιμα υποδέχθηκαν οι διεθνείς αγορές την επέμβαση αστραπή των ΗΠΑ στην Βενεζουέλα με την σύλληψη Μαδούρο και την μεταφορά του στις ΗΠΑ για να δικαστεί με ένα βαρύ κατηγορητήριο. Ο Dax κατέγραψε μάλιστα ιστορικά υψηλά (24830) ακολουθώντας τις αγορές της Ασίας αλλά και την πορεία των futures σε S&P +0.5% & Nasdaq +0.7%.

Το ΧΑ έχοντας να αντιμετωπίσει και τα δικά του εσωτερικά ζητήματα (ξαφνικό blackout στο FIR Αθηνών, νέα όξυνση του πολιτικού σκηνικού με αφορμή την αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης στις εξελίξεις στην Βενεζουέλα, κλιμάκωση της κόντρας αγροτών-κυβέρνησης), δεν μπόρεσε να κεφαλαιοποιήσει το θετικό άνοιγμα (ΓΔ υψηλό 2162 μονάδες) με σταδιακή υποχώρηση μέχρι τις 2143, αλλαγή κατεύθυνσης από το μεσημέρι και μετά με τα ηνία στους αγοραστές και τελικό κλείσιμο στις 2154 -0,17% με τον τζίρο στα 209 εκατ. ευρώ.

Υποχώρηση είχαμε σε ΕΕΕ -2.5%, ΟΠΑΠ -0.7%, ΔΕΗ -2%, AKTR -2%, ΕΥΔΑΠ -0,9%, ΕΤΕ -0,5% και ΜΠΕΛΑ -0,7%, ενώ στην αντίθετη κατεύθυνση κινήθηκαν τα ΕΛΠΕ +3,5%, ΕΛΧΑ +4,2%, ΕΥΡΩΒ +1,4%, ΤΙΤΑΝ +0,4%, CENER +1,3%, άνοδος και σε MTLN +0,4% αλλά αρκετά μακριά από τα πρωινά υψηλά των 45,44 (+1,88%).

Μεικτή εικόνα στην χαμηλότερη κεφαλαιοποίηση με τον δείκτη FTSEM +0,74% και τον ATHEX_SCI -0,26% με τις κυριότερες μεταβολές σε ΠΑΠ -1,7%, ΟΛΘ -0,5%, ΦΡΛΚ -1,7%, ΕΧΑΕ -2%, ΠΡΟΦ -1,1% ΑΕΜ -1,4% και ΔΟΜΙΚ -1,1% με αρνητικό πρόσημο ενώ ανοδικά κινήθηκαν ΙΝΛΙΦ +4,6%, ΥΚΝΟΤ +2,2%, ΠΕΤΡΟ +0,9%, ΑΛΜΥ +0,8%, ΙΝΛΟΤ +1,3% και ΙΝΤΚΑ +3,9%.

Συνεδρίαση προσέγγισης ή και διάσπασης σημαντικών ορίων για πλειάδα μετοχών που είχαν ξεχωρίσει το προηγούμενο διάστημα με την ΕΛΧΑ να υπερβαίνει τα 4 ευρώ, τον AKTR να πλησιάζει τα 10 ευρώ, τον ΑΒΑΞ να επιβεβαιώνει τα 3 ευρώ και την ΛΑΒΙ να ξεπερνάει ενδοσυνεδριακά το 1 ευρώ.

Συνεχίζονται σε επιμέρους μετοχές οι αγορές είτε Ιδίων Μετοχών (κυρίως τράπεζες) είτε από τους βασικούς μετόχους (ΟΠΑΠ, METLEN) με συνέπεια την στήριξη των τιμών και τον περιορισμό της μεταβλητότητας ενώ πληθαίνουν και οι εκθέσεις διεθνών κυρίως οίκων για την πορεία των δεικτών και των σημαντικότερων μετοχών στην Ευρώπη και προφανώς και στην Ελλάδα.

Κοινός παρονομαστής στα παραπάνω οι θετικές εκτιμήσεις για το 2026 με προβλέψεις για αποδόσεις από +5% έως +20% στους βασικούς δείκτες, χωρίς πάντως να υπολογίζεται ο γεωπολιτικός παράγοντας στην μεγάλη εικόνα των αγορών.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης