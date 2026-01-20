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«Πολικό» -1,76% στο Χρηματιστήριο: «Βουτιά» 3% για τις τράπεζες
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17:50 - 20 Ιαν 2026

«Πολικό» -1,76% στο Χρηματιστήριο: «Βουτιά» 3% για τις τράπεζες

Reporter.gr Newsroom
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Η 2η ημέρα πτώσης στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια (Dax -1.4% / Stoxx600 -1.2%) εξαιτίας της κλιμακούμενης έντασης – οικονομικής και γεωστρατηγικής – μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης με αφορμή την Γροιλανδία, επηρέασε και την ελληνική αγορά με αποτέλεσμα την υποχώρηση του ΓΔ ιδιαίτερα από το μεσημέρι και μετά, με αποτέλεσμα το γύρισμα  στις 2216 μονάδες  -1,76%.

Συντριπτική η υπεροχή των καθοδικών μετοχών στο σύνολο (αναλογία 21 ανοδικές και 115 καθοδικές) αλλά και στην μεγάλη κεφαλαιοποίηση (αναλογία 5/20), με τον τζίρο σταθερά υψηλό στα επίπεδα των 273 εκατ. ευρώ.

Στο μεταξύ, νέες εκθέσεις ήρθαν στην δημοσιότητα, μία γενικότερης επενδυτικής στρατηγικής (Citi που υποβαθμίζει τις ευρωπαϊκές μετοχές λόγω απειλών Τραμπ και πιθανών αντιποίνων από την ΕΕ) και μία στοχευμένη για επιμέρους μετοχές (Pantelakis Sec. με σύσταση αγοράς για τα διυλιστήρια ΜΟΗ στα 40 ευρώ και ΕΛΠΕ στα 10 ευρώ).

Στον δείκτη FTSE μόλις 5 μετοχές έκλεισαν με άνοδο, με τον ΟΠΑΠ +0,4% να ξεχωρίζει μετά την οριστική έγκριση της συγχώνευσης με την Allwyn λόγω και της άρσης του ορίου του 5% στο δικαίωμα εξόδου (άρα θα μπορούσαν θεωρητικά να αποδεχτούν έως και 14% που ήταν οι μέτοχοι που καταψήφισαν την συναλλαγή). Κέρδη ακόμα για CENER +1,4% σε νέο ιστορικό υψηλό, ΓΕΚΤΕΡΝΑ +0,1% σε 5η σειρά ανοδική συνεδρίαση, AKTR +0.5% και ΜΟΗ +1.3% με το support των υψηλών margins αλλά και από εγχώριες χρηματιστηριακές (Eurobank Equities, Pantelakis Sec.).

Οι μεγαλύτερες πιέσεις σε τράπεζες (ΔΤΡ -3.1%), Optima -4.6%, ΑΛΦΑ -3.3%, ΕΤΕ -3.4%, αλλά και σε ΕΛΧΑ -3.4%, ΔΑΑ -2,7%, ΕΥΔΑΠ -1,3%, METLEN -1,7% και ΜΠΕΛΑ -1,6%.

Καθολική υποχώρηση στην χαμηλότερη κεφαλαιοποίηση σε ΟΤΟΕΛ -2.7%, ΑΒΑΞ -4.8%, NOVAL -1.7%, ACAG -3.8%, ΙΝΤΚΑ -3.6%, ΑΛΜΥ -1,5%, DIMAND -1,6% και BYLOT -2.6%. Αντίστοιχη εικόνα και στην μικρή με ΚΟΥΑΛ -2,9%, ΙΝΛΙΦ -2,1%, QLCO -2.9%, ΛΟΥΛΗ -1,8%, ΥΚΝΟΤ -1,9% και ΦΑΙΣ -2,9%.

Παραμένουν υποστηρικτικά τα στοιχεία της ΤτΕ σχετικά και με τις ταξιδιωτικές εισπράξεις που έφτασαν στο ύψος ρεκόρ των 23 δις στο 11μηνο (+9% ή +1,8 δις) αλλά και με την μείωση του ελλείμματος του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών στα 10,2 δις (-22% ή -3 δις). Παράλληλα θετικά είναι και τα μεγέθη στο Ισοζύγιο Αγαθών με το έλλειμμα να ‘περιορίζεται’ στα -30 δις (-6,7% ή -2,2 δις) αλλά και στα Συναλλαγματικά Αποθέματα της χώρας που ανήλθαν στα 20 δις (+36% ή +5,4 δις).

Σε τεχνικό επίπεδο και στην περίπτωση που η περιρρέουσα ατμόσφαιρα επιδεινωθεί – ειδικά στην περίπτωση αντιποίνων από την ΕΕ με δασμούς ύψους 93 δις ευρώ – ο ΓΔ έχει ισχυρές αντιστάσεις στα επίπεδα 2150-2165 ενώ στην ιδεατή περίπτωση που αμβλυνθούν οι εντάσεις τότε ο επόμενος στόχος βρίσκεται στις 2330 μονάδες.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

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