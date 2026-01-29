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Χρηματιστήριο: Οι εισροές κεφαλαίων βασικός παράγοντας της εκρηκτικής ανόδου του Ιανουαρίου
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10:49 - 29 Ιαν 2026

Χρηματιστήριο: Οι εισροές κεφαλαίων βασικός παράγοντας της εκρηκτικής ανόδου του Ιανουαρίου

Reporter.gr Newsroom
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Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι οι εισροές κεφαλαίων στην ελληνική αγορά είναι ο βασικός παράγοντας της εκρηκτικής ανόδου του Ιανουαρίου (ΓΔ +10,7% και ΔΤΡ +22,2%) με το μέσο όρο συναλλαγών να κυμαίνεται στα 400 εκ. ημερησίως (από 220 εκ. το 2025 και 150 εκ. το 2024). Ακόμα πιο σημαντικό σε σχέση με την άνοδο των συναλλαγών στο ΧΑ είναι η συμμετοχή των ξένων κωδικών – κατά βάση θεσμικών χαρτοφυλακίων – όπου χωρίς να υπάρχουν ακόμα επίσημα στοιχεία υπολογίζεται ότι το 80-85% του τζίρου αφορά σε εντολές ξένων επενδυτών (σε σχέση με το 65-70% που ίσχυε ιστορικά).

Αφορμή του διήμερου ράλι - ΓΔ 2347 σε υψηλό 17 ετών - με τζίρο συνολικά 1,4 δις ευρώ, ήταν η έκθεση της Moodys για διαδικασία πρόωρης αναβάθμισης της αγοράς από τον Μάρτιο (effective Αύγουστο) που πυροδότησε καταιγισμό εκθέσεων διεθνών οίκων σχετικά με τις ελληνικές μετοχές και ταυτόχρονα μαζικές εντολές αγοράς – κυρίως τραπεζικών τίτλων.

Η χθεσινή ημέρα πάντως εκτός των γνωστών πρωταγωνιστών του 2026 (όμιλος Viohalco και τράπεζες) είχε και την ολική επαναφορά της Metlen καταγράφοντας +6,7% με πολύ αυξημένες συναλλαγές (930 χιλιάδες) διασπώντας πειστικά την πολύμηνη αντίσταση των 45,40 και δείχνοντας ότι μπορεί να εισφέρει και αυτή στο γενικότερο κλίμα.

Οι εκθέσεις των περισσότερων ξένων κυρίως οίκων εξακολουθούν να έχουν θετικό πρόσημο (ενδεικτικά ο S&P αναβάθμισε τις προοπτικές της ΔΕΗ, η Jefferies ανέβασε την τιμή για την ΕΥΡΩΒ στα 4,90 ενώ η BofA πλειοδότησε με τιμή στόχο στα 5,64) ενώ κάποιες λιγότερο αισιόδοξες (HSBC, JP Morgan, Citi) δεν εισακούονται για την ώρα από την επενδυτική κοινότητα.

Οι ευρωπαϊκές μετοχές από την άλλη πλευρά κινούνται σε πολύ πιο ήρεμα νερά, με τους δείκτες σε οριακά θετικά επίπεδα για τον 1ο μήνα του έτους (Dax +1.4%) ελαφρώς χαμηλότερα των αμερικάνικων που κινούνται πάντως κοντά σε ιστορικά υψηλά (S&P 6980 +2% από 1.1.26).

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

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