Δικαιώθηκαν στον Άρειο Πάγο οι δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη - Αλλάζει ο υπολογισμός των τόκων
Ακίνητα
13:30 - 05 Φεβ 2026

Reporter.gr Newsroom
Δικαιώθηκαν οι δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη μετά από απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, η οποία καθορίζει ότι οι τόκοι των δανείων θα υπολογίζονται πλέον επί της μηνιαίας δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής.

Συγκεκριμένα, στην ψηφοφορία υπέρ των δανειοληπτών τάχθηκαν 35 δικαστές, ενώ 12 ψήφισαν υπέρ των funds. Η απόφαση αφορά περίπου 350.000 δανειολήπτες, καθώς οι δόσεις των δανείων τους μειώνονται σημαντικά, καθιστώντας τα δάνεια σχεδόν άτοκα.

Η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, μετά από διάσκεψη κεκλεισμένων των θυρών, έκρινε κατά πλειοψηφία (35 υπέρ – 12 κατά) ότι ο ανατοκισμός στα «κόκκινα» δάνεια που υπάγονται στον νόμο Κατσέλη πρέπει να γίνεται επί της μηνιαίας δόσης -όπως υποστήριζαν οι δανειολήπτες- και όχι επί του συνολικού ποσού της οφειλής, θέση που είχαν προβάλλει οι τράπεζες και οι εταιρείες διαχείρισης (funds). Η εισήγηση του αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου, Σωτήρη Πλαστήρα, υιοθετήθηκε από την πλειοψηφία των ανώτατων δικαστών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εταιρείες διαχείρισης και τα funds υποστήριζαν τον υπολογισμό των τόκων επί του συνολικού κεφαλαίου, πρακτική που είχε ως αποτέλεσμα σημαντική οικονομική επιβάρυνση για τους δανειολήπτες.

Πλέον αναμένεται η καθαρογραφή της απόφασης, ώστε να δημοσιοποιηθεί το πλήρες σκεπτικό των ανώτατων δικαστών.

Το ζήτημα είχε εισαχθεί στην Ολομέλεια μετά από προδικαστικό ερώτημα του Ειρηνοδικείου Ιωαννίνων, που ζητούσε διευκρίνιση σχετικά με το αν οι τόκοι πρέπει να υπολογίζονται επί του συνολικού ποσού της οφειλής ή επί καθεμίας από τις μηνιαίες δόσεις.

Στη σχετική δίκη, που είχε διεξαχθεί τον Φεβρουάριο του 2025, η τότε Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Γεωργία Αδειλίνη, είχε ταχθεί υπέρ των δανειοληπτών, εισηγούμενη ότι οι τόκοι πρέπει να υπολογίζονται στη μηνιαία δόση και όχι στο σύνολο της οφειλής.

Τελευταία τροποποίηση στις 05/02/2026 - 13:41
