Γεωπολιτικό sell off -3,36% στο Χρηματιστήριο Αθηνών: «Βουτιά» 5% στις τράπεζες

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην ΜΑ με την διεύρυνση των χωρών στόχων στα πλαίσια των αντιποίνων του Ιράν καθώς και τους συναγερμούς που ήχησαν στην Κύπρο, καθόρισαν την πορεία του ελληνικού χρηματιστηρίου στη συνεδρίαση της Δευτέρας (2/3).

Το άνοιγμα της αγοράς ήταν έντονα πτωτικό έως τις 2187 μονάδες για τον ΓΔ (-4%), ενώ στη συνέχεια υπήρξε μία μικρή αντίδραση με την βοήθεια των δύο διυλιστηρίων (ΕΛΠΕ +0,96% και ΜΟΗ +1,3%) που κράτησαν τα προσχήματα, αλλά και της CENER που κατέγραφε ενδοσυνεδριακό ιστορικό υψηλό στα 22,35€.

Ο ΓΔ κατέληξε τελικά στις 2200 μονάδες -3,36% με υψηλό – όπως αναμενόταν άλλωστε – τζίρο στα 385 εκατ. ευρώ.

Οι μεγάλες πιέσεις του τραπεζικού κλάδου (ΔΤΡ -5,4%) δεν μπόρεσαν να απορροφηθούν συνολικά, με αποτέλεσμα ο κρίσιμος για το ΧΑ κλάδος (θυμίζουμε ότι συμμετέχει με 42% στην διαμόρφωση του ΓΔ) να υποχωρήσει τελικά στις 2463 μονάδες -5%, με σημαντικότερη υποχώρηση σε ΠΕΙΡ -6,7%, OPTIMA -6%, ΑΛΦΑ -5,9% και ΕΥΡΩΒ -5,6%.

Απώλειες είχαν 22 από τις 25 μετοχές του FTSE και συνολικά οι 131 στις 142 που διαπραγματεύτηκαν. Ισχυρές πιέσεις σε αεροπορικές και εταιρίες τουρισμού (ΑΡΑΙΓ -7%, ΔΑΑ -5,9%) αλλά και σε μετοχές όπως ΕΛΧΑ -7,3%, ΛΑΜΔΑ -5,6%, ΒΙΟ -3,7%, ΜΠΕΛΑ -2,9%, ΔΕΗ -3,5%, ΟΠΑΠ -3,9% και MTLN -2.2%.

Χωρίς φρένα και η υπόλοιπη αγορά (FTSEM -2.98% / ATHEX_SCI -4%) με απώλειες άνω του -3% σε ACAG -5,5%, ΑΛΜΥ -7,3%, ΛΑΒΙ -4,2%, ΠΡΟΝΤΕΑ -3,6%, ΠΡΟΦ -7,2%, ΙΝΤΚΑ -5,5%, ΚΟΥΑΛ -9,2%, ΔΟΜΙΚ -6,3%, ΥΚΝΟΤ -5,8%, ΠΑΠ -4,6%, ΠΕΡΦ -4,3%, QLCO -4% και αρκετές ακόμα.

Σε τεχνικό επίπεδο τα κρίσιμα όρια όπως διαμορφώνονται βρίσκονται στα επίπεδα των 2215 μονάδων με την επόμενη στήριξη – σε περίπτωση οριστικής διάσπασης – στις 2150 μονάδες, με τα ετήσια κέρδη για τον ΓΔ να περιορίζονται στο +3,8% (από το ρεκόρ των 2407 μονάδων ή +13%).

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης