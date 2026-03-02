Γεωπολιτικό sell off -3,36% στο Χρηματιστήριο Αθηνών: «Βουτιά» 5% στις τράπεζες

Το άνοιγμα της αγοράς ήταν έντονα πτωτικό έως τις 2187 μονάδες για τον ΓΔ (-4%), ενώ στη συνέχεια υπήρξε μία μικρή αντίδραση με την βοήθεια των δύο διυλιστηρίων (ΕΛΠΕ +0,96% και ΜΟΗ +1,3%) που κράτησαν τα προσχήματα, αλλά και της CENER που κατέγραφε ενδοσυνεδριακό ιστορικό υψηλό στα 22,35€.
Ο ΓΔ κατέληξε τελικά στις 2200 μονάδες -3,36% με υψηλό – όπως αναμενόταν άλλωστε – τζίρο στα 385 εκατ. ευρώ.
Οι μεγάλες πιέσεις του τραπεζικού κλάδου (ΔΤΡ -5,4%) δεν μπόρεσαν να απορροφηθούν συνολικά, με αποτέλεσμα ο κρίσιμος για το ΧΑ κλάδος (θυμίζουμε ότι συμμετέχει με 42% στην διαμόρφωση του ΓΔ) να υποχωρήσει τελικά στις 2463 μονάδες -5%, με σημαντικότερη υποχώρηση σε ΠΕΙΡ -6,7%, OPTIMA -6%, ΑΛΦΑ -5,9% και ΕΥΡΩΒ -5,6%.
Απώλειες είχαν 22 από τις 25 μετοχές του FTSE και συνολικά οι 131 στις 142 που διαπραγματεύτηκαν. Ισχυρές πιέσεις σε αεροπορικές και εταιρίες τουρισμού (ΑΡΑΙΓ -7%, ΔΑΑ -5,9%) αλλά και σε μετοχές όπως ΕΛΧΑ -7,3%, ΛΑΜΔΑ -5,6%, ΒΙΟ -3,7%, ΜΠΕΛΑ -2,9%, ΔΕΗ -3,5%, ΟΠΑΠ -3,9% και MTLN -2.2%.
Χωρίς φρένα και η υπόλοιπη αγορά (FTSEM -2.98% / ATHEX_SCI -4%) με απώλειες άνω του -3% σε ACAG -5,5%, ΑΛΜΥ -7,3%, ΛΑΒΙ -4,2%, ΠΡΟΝΤΕΑ -3,6%, ΠΡΟΦ -7,2%, ΙΝΤΚΑ -5,5%, ΚΟΥΑΛ -9,2%, ΔΟΜΙΚ -6,3%, ΥΚΝΟΤ -5,8%, ΠΑΠ -4,6%, ΠΕΡΦ -4,3%, QLCO -4% και αρκετές ακόμα.
Σε τεχνικό επίπεδο τα κρίσιμα όρια όπως διαμορφώνονται βρίσκονται στα επίπεδα των 2215 μονάδων με την επόμενη στήριξη – σε περίπτωση οριστικής διάσπασης – στις 2150 μονάδες, με τα ετήσια κέρδη για τον ΓΔ να περιορίζονται στο +3,8% (από το ρεκόρ των 2407 μονάδων ή +13%).
Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης