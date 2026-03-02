ΚΚΕ: Ζητά επίσημη ενημέρωση της Βουλής από την κυβέρνηση για τη Μέση Ανατολή

Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας (ΚΚΕ) ζήτησε επίσημη ενημέρωση από την κυβέρνηση για τα τεκταινόμενα σε Ιράν και εν γένει τη Μέση Ανατολή, με επιστολή που απέστειλε στον Πρόεδρο της Βουλή των Ελλήνων.

Στην επιστολή, το ΚΚΕ προτείνει να αναβληθεί η συζήτηση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Ορισμός εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού – Διευκόλυνση άσκησης εκλογικού δικαιώματος εκλογέων εκτός επικράτειας μέσω επιστολικής ψήφου για τις βουλευτικές εκλογές», ώστε πρώτα να πραγματοποιηθεί ενημέρωση της Ολομέλειας από την κυβέρνηση, με συμμετοχή των Υπουργών Εξωτερικών και Άμυνας και δυνατότητα τοποθέτησης των κομματικών εκπροσώπων.

Στην ίδια επιστολή, ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, επισημαίνει ότι η κατάσταση στην περιοχή κινδυνεύει να οδηγήσει σε γενίκευση του πολέμου. Παράλληλα, κατηγορεί την κυβέρνηση ότι η Ελλάδα «εμπλέκεται βαθιά στους αμερικανοϊσραηλινούς σχεδιασμούς», σημειώνοντας τη σημαντική στρατιωτική παρουσία της βάσης της Σούδας στη διαδικασία αυτή.

Ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ καταλήγει τονίζοντας ότι τα γεγονότα είναι εξαιρετικά σοβαρά και απαιτούν άμεση και επίσημη ενημέρωση του ελληνικού λαού από την κυβέρνηση, με ανάλογη προσαρμογή του προγράμματος εργασιών της Βουλής.

Ενημέρωση κατ' ιδίαν από τον πρωθυπουργό σε όποιον το ζητήσει

Νωρίτερα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος ζήτησαν ενημέρωση για τις εξελίξεις στην Μέση Ανατολή από τον Έλληνα πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Κυβερνητικές πηγές, από την πλευρά τους, ανέφεραν ότι ο πρωθυπουργός θα ενημερώσει κατ' ιδίαν όποιον πολιτικό αρχηγό το ζητήσει, ενώ έκλεισε το πρώτο ραντεβού για αύριο με τον Νίκο Ανδρουλάκη.