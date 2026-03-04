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Χρηματιστήριο: Χάθηκαν €14δισ. από την κεφαλαιοποίηση της αγοράς σε δύο ημέρες
Σχόλια Αγοράς
10:45 - 04 Μαρ 2026

Χρηματιστήριο: Χάθηκαν €14δισ. από την κεφαλαιοποίηση της αγοράς σε δύο ημέρες

Reporter.gr Newsroom
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Οι περιφερειακές εκρήξεις στην ΜΑ ακούστηκαν ηχηρά και στο ΧΑ με την διήμερη πτώση να φτάνει σε συστημικά επίπεδα (ΓΔ -9% & ΔΤΡ -11,5%) διαγράφοντας όλα τα κέρδη του 2026 και περίπου 14 δις € από την κεφαλαιοποίηση της αγοράς.

Η προσφορά τίτλων ήταν τόσο μεγάλη που οι συναλλαγές του διημέρου ξεπέρασαν το 1 δις € με το σύνολο των επενδυτών - εγχώριων και ξένων - να κινούνται με γνώμονα την προστασία και την κατοχύρωση κερδών , ψάχνοντας επενδυτικά καταφύγια για όσο διαρκεί η κρίση στην περιοχή.

Σε αυτό το πλαίσιο παρατηρούμε και κινήσεις εξόδου από την αγορά διεθνών επενδυτικών χαρτοφυλακίων όπως η πώληση από τον J. Paulson της συμμετοχής του (9,7%) στην ΕΥΔΑΠ με αγοραστή εταιρία συμφερόντων της ΓΕΚΤΕΡΝΑ με ύψος συναλλαγής τα 103 εκ. € ή 10 ευρώ/μετοχή, αρκετά υψηλότερα δηλαδή από την τρέχουσα τιμή στο ταμπλό (7,30) αλλά με σαφή στόχευση στον τομέα των υποδομών και την ανακοίνωση της Capital Group για μείωση του ποσοστού της στην ΕΥΡΩΒ κάτω του καταστατικού 5%.

Ο κλάδος των τραπεζών ο οποίος τα τελευταία δύο χρόνια έχει δώσει σπουδαίες αποδόσεις στους επενδυτές ήταν αυτός με τις περισσότερες ρευστοποιήσεις με την πτώση στις 2267 μονάδες ( -6,9%) να τον φέρνει σε εξαιρετικά κρίσιμο σημείο εφόσον απέχει πλέον -20.6% από τα υψηλά του Φεβρουαρίου και βρίσκεται στο όριο του bear market trap.

Στα θετικά του sell off και της αποσυμπίεσης της αγοράς σημειώνουμε την επαναφορά των συστημικών τραπεζών σε γήινες αποτιμήσεις με τους δείκτες Ρ/Ε σε επίπεδα 7-8x και του Ρ/Β μεταξύ 0.9-1.2x , πολύ χαμηλότερα δηλαδή από τους λιγότερο ελκυστικούς δείκτες του Φεβρουαρίου.

Αποτελέσματα έτους ανακοίνωσε και η ΕΛΧΑ με τα έσοδα ανεβασμένα στα 3,6 δις (+5%) και flat τις γραμμές κερδοφορίας με τα ebitda στα 236 εκ. και τα καθαρά κέρδη στα 109,5 εκ.

Σε κάθε περίπτωση οι εξελίξεις στην ΜΑ είναι πολυεπίπεδες αλλά και απρόβλεπτες και ίσως απαιτηθεί εύλογο διάστημα έτσι ώστε να επανέλθει στην αγορά η ψυχραιμία και η στρατηγική με βάση τα χρηματοοικονομικά στοιχεία , με το ΧΑ εκτός της θεωρητικής εγγύτητας με το πεδίο των επιχειρήσεων να πληρώνει και τα υπερκέρδη της τελευταίας διετίας !

Η χθεσινοβραδινή είδηση - ιδιαίτερα εάν αποδειχτεί εφαρμόσιμη - από τις ΗΠΑ της πιθανής στρατιωτικής προστασίας των πλοίων που διέρχονται τα - κλειστά - στενά του Ορμούζ θα μπορούσε να παίξει καθοριστικό ρόλο στην αποκλιμάκωση της τιμής του πετρελαίου αλλά και του σχετικού γυρίσματος των αμερικάνικων αγορών ( κλείσιμο S&P -0,9% από τα χαμηλά του -2%), με τις ασιατικές αγορές πάντως σε συνεχή αναβρασμό, τον κορεάτικο δείκτη να υποχωρεί κατά -12% και τον Nikkei -3.4%.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

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