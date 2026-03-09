Χρηματιστήριο: Άνοιξε αλεξίπτωτο και περιόρισε τις απώλειες - Κέρδη σε διυλιστήρια και Metlen

Όπως ήταν αναμενόμενο μετά και την εκτόξευση της τιμής του πετρελαίου πάνω από τα 100 $ το βαρέλι όλες οι ευρωπαϊκές αγορές άνοιξαν με σημαντικές απώλειες τη Δευτέρα (9/3). Στο ΧΑ τα χαμηλά του ΓΔ καταγράφηκαν λίγο μετά το άνοιγμα (2036 -4%), αλλά ακολούθησε σταδιακή βελτίωση και τελικό κλείσιμο στις 2102 -0,9%.

Πολύ υψηλός ο τζίρος στα 395 εκατ. ευρώ με συντριπτική υπεροχή των πτωτικών μετοχών τόσο στον FTSE (20 καθοδικές και 5 ανοδικές) όσο και στο σύνολο της αγοράς (112 καθοδικές και 23 ανοδικές).

Σημείο διαφοροποίησης τα δύο διυλιστήρια με την ΜΟΗ +3% (+20% από την αρχή του χρόνου) και τα ΕΛΠΕ +0,9% (συνολικά στο +8,5% ytd).

Ελπιδοφόρο το ενδοσυνεδριακό γύρισμα του τραπεζικού κλάδου, με τον ΔΤΡ να αντιδρά από το -5,4% και να κλείνει στο -1,6% με την μεγαλύτερη βελτίωση στην ΕΥΡΩΒ η οποία απορρόφησε τις έντονες πρωινές πιέσεις (χαμηλό -8%) και έκλεισε στο ανεκτό -1,5%. Υποχώρηση επίσης σε OPTIMA -4% και BOCHGR -3,7%. Καθοδικά και ο όμιλος Viohalco συνολικά (ΕΛΧΑ -4,6%, ΒΙΟ -4,6%, CENER -6,6%) αλλά και οι ΤΙΤΑΝ -3%, AKTR -2,1%, ΣΑΡ -3,2% και ΛΑΜΔΑ -2%.

Παρόμοια εικόνα και στην μεσαία κεφαλαιοποίηση με ΟΤΟΕΛ -2%, CREDIA -1,9% εν μέσω του cmd στο οποίο η διοίκηση ανακοίνωσε στόχους για μακροπρόθεσμα δάνεια ύψους 14 δις και κερδών στα 325 εκ.

Με απώλειες επίσης BYLOT -5%, NOVAL -3,9%, ΚΡΙ -4,4%, ΟΛΘ -2,5%, ΙΝΤΚΑ -2,5% και ΦΡΛΚ -2,2%.

Θετικά κινήθηκαν η ACAG +3,2% αλλά και η ΑΛΜΥ +3,2% μετά και την έγκριση από την EBRD δανείου 13,7 εκ. για νέα γραμμή διέλασης αλουμινίου στο εργοστάσιο της Αιγύπτου, όπως και ΕΧΑΕ, ΕΛΛΑΚΤΩΡ και ΛΑΒΙ.

Οριακά εντονότερες πιέσεις στην χαμηλή κεφαλαιοποίηση με ΔΟΜΙΚ -3,8%, QLCO -2,8%, REALCONS -3,2%, ΥΚΝΟΤ -4,4%, ΚΟΥΑΛ -3% και ΜΟΤΟ -5%.

Οι εξελίξεις στην ΜΑ εντείνουν το risk off σε μετοχικές – αλλά και ομολογιακές - αγορές, με τις εκτιμήσεις διεθνών οίκων να κρούουν καμπανάκια κινδύνου στην περίπτωση μεγάλης διάρκειας της νέας ενεργειακής κρίσης, με την Goldman Sachs κάπως πιο αισιόδοξη για την Ελλάδα στο βαθμό που θεωρεί ότι μπορεί να απορροφήσει ευκολότερα μέρος του προβλήματος λόγω συνετούς δημοσιονομικής πολιτικής.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η τεχνική εικόνα και στο ΧΑ έχει πληγεί σημαντικά (απώλειες ΓΔ από τα υψηλά του Φεβρουαρίου -15% και του ΔΤΡ -22%), με το σημείο κλειδί για την βραχυπρόθεσμη πορεία του τις 2150 μονάδες.

Ενθαρρυντικό στοιχείο της αρνητικής συνεδρίσης η αντίδραση αρκετών blue chip από τα χαμηλά της συνεδρίασης, όπως της MTLN με κλείσιμο στο +3,1% από -4,3%, της ΕΤΕ στο +0,1% από -5% και του ΟΠΑΠ στο +1,9% από το -2,9%.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης