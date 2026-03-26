Η χαμένη ευκαιρία του ΧΑ και το bear market trap των τραπεζών

Η χθεσινή ημέρα - με την δική μας αργία της 25ης Μαρτίου - ήταν μια επιβεβαίωση ότι οι αγορές παγκοσμίως διψούν για καλές ειδήσεις μέσα στην τρέχουσα δύσκολη γεωπολιτική πραγματικότητα. Έτσι αιτιολογούνται οι θετικές αντιδράσεις των αγορών (ανοδικά τα χρηματιστήρια με Nikkei +3%, Dax +1.7% , πτωτικά το πετρέλαιο στα 95$) που οφείλονταν στις αναπτερωμένες ελπίδες για εκεχειρία στην ΜΑ μέσω του ειρηνευτικού σχεδίου 15 σημείων των ΗΠΑ.

Όσο και αν μια τέτοια εξέλιξη θα ήταν πραγματικά σωτήρια για τους λαούς της περιοχής και τους επενδυτές διεθνώς, κάτι τέτοιο είναι μάλλον δύσκολο να επιτευχθεί άμεσα εφόσον η κάθε πλευρά θέτει εκ διαμέτρου αντίθετες προϋποθέσεις, με το Ιράν μάλιστα να απορρίπτει το σχέδιο και να δηλώνει ότι επιτέθηκε στο αμερικάνικο αεροπλανοφόρο Abraham Lincoln.

Τα πρώτα σοβαρά σύννεφα στην ευρωπαϊκή οικονομία έχουν ενσκήψει και στην ΕΚΤ με τους αναλυτές πλέον να αναμένουν 2 πιθανές αυξήσεις επιτοκίων του €, κάτι που παρατηρείτε και στην δευτερογενή αγορά ομολόγων με τις αποδόσεις να έχουν πάρει την ανηφόρα (ενδεικτικά ελληνικό 10ετές 3,83%). Το ΔΝΤ από την πλευρά του παρά το ότι παραμένει θετικό για την ελληνική οικονομία, μειώνει κατά τι τις εκτιμήσεις για την ανάπτυξη του 2026 στο 1,8% και σημειώνει βέβαια για βαθύτερες προεκτάσεις στην περίπτωση μακράς διάρκειας του πολέμου στην ΜΑ.

Το ΧΑ έχασε την δυνατότητα να συνταχθεί με την χθεσινή ευρωπαϊκή άνοδο, με την σημερινή εκκίνηση από τις 2058 μονάδες - οριακά υψηλότερα από τον κρίσιμο ΚΜΟ των 200 ημερών - να δίνει κάποιο περιθώριο αισιοδοξίας, αλλά να χρήζει άμεσης αντίδρασης ιδιαίτερα από τον δεικτοβαρή τραπεζικό κλάδο, ο οποίος με το κλείσιμο της Τρίτης έχει μπει στο λεγόμενο bear market trap με απώλειες -22% από τα υψηλά του Φεβρουαρίου.

Σε εταιρικό επίπεδο είχαμε αρχικά τα αποτελέσματα 2025 για το ΔΑΑ με αναμενόμενα μεγέθη (έσοδα 676 εκ.€ +2%, ebitda 395 εκ. -7% και κέρδη στα 207 εκ. -12% κυρίως εξαιτίας εκπτώσεων και αυξημένου κόστους και προτεινόμενο μέρισμα 0.66 €/μετοχή.

Στο cc της ΜΟΗ, η εξαιρετική διοίκηση του ομίλου ανέλυσε τις ζημιές και τα οφέλη από την κρίση στην ΜΑ, με το βασικό πρόβλημα τον εγκλωβισμό δύο τάνκερ στον Περσικό κόλπο που επηρεάζει και το cash flow, ενώ η εταιρία ωφελείται από τα υψηλά περιθώρια διύλισης και έχει ήδη αναπληρώσει (τουλάχιστον για το επόμενο δίμηνο) το Ιρακινό πετρέλαιο από άλλες πηγές (ενδεικτικά Λιβύη, Αίγυπτος κα).

Το riskoff σε μετοχικές - και όχι μόνο - αξίες φέρνει και σε μια ιδιαίτερη κατάσταση τις εταιρίες που έχουν ανακοινώσει ΑΜΚ, με την CREDIA να λειτουργεί και ως άτυπο crash test εφόσον την επόμενη εβδομάδα έχει το bookbuilding για συνολικό ποσό 300 εκ.€ (καλυμμένα τα 110 εκ.), ενώ σχεδόν παράλληλα θα κινηθεί και η μικρότερη μεν (23 εκ.) εξαιρετικά σημαντική δε ΑΜΚ της ΥΚΝΟΤ για επενδύσεις στην ναυτιλία.

Όπως έχει τονιστεί ο ΓΔ κινείται πλέον σε ένα πλαγιοκαθοδικό κανάλι (2000-2150) το οποίο για να διασπαστεί ανοδικά θα χρειαστεί κάτι περισσότερο από το wishful thinking που πρεσβεύει η αμερικανική ρητορική.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης