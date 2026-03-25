ΔΑΑ «Ελ. Βενιζέλος»: Σε επίπεδα ρεκόρ η επιβατική κίνηση - Οι επενδύσεις και ο πόλεμος

Το 2025 για το ΔΑΑ «Ελ. Βενιζέλος» αποτέλεσε ακόμη ένα επιτυχημένο έτος, με την επιβατική κίνηση να ανέρχεται σε 33,99 εκατομμύρια επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 6,7%, σημαντικά υψηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Οι επιβάτες εσωτερικού και εξωτερικού ξεπέρασαν τα επίπεδα του 2024 κατά 2,2% και 8,6% αντίστοιχα. Η Αθήνα κατατάσσεται επίσης στην πρώτη θέση στην Ευρώπη ως προς την ανάκαμψη μετά την πανδημία, με αύξηση 33% σε σύγκριση με το 2019.

Η επίδοση αυτή επιβεβαιώνει τη σταθερά ισχυρή δυναμική της αγοράς της Αθήνας, παρά τις συνεχείς προκλήσεις και οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην αυξανόμενη ζήτηση για ολιγοήμερα ταξίδια στην Αθήνα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, στην ανθεκτικότητα της ζήτησης για ταξίδια αναψυχής, καθώς και στην αποτελεσματικότητα της στρατηγικής ανάπτυξης δρομολογίων και επιβατικής κίνησης της Εταιρείας του Αεροδρομίου.

Η επέκταση της ζήτησης σε περιόδους χαμηλής κίνησης αντικατοπτρίζεται επίσης στην κατανομή της αύξησης της επιβατικής κίνησης, με τους πέντε μήνες που ιστορικά καταγράφουν τον χαμηλότερο αριθμό επιβατών (Ιανουάριος - Μάρτιος και Νοέμβριος - Δεκέμβριος) να επιτυγχάνουν τους υψηλότερους ρυθμούς αύξησης, κατά μέσο όρο περίπου 10%, σε σύγκριση με περίπου 5% την περίοδο μεταξύ Απριλίου και Οκτωβρίου.

Το δίκτυο δρομολογίων του Αεροδρομίου ενισχύθηκε περαιτέρω το 2025, με την Αθήνα να συνδέεται απευθείας, μέσω τακτικών δρομολογίων, με 164 πόλεις-προορισμούς (έναντι 157 το 2024) σε 55 χώρες (αμετάβλητες από το 2024), τα οποία εκτελούνται από 70 αεροπορικές εταιρείες (έναντι 68 το 2024).

Η συγκυρία

Η πρόσφατη κλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων όπως αναφέρει η ανακοίνωση για τα οικονομικά αποτελέσματα του 2025, συμβάλλει σε μεγαλύτερη αβεβαιότητα παγκοσμίως, η οποία ενδέχεται να έχει δυσμενείς επιπτώσεις στον κλάδο των αερομεταφορών και των αεροδρομίων. Το 2025, η επιβατική κίνηση που σχετίζεται με τη Μέση Ανατολή αντιπροσώπευε περίπου το 7,5% της συνολικής κίνησης. Η Εταιρεία συνεχίζει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, ωστόσο προς το παρόν δεν αναμένεται σημαντική επίπτωση στην οικονομική επίδοση της Εταιρείας, η οποία προστατεύεται από την σταθερότητα του ρυθμιστικού πλαισίου

Γεωπολιτικές εξελίξεις

Οπως αναφέρεται ο πόλεμος που ξέσπασε στη Μέση Ανατολή στις 28 Φεβρουαρίου 2026 βρίσκεται σε εξέλιξη και επηρεάζει την επιβατική κίνηση από τις πληγείσες περιοχές. Ενδεικτικά, το 2025 η επιβατική κίνηση από τη Μέση Ανατολή αντιστοιχούσε σε περίπου 7,5% της συνολικής επιβατικής κίνησης.

Μέχρι σήμερα, δεν έχει παρατηρηθεί σημαντική επίπτωση στη συνολική επιβατική κίνηση και στη χρηματοοικονομική επίδοση της Εταιρείας. Καθώς η κατάσταση εξακολουθεί να βρίσκεται υπό εξέλιξη, η Εταιρεία συνεχίζει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις. Με βάση τα μέχρις στιγμής δεδομένα, και ανάλογα με την έκταση και τη διάρκεια των γεγονότων αυτών, δεν διαφαίνεται, προς το παρόν, σημαντική επίπτωση στη χρηματοοικονομική επίδοση της Εταιρείας.

Κύρια Σημεία

• Η επιβατική κίνηση το 2025 ανήλθε σε 34,0 εκατομμύρια επιβάτες, αυξημένη κατά 6,7% σε σχέση με το 2024

• Τα Συνολικά έσοδα και λοιπά εισοδήματα αυξήθηκαν κατά 1,5% σε 675,6 εκατ. ευρώ το 2025, κυρίως λόγω της αύξησης της επιβατικής κίνησης αλλά και της αναπροσαρμογής των τελών αεροδρομίου σύμφωνα με το ρυθμιστικό πλαίσιο.

• Το Προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε σε 394,9 εκατ. ευρώ, 7.0% χαμηλότερο σε σύγκριση με το 2024, σύμφωνα με τους βραχυπρόθεσμους στόχους του ΔΑΑ, ενώ το περιθώριο Προσαρμοσμένου EBITDA διαμορφώθηκε σε 58,5%.

• Τα Κέρδη μετά από Φόρους διαμορφώθηκαν σε 207,3 εκατ. ευρώ, όπως αναμενόταν, μειωμένα κατά 12,1%, λόγω της εξάντλησης του Μεταφερόμενου Ποσού, η οποία αντισταθμίζεται εν μέρει από την αύξηση Κεφαλαίου Αεροπορικών Δραστηριοτήτων.

• Το Πρόγραμμα Επέκτασης του Αεροδρομίου βρίσκεται σε εξέλιξη, με τον πολυώροφο χώρο στάθμευσης οχημάτων (MSP) και τον βορειοδυτικό χώρο στάθμευσης αεροσκαφών σε κατασκευαστική φάση, ενώ η διαγωνιστική διαδικασία για την επέκταση του Κύριου Αεροσταθμού (MTB) και του Δορυφορικού Αεροσταθμού (STB) βρίσκεται στο τελικό στάδιο. Η ανάθεση του έργου αναμένεται το δεύτερο εξάμηνο του 2026.

• Οι επενδύσεις της περιόδου ανήλθαν σε 161,0 εκατ. ευρώ, έναντι 33,0 εκατ. ευρώ το 2024, αντικατοπτρίζοντας την δυναμική υλοποίηση του Προγράμματος Επέκτασης του Αεροδρομίου.

• Θα προταθεί προς την Τακτική Γενική Συνέλευση η διανομή μερίσματος 204,864 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχεί σε μικτό μέρισμα 0,66 ευρώ ανά μετοχή, εκ των οποίων 100 εκατ. ευρώ θα διανεμηθούν μέσω του προαιρετικού Προγράμματος Επανεπένδυσης Μερίσματος (Scrip Dividend), ενώ το υπόλοιπο ποσό των 104,86 εκατ. ευρώ θα καταβληθεί σε μετρητά.

Η διοίκηση

Ο κ. Γεώργιος Καλλιμασιάς, Διευθύνων Σύμβουλος (CEO) του ΔΑΑ, δήλωσε: «To 2025 ήταν ακόμη ένα ισχυρό έτος για τον ΔΑΑ, με την επιβατική κίνηση να σημειώνει αύξηση +6,7% και να ανέρχεται στα 34 εκατομμύρια επιβάτες, καταγράφοντας την ισχυρότερη ανάκαμψη μετά την πανδημία μεταξύ των μεγάλων ευρωπαϊκών αεροδρομίων. Ανακοινώσαμε ένα ιδιαίτερα ελκυστικό χαρτοφυλάκιο νέων προορισμών για τους επιβάτες μας, ενώ η Αθήνα αναδείχθηκε ως το δεύτερο πιο διασυνδεδεμένο αεροδρόμιο μεταξύ των μεγάλων ευρωπαϊκών αεροδρομίων. Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2025, το Προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε σε 394,9 εκατ. ευρώ και διατηρήσαμε τη δέσμευσή μας για υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, ασφάλεια και αποδοτική λειτουργία. Το εμβληματικό Πρόγραμμα Επέκτασης του Αεροδρομίου προχωρά, με την έναρξη της κατασκευαστικής φάσης του μεγαλύτερου πολυώροφου χώρου στάθμευσης οχημάτων στην Ελλάδα, καθώς και των εργασιών για τον νέο χώρο στάθμευσης αεροσκαφών στο βορειοδυτικό τμήμα του Αεροδρομίου. Παράλληλα, η διαγωνιστική διαδικασία για την επέκταση του Κύριου Αεροσταθμού και του Δορυφορικού Αεροσταθμού βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, με την ανάθεση του έργου να αναμένεται στο δεύτερο εξάμηνο του 2026. Για το 2026, βασιζόμενοι στην ισχυρή χρηματοοικονομική μας θέση με ένα σαφές πλάνο χρηματοδότησης, καθώς και στην ανθεκτικότητα της ζήτησης αεροπορικού ταξιδιού για την Αθήνα, εν μέσω γεωπολιτικής αστάθειας, παραμένουμε προσηλωμένοι στην πειθαρχημένη υλοποίηση του επιχειρηματικού μας σχεδίου. Παράλληλα, θέτουμε τις βάσεις για υψηλότερη μακροπρόθεσμη δυναμικότητα και βιώσιμη δημιουργία αξίας για τους μετόχους μας.»

Οι προοπτικές

Η Εταιρεία εκτιμά ότι το 2026 θα αποτελέσει ένα έτος υγιούς ανάπτυξης. Βασική προτεραιότητα παραμένει η πειθαρχημένη υλοποίηση του επιχειρηματικού σχεδίου, με στόχο τη διασφάλιση σταθερής κερδοφορίας, ενώ παράλληλα τίθενται τα θεμέλια για την σημαντική ενίσχυση της μακροπρόθεσμης επιχειρησιακής δυναμικότητας και των εμπορικών προοπτικών μέσω του Προγράμματος Επέκτασης του Αεροδρομίου (Airport Expansion Program – AEP). Επισημαίνεται ωστόσο, ότι το γεωπολιτικό περιβάλλον ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τη ζήτηση επιβατικής κίνησης, καθώς και τη λειτουργική και χρηματοοικονομική επίδοση της Εταιρείας, παρά το γεγονός ότι μέχρι σήμερα δεν έχει παρατηρηθεί σημαντική επίπτωση.

Παρά την κλιμακούμενη κρίση στη Μέση Ανατολή, οι μακροπρόθεσμοι παράγοντες που στηρίζουν τη ζήτηση για ταξίδια προς την Ελλάδα παραμένουν ισχυροί, με την Εταιρεία να εκτιμά ότι η ζήτηση θα παραμείνει ανθεκτική. Για το 2026, προβλέπεται αύξηση της επιβατικής κίνησης που αντιστοιχεί σε χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό, η οποία συγκλίνει με τις εκτιμήσεις της Εταιρείας για τους μακροπρόθεσμους ρυθμούς αύξησης.

Οι πρωτοβουλίες μας στο μάρκετινγκ και στην ανάπτυξη της αεροπορικής αγοράς συνεχίζουν να εστιάζουν στην ενίσχυση της διασυνδεσιμότητας, με έμφαση σε προορισμούς υψηλής καταναλωτικής δαπάνης και μεγάλων αποστάσεων – συμπεριλαμβανομένης της έναρξης της πρώτης απευθείας πτήσης προς την Ινδία – καθώς και στην ανάπτυξη νέων αγορών, διασφαλίζοντας παράλληλα ισορροπημένη ανάπτυξη της επιβατικής κίνησης στο σύνολο του δικτύου. Καθώς τα επίπεδα της επιβατικής κίνησης παραμένουν υψηλά και τα έργα επέκτασης προχωρούν, η Εταιρεία παραμένει προσηλωμένη στη διασφάλιση των υψηλότερων προτύπων ασφάλειας και ποιότητας εξυπηρέτησης για τους επιβάτες, μέσω στοχευμένων επιχειρησιακών παρεμβάσεων.

Η Εταιρεία υπέβαλε εκ νέου αίτημα και έλαβε τη σχετική έγκριση από την αρμόδια αρχή για τη μεταβολή της κατηγορίας του αεροδρομίου από «μη συντονισμένο» σε «αεροδρόμιο με ευκολίες προγραμματισμού πτήσεων» για τη θερινή περίοδο του 2026, έτσι ώστε να αποφευχθεί η περαιτέρω επιβάρυνση στις ώρες αιχμής και να υπάρξει ανάπτυξη της κίνησης στις λιγότερο επιβαρυμένες ώρες με ισόρροπο και ελεγχόμενο τρόπο. Παράλληλα, η Εταιρεία έχει υποβάλει αίτημα για τη μεταβολή του καθεστώτος λειτουργίας του αεροδρομίου σε «συντονισμένο αεροδρόμιο» για τη χειμερινή περίοδο 2026/2027, με στόχο τη διασφάλιση της ομαλής και αποδοτικής λειτουργίας κατά τη διάρκεια των εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης των διαδρόμων προσγείωσης και απογείωσης.

Όσον αφορά στα έσοδα από Αεροπορικές Δραστηριότητες για το 2026, το έσοδο ανά επιβάτη από τις Αεροπορικές Χρεώσεις και το Τέλος Εκσυγχρονισμού και Ανάπτυξης Αερολιμένων (ΤΕΑΑ) αναμένεται να παραμείνει σε γενικές γραμμές σταθερό. Τα ετήσια καθαρά κέρδη από Αεροπορικές Δραστηριότητες αναμένεται να διαμορφωθούν σύμφωνα με το ρυθμιστικό πλαίσιο, ενισχυμένα περαιτέρω από την απόδοση επί του πρόσθετου Κεφαλαίου Αεροπορικών Δραστηριοτήτων μέσω του Προγράμματος Επανεπένδυσης Μερίσματος (Scrip Dividend) κατά την περίοδο 2025 - 2028. Για το 2026, το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στην επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση μικτό μέρισμα ύψους €0,66 ανά μετοχή, που αντιστοιχεί σε συνολικό ποσό διανομής 204,9 εκατ. ευρώ. Οι μέτοχοι του ΔΑΑ θα έχουν τη δυνατότητα να επανεπενδύσουν έως 100 εκατ. ευρώ σε νέες μετοχές στο πλαίσιο του προαιρετικού Προγράμματος Επανεπένδυσης Μερίσματος (Scrip Dividend), ενώ το υπόλοιπο ποσό ύψους 104,9 εκατ. ευρώ θα διανεμηθεί σε μετρητά.