Χρηματιστήριο: Εκρηκτικό +6,6% με μεγάλο τζίρο – Παρέλαση με +10,7% για τις τράπεζες

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Συνεδρίαση άκρατου ενθουσιασμού ήταν αυτή της Μεγάλης Τετάρτης (8/4) στο Χρηματιστήριο Αθηνών, στον απόηχο των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή και της συμφωνίας για εκεχειρία δύο εβδομάδων ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν.

Το ξέφρενο ράλι των αγορών ξεκίνησε από την Ασία επεκτάθηκε σε ολόκληρη την Ευρώπη και φυσικά το... γαϊτανάκι συνεχίζεται στη Wall Street.

Στην Αθήνα το κλίμα ήταν σε όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης εορταστικό. Ο ΓΔ άνοιξε με άνοδο μεγαλύτερη του 6% και κατέληξε τελικά σε αυτά τα επίπεδα. Έκλεισε συγκεκριμένα στο +6,58% και τις 2/285,92 μονάδες. Άκρως εντυπωσιακός και ο τζίρος που ξεπέρασε τα 500 εκατ. ευρώ.

Ο τραπεζικός δείκτης ήταν αυτός που το... γλέντησε περισσότερο με διψήφια άνοδο (+10%).

Στο ταμπλό, μόλις δέκα μετοχές είχαν αρνητικό πρόσημο και οι περισσότερες απλώς επειδή προέρχονταν από ράλι και έκαναν διόρθωση.

Στην αντίπερα όχθη, όλες οι τράπεζες παρέλασαν με εντυπωσιακά ποσοστά: Optima, Credia, ΑΛΦΑ, ΠΕΙΡ είχαν διψήφια αύξηση, ενώ ακολούθησαν ΕΤΕ και ΕΥΡΩΒ, στο κατώφλι του +10%.

Εξαιρετική συνεδρίαση και για τη MTLN, με άνοδο +8,65%. Επίσης, η ΑΡΑΙΓ (+8.19%) κέρδισε πόντους καθώς αποκλιμακώθηκαν σημαντικά οι τιμές των καυσίμων.

Η λίστα πάντως είναι μακρά και μπορείτε να δείτε όλες τις μετοχές που ξεχώρισαν στο ταμπλό ΕΔΩ