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Βουλή: Σφοδρή σύγκρουση Ανδρουλάκη – Θεοδωρικάκου για ΟΠΕΚΕΠΕ και θεσμούς
Πολιτική
17:25 - 23 Απρ 2026

Βουλή: Σφοδρή σύγκρουση Ανδρουλάκη – Θεοδωρικάκου για ΟΠΕΚΕΠΕ και θεσμούς

Reporter.gr Newsroom
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Έντονη πολιτική αντιπαράθεση σημειώθηκε στην Ολομέλεια της Βουλής, με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανάμεσα στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη και τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, στο πλαίσιο της συζήτησης για το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης.

Η ένταση ξεκίνησε όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης, παρεμβαίνοντας από το βήμα της Βουλής, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων σε τοποθετήσεις της Ευρωπαίας Εισαγγελέως Λάουρα Κοβέσι, προκαλώντας την άμεση αντίδραση της κυβέρνησης.

Ανδρουλάκης: Πόσο πιο προκλητικοί; Πόσο πιο κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη;

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, εστιάζοντας σε ζητήματα θεσμικής λειτουργίας και οικονομικής πολιτικής, ανέφερε: «Δύο σκηνές περιγράφουν τη θεσμική χρεοκοπία της χώρας: Η πρώτη σκηνή εκτυλίχθηκε στους Δελφούς όπου η Ευρωπαία Εισαγγελέας, η κυρία Κοβέσι, είπε ότι κουράστηκε να ακούει πως στην Ελλάδα ”έτσι γίνονται τα πράγματα”. Σκηνή δεύτερη: ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο μπρίφινγκ επιβεβαίωσε με τον πλέον κυνικό τρόπο ότι έτσι θέλουν να συνεχίσουν να γίνονται τα πράγματα», ενώ πρόσθεσε: «Γιατί πώς αλλιώς να ερμηνεύσουμε ότι έχουμε ένα ντηλάρισμα σε δημόσια θέα;».

Ο κ. Ανδρουλάκης συνέχισε σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, σημειώνοντας: «Πόσο πιο προκλητικοί; Πόσο πιο αποφασισμένοι να αγνοήσουν θεσμούς και διαδικασίες της Δικαιοσύνης; Πόσο πιο κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη;».

Αναφερόμενος στα οικονομικά μέτρα της κυβέρνησης, υποστήριξε ότι δεν αντιμετωπίζουν τις δομικές αιτίες της ακρίβειας και της στεγαστικής κρίσης, ενώ τόνισε ότι: «Ο πρωθυπουργός, μπροστά στο πολιτικό του αδιέξοδο, επιχείρησε μια ύστατη διαφυγή μέσω νέων εξαγγελιών. Ωστόσο, τα μέτρα αυτά παραμένουν εγκλωβισμένα στην πεπατημένη των προσωρινών επιδομάτων, που απλώς επιστρέφουν ένα μικρό μέρος από όσα ήδη έχουν αφαιρεθεί από τους πολίτες».

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, υπογράμμισε: «Έχουμε χρέος να σπάσουμε τα τον φαύλο κύκλο της στασιμότητας και να ξαναδώσουμε στην κοινωνία ελπίδα και προοπτική για καλύτερες μέρες. Με σχέδιο και ενότητα μπορούμε να κάνουμε πράξη το όραμα για ανοδική κοινωνική κινητικότητα. Η πολιτική αλλαγή αποτελεί τη μόνη αξιόπιστη εγγύηση για μια ποιότητα ζωής αντάξια των αναγκών του ελληνικού λαού».

Θεοδωρικάκος: Δεν είστε δικαστής - Ξεπεζέψτε λίγο

Από την πλευρά του, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος απάντησε σε υψηλούς τόνους, υπογραμμίζοντας ότι: «Ο ΟΠΕΚΕΠΕ χωρίς δεύτερη συζήτηση είναι ένα σκάνδαλο διαχρονικό και θα έπρεπε όλοι μας να ασχολούμαστε με το πως θα γυρίσουν πίσω όλα τα χρήματα που φαγώθηκαν από αυτούς που πήραν περισσότερα από εκείνα που δικαιούνται και πως θα τιμωρηθούν».

Για την κοινοβουλευτική διαδικασία και τις άρσεις ασυλίας σημείωσε ότι: «Οι ασυλίες των οποίων άρθηκαν, τόνισε πως το ζήτησαν οι ίδιοι, διότι είναι αθώοι, άποψη με την οποία συμφωνεί και ο ίδιος».

Απαντώντας στις αιτιάσεις περί θεσμών, ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε: «Η Νέα Δημοκρατία σέβεται απολύτως τον θεσμό της δικαιοσύνης και προφανώς και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, άλλωστε έχει τεθεί σε λειτουργία επί Νέας Δημοκρατίας».

Η αντιπαράθεση κλιμακώθηκε και σε επίπεδο κοινοβουλευτικών εκπροσώπων. Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος ανέφερε: «Δεν ξέραμε ότι φιλοδοξία του ήταν να είναι δικαστής. Έπαθε Κωνσταντοπούλου, Τσίπρα και λίγο Πολάκη μαζί. Υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας».

Απαντώντας, ο Παύλος Γερουλάνος σημείωσε: «Κατηγόρησε τον κ. Ανδρουλάκη ότι κάνει τον δικαστή. Ο κ. Ανδρουλάκης; Όταν ο Μητσοτάκης απέσυρε εσας από το ελληνικό κοινοβούλιο και σας έβαλε να ψηφίσετε επιστολικά για να ξέρει τι ψηφίσετε, αυτό τι ήταν; Αυτός είναι ο δικαστής. Ξεπεζέψτε λίγο. στη θέση σας θα πρόσεχα τουλάχιστον λίγο το ύφος της παρέμβασής σας».

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