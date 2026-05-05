ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Χρηματιστήριο: Χαμηλές «ταχύτητες» παρά τη θετική εκκίνηση – Στο όριο της μηνιαίας αντίστασης ο ΓΔ
Σχόλια Αγοράς
09:31 - 05 Μάι 2026

Χρηματιστήριο: Χαμηλές «ταχύτητες» παρά τη θετική εκκίνηση – Στο όριο της μηνιαίας αντίστασης ο ΓΔ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Θετικό το χρηματιστηριακό ξεκίνημα της εβδομάδας και του Μαΐου, με τον ΓΔ να κλείνει στις 2205 μονάδες (+0,75%), κυρίως εξαιτίας της συμπεριφοράς της ALWN και του ομίλου Viohalco (BIO,CENER,ΕΛΧΑ).   

Στα αρνητικά της χθεσινής ημέρας (4/5), ο συγκριτικά χαμηλός τζίρος (€200 εκ.) σε ανοδική συνεδρίαση, ενώ ο ΓΔ κινείται οριακά υψηλότερα από την μηνιαία αντίσταση των 2195 μονάδων, καταγράφοντας ένα αξιοπρεπές +4% από την αρχή του χρόνου.

Τα ρίσκα της αγοράς εστιάζονται στις εξελίξεις στο μέτωπο των Στενών του Ορμούζ όπου διαφαίνεται εκ νέου ένταση, με τις ευρωπαϊκές αγορές να υποχωρούν σημαντικά στο ξεκίνημα του μήνα.

Με την ολοκλήρωση των ανακοινώσεων αποτελεσμάτων 2025 έχει ανοίξει παράλληλα και το παράθυρο των δημοσιεύσεων αποτελεσμάτων 1ου τριμήνου, με τον ΣΑΡ και ΠΕΙΡ να κάνουν την αρχή και να ακολουθούν μέσα στην εβδομάδα ΕΥΡΩΒ, ΤΙΤΑΝ, ΕΕΕ, ΟΤΕ, ΕΤΕ κ.ά.

Στο μέτωπο της ΔΕΗ και της μεγάλης ΑΜΚ που σχεδιάζει (€4 δισ.) πληροφορίες κάνουν λόγο για μεγάλο ενδιαφέρον από ξένους anchor investors πέρα αυτών που ήδη έχουν δηλώσει την συμμετοχή τους (Δημόσιο 1,3 δις / CVC 1.2 δις) κάτι που οδηγεί στο συμπέρασμα της υπερκάλυψης της μεγάλης αναπτυξιακής αύξησης.

Τέλος, εντός της εβδομάδας θα έχουμε και την έκθεση της Fitch για την ελληνική οικονομία με πιθανό review (τώρα ΒΒΒ / stable outlook).

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

Τελευταία τροποποίηση στις 05/05/2026 - 11:30
Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

FLEXOPACK: Νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και είσοδος 96.450 νέων μετοχών στο ΧΑ
Ανακοινώσεις

FLEXOPACK: Νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και είσοδος 96.450 νέων μετοχών στο ΧΑ

Χρηματιστήριο: Θετικό φινάλε στην εβδομάδα – Πάνω από τις 2.600 μονάδες ο ΓΔ παρά τις πιέσεις
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Θετικό φινάλε στην εβδομάδα – Πάνω από τις 2.600 μονάδες ο ΓΔ παρά τις πιέσεις

Χρηματιστήριο: Στο επίκεντρο οι 2.650 μονάδες μετά τη χθεσινή διόρθωση
Αναλύσεις

Χρηματιστήριο: Στο επίκεντρο οι 2.650 μονάδες μετά τη χθεσινή διόρθωση

Θετικό σήμα από τις ευρωαγορές παρά τις τεχνολογικές πιέσεις
Χρηματιστήρια

Θετικό σήμα από τις ευρωαγορές παρά τις τεχνολογικές πιέσεις

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ναυτιλία
10/08/2026 - 09:01

Dry bulk: Το Σουέζ ανακάμπτει, αλλά το Ακρωτήριο κρατά τα ηνία

Εργασιακά
10/08/2026 - 08:59

Οι πληρωμές της εβδομάδας: Εφάπαξ και επιδόματα ΕΦΚΑ, ΔΥΠΑ

Ειδήσεις
09/08/2026 - 22:00

Bank of America: Η Gen Z αποταμιεύει λιγότερο, αλλά καταναλώνει περισσότερο

Ειδήσεις
09/08/2026 - 21:30

Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Νίκος Καλογερόπουλος

Ειδήσεις
09/08/2026 - 21:00

ΗΠΑ: Τα ανησυχητικά «σημάδια» για την οικονομία – Οι εργαζόμενοι εγκαταλείπουν ταχύτερα την αγορά

Ειδήσεις
09/08/2026 - 20:00

Επιστρέφει το MySpace: Η νοσταλγία και οι πιθανότητες επιτυχίας στο σύγχρονο μιντιακό τοπίο

Ειδήσεις
09/08/2026 - 19:25

Πάρος: Ελεύθερος ο ιδιοκτήτης του beach bar όπου πνίγηκε το 4χρονο παιδί

Ειδήσεις
09/08/2026 - 19:00

Reuters/Ipsos: Τρεις στους πέντε Αμερικανούς υπέρ αυστηρότερων ελέγχων στις εταιρείες social media

Ειδήσεις
09/08/2026 - 18:38

Απίστευτο περιστατικό στη Μήλο - Ελικόπτερο προσγειώθηκε στο Σαρακήνικο για να κάνει μπάνιο ο ιδιοκτήτης

Ειδήσεις
09/08/2026 - 18:10

Πυρκαγιά στο Μουζάκι Πύργου - Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις στο σημείο

Ειδήσεις
09/08/2026 - 17:30

Times: Το Πεντάγωνο πιέζει για άμεση αύξηση παραγωγής όπλων λόγω εξάντλησης των αποθεμάτων

Ειδήσεις
09/08/2026 - 15:45

Ισραήλ: Aπορρίπτει το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο για τη Γάζα

Ειδήσεις
09/08/2026 - 15:00

Ισπανία: Συνοριακοί έλεγχοι σε 200 ταξιδιώτες από την Ιταλία μετά τη διαμάχη για το μεταναστευτικό

Ναυτιλία
09/08/2026 - 14:15

993 ημέρες κρίσης: Στο «κόκκινο» και πάλι η παγκόσμια ναυτιλία

Ειδήσεις
09/08/2026 - 13:30

Φιντάν: Επιμένει η Άγκυρα - Ιδανική λύση για την Κύπρο η δημιουργία δύο κρατών

Ειδήσεις
09/08/2026 - 12:54

March to Gaza: Διαδηλώσεις αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό σε δεκάδες περιοχές της χώρας 

Ανεμοδείκτης
09/08/2026 - 12:19

Ο Πρόεδρος δεν αποχωρίζεται την γκλίτσα ούτε στη Σύρο

Ειδήσεις
09/08/2026 - 12:10

Ρωσικά πλήγματα σε διυλιστήρια στη Σούμι - Τρεις νεκροί στο Μπέλγκοροντ από ουκρανική επίθεση

Ειδήσεις
09/08/2026 - 11:40

Τυφώνας «Dolphin»: Σε συναγερμό η Κίνα για πλημμύρες και κατολισθήσεις

Ειδήσεις
09/08/2026 - 11:15

Χούθι: Επίθεση σε διυλιστήριο της Aramco στη Σαουδική Αραβία

Ειδήσεις
09/08/2026 - 10:55

Καιρός: Ισχυροί βοριάδες και υψηλός κίνδυνος πυρκαγιών

Ειδήσεις
09/08/2026 - 10:25

Πειραιάς: Ιδιαίτερα υψηλή η επιβατική κίνηση - Πάνω από 34000 επιβάτες αναχωρούν για τα νησιά

Ειδήσεις
09/08/2026 - 10:00

Το κόστος του πολέμου με το Ιράν: Το μέσο αμερικανικό νοικοκυριό επιβαρύνεται με περίπου 1.000 δολάρια

Magazino
09/08/2026 - 09:00

μάιμέτσοβο: Πώς δύο νέοι επαναπροσδιορίζουν τον τουρισμό μέσα από την ιστορία και τον πολιτισμό

Ειδήσεις
08/08/2026 - 21:12

Το Ιράν βάζει «τιμή» για το Ορμούζ: Οι όροι της Τεχεράνης για να ανοίξει τα Στενά

Ειδήσεις
08/08/2026 - 20:51

Τραγωδία στην Πάρο: Τετράχρονο έχασε τη ζωή του σε πισίνα beach bar

Αυτοδιοίκηση
08/08/2026 - 20:29

Ο Δήμος Αθηναίων καλεί τους πολίτες να απέχουν από εργασίες σε εξωτερικούς χώρους που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά

ΤΡΟΦΙΜΑ & ΠΟΤΑ
08/08/2026 - 19:34

Ανάκληση παρτίδας μαρμελάδας Bonne Maman

Ειδήσεις
08/08/2026 - 19:29

Στα «μαχαίρια» Ιταλία και Ισπανία για το Σένγκεν – «Παράπλευρες απώλειες» οι ταξιδιώτες

Magazino
08/08/2026 - 19:09

Παγκόσμια Ημέρα Γάτας: Σήμερα γιορτάζει το πλάσμα που θεωρεί ότι του ανήκει το σπίτι

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ