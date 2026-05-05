Χρηματιστήριο: Χαμηλές «ταχύτητες» παρά τη θετική εκκίνηση – Στο όριο της μηνιαίας αντίστασης ο ΓΔ

Θετικό το χρηματιστηριακό ξεκίνημα της εβδομάδας και του Μαΐου, με τον ΓΔ να κλείνει στις 2205 μονάδες (+0,75%), κυρίως εξαιτίας της συμπεριφοράς της ALWN και του ομίλου Viohalco (BIO,CENER,ΕΛΧΑ).

Στα αρνητικά της χθεσινής ημέρας (4/5), ο συγκριτικά χαμηλός τζίρος (€200 εκ.) σε ανοδική συνεδρίαση, ενώ ο ΓΔ κινείται οριακά υψηλότερα από την μηνιαία αντίσταση των 2195 μονάδων, καταγράφοντας ένα αξιοπρεπές +4% από την αρχή του χρόνου.

Τα ρίσκα της αγοράς εστιάζονται στις εξελίξεις στο μέτωπο των Στενών του Ορμούζ όπου διαφαίνεται εκ νέου ένταση, με τις ευρωπαϊκές αγορές να υποχωρούν σημαντικά στο ξεκίνημα του μήνα.

Με την ολοκλήρωση των ανακοινώσεων αποτελεσμάτων 2025 έχει ανοίξει παράλληλα και το παράθυρο των δημοσιεύσεων αποτελεσμάτων 1ου τριμήνου, με τον ΣΑΡ και ΠΕΙΡ να κάνουν την αρχή και να ακολουθούν μέσα στην εβδομάδα ΕΥΡΩΒ, ΤΙΤΑΝ, ΕΕΕ, ΟΤΕ, ΕΤΕ κ.ά.

Στο μέτωπο της ΔΕΗ και της μεγάλης ΑΜΚ που σχεδιάζει (€4 δισ.) πληροφορίες κάνουν λόγο για μεγάλο ενδιαφέρον από ξένους anchor investors πέρα αυτών που ήδη έχουν δηλώσει την συμμετοχή τους (Δημόσιο 1,3 δις / CVC 1.2 δις) κάτι που οδηγεί στο συμπέρασμα της υπερκάλυψης της μεγάλης αναπτυξιακής αύξησης.

Τέλος, εντός της εβδομάδας θα έχουμε και την έκθεση της Fitch για την ελληνική οικονομία με πιθανό review (τώρα ΒΒΒ / stable outlook).

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης