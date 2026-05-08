Χρηματιστήριο: Κρατά το momentum παρά τη διεθνή μεταβλητότητα - Αναμένοντας την αξιολόγηση της Fitch

Η αγορά εισέρχεται στη σημερινή συνεδρίαση με τον Γενικό Δείκτη να επιχειρεί τη σταθεροποίηση πάνω από τις 2.300 μονάδες, σε μια φάση όπου το ελληνικό χρηματιστήριο καλείται να επιβεβαιώσει τα νέα πολυετή υψηλά του.

Σύμφωνα με την Κύκλος Χρηματιστηριακή, παρά τη μεταβλητότητα που εξακολουθεί να προκαλεί το γεωπολιτικό σκηνικό στη Μέση Ανατολή, το Χ.Α. συνεχίζει να εμφανίζει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα, με τις εισροές να παραμένουν συγκεντρωμένες σε τραπεζικές μετοχές, ενεργειακούς τίτλους, βιομηχανία και επιλεγμένα infrastructure plays. Το ενδιαφέρον της αγοράς στρέφεται πλέον τόσο στη διατήρηση του ανοδικού momentum όσο και στην αποψινή αξιολόγηση της Ελλάδας από τη Fitch, η οποία μπορεί να λειτουργήσει ως νέος καταλύτης για το ελληνικό risk story.

Η υπεραπόδοση των τραπεζών

Υπενθυμίζεται ότι την Πέμπτη (8/5) ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε άνοδο, κλείνοντας στις 2.305,74 μονάδες, με την αξία συναλλαγών να διαμορφώνεται στα 327 εκατ. ευρώ, επίπεδο που επιβεβαιώνει τη διατήρηση ισχυρής συναλλακτικής δραστηριότητας. Η συνεδρίαση χαρακτηρίστηκε από έντονη μεταβλητότητα, καθώς αρκετές φορές ο δείκτης βρέθηκε κοντά σε αρνητικό έδαφος, ωστόσο οι αγοραστές διατήρησαν την υπεροχή μετά τις 15:00 και οδήγησαν την αγορά σε θετικό κλείσιμο μέσω των δημοπρασιών.

Ο τραπεζικός κλάδος ενισχύθηκε κατά 0,61%, με την TPEIR να υπεραποδίδει (+0,93%), ενώ διαφοροποιήθηκε η ETE (-0,35%). Ισχυρή εικόνα παρουσίασαν επίσης η GEKTERNA (+1,65%), η ELHA (+1,10%), η OPTIMA (+3,47%), το AIA (+2,59%), η MOH (+1,20%), η TITC (+2,70%), η METLEN (+1,82%) και η BIO (+3,47%). Στον αντίποδα, πιέσεις δέχθηκαν η EEE (-1,93%), η ALLW (-3,21%), ο HTO (-1,61%) και η EYDAP (-0,50%).

Η αγορά δείχνει πλέον να περνά από το καθαρό “risk-on” σε πιο επιλεκτική τοποθέτηση κεφαλαίων, με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται σε τίτλους που διαθέτουν ισχυρά θεμελιώδη, θετικές εταιρικές εξελίξεις και αυξημένες θεσμικές ροές. Η ζώνη των 2.280–2.300 μονάδων αποτελεί πλέον το βασικό σημείο ελέγχου για τη βραχυπρόθεσμη τάση του Γενικού Δείκτη. Διατήρηση πάνω από τις 2.300 μονάδες, με επαρκή τζίρο, διατηρεί ενεργό το σενάριο κίνησης προς τις 2.330–2.350 μονάδες. Αντίθετα, απώλεια της περιοχής αυτής με αυξημένες συναλλαγές θα μπορούσε να ενεργοποιήσει πιο ουσιαστικές κινήσεις κατοχύρωσης κερδών, με την αγορά να θεωρεί ως μέγιστη επιτρεπόμενη διόρθωση τη ζώνη των 2.250 μονάδων ώστε να μην αλλοιωθεί το ανοδικό momentum.

Στο επίκεντρο τα αποτελέσματα της Εθνικής

Στο εταιρικό μέτωπο, η ETE παρουσίασε ισχυρές επιδόσεις στο α’ τρίμηνο του 2026, με τις εκταμιεύσεις δανείων να αυξάνονται κατά 47% σε ετήσια βάση στα 2,5 δισ. ευρώ και τα εξυπηρετούμενα δάνεια να διαμορφώνονται στα 37,7 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 12%. Παράλληλα, ξεχώρισε η στρατηγική συμφωνία με την Allianz

για πρόθεση απόκτησης του 30% της Allianz Ευρωπαϊκή Πίστη και μακροχρόνια συνεργασία στον τομέα του bancassurance.

Θετικά κινήθηκε και ο HTO, ο οποίος ανακοίνωσε αύξηση 4,9% στα έσοδα και 2,8% στο προσαρμοσμένο EBITDA στο πρώτο τρίμηνο, με βασικό μοχλό ανάπτυξης τις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας και οπτικών ινών. Την ίδια ώρα, η GEKTERNA ενισχύεται από την αναβάθμιση της Moody’s σε επενδυτική βαθμίδα Baa3, ενώ η αγορά παρακολουθεί και το ενδεχόμενο ένταξης της μετοχής στον MSCI Greece στις 12 Μαΐου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνουν και οι τεχνικές διασπάσεις σε σειρά τίτλων της υψηλής και μεσαίας κεφαλαιοποίησης. Η BIO επιβεβαιώνει ισχυρό ανοδικό momentum μετά τη διάσπαση της περιοχής των 15,80–16 ευρώ, ενώ η CENER συνεχίζει να κινείται σε ιστορικά υψηλά, με βασική στήριξη πλέον τη ζώνη των 24,50–25 ευρώ. Η ELHA επιταχύνει ανοδικά μετά τη διάσπαση των 4,20 ευρώ, ενώ θετική εικόνα διατηρούν και οι INTRKA, QLCO και BYLOT.

Στον ρυθμό της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν οι διεθνείς αγορές

Σε διεθνές επίπεδο, το κλίμα παραμένει μικτό, καθώς οι αγορές συνεχίζουν να παρακολουθούν τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τα σενάρια πιθανής συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Παρά τις προσδοκίες για αποκλιμάκωση και σταδιακή επαναλειτουργία των θαλάσσιων ροών μέσω των Στενών του Ορμούζ, τα νέα χτυπήματα στον Περσικό Κόλπο υπενθυμίζουν ότι η γεωπολιτική ένταση παραμένει ενεργή.

Η Wall Street υποχώρησε ήπια μετά τα πρόσφατα ιστορικά υψηλά, ενώ στην Ευρώπη οι βασικοί δείκτες έκλεισαν πτωτικά, με τους επενδυτές να τηρούν στάση αναμονής. Οι τιμές της ενέργειας παραμένουν ο βασικός καταλύτης της διεθνούς μεταβλητότητας, με το Brent να κινείται κοντά στα 101 δολάρια και το φυσικό αέριο TTF γύρω στα 45 ευρώ/MWh. Στα ομόλογα, οι αποδόσεις παραμένουν σχετικά σταθερές, με το ελληνικό 10ετές στο 3,66%, ενώ η αποψινή αξιολόγηση της Fitch αναμένεται να επηρεάσει τόσο το ελληνικό spread όσο και το ευρύτερο τραπεζικό sentiment.