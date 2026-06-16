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Χρηματιστήριο: «Βλέπει» την ετήσια αντίσταση των 2570 μονάδων - Οι τελευταίες πληροφορίες για την ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ
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09:54 - 16 Ιουν 2026

Χρηματιστήριο: «Βλέπει» την ετήσια αντίσταση των 2570 μονάδων - Οι τελευταίες πληροφορίες για την ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ

Reporter.gr Newsroom
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Σε υψηλά 17 ετών το ελληνικό χρηματιστήριο μετά τις θετικές εξελίξεις με την συμφωνία εκεχειρίας (αρχικά) ΗΠΑ & Ιράν - για 60 ημέρες μέχρι την λεπτομερή καταγραφή του τι θα περιλαμβάνει – και με τον ΓΔ να ανεβαίνει στις 2462 μονάδες σε ένα γενικευμένο περιβάλλον επενδυτικής ευφορίας σε μετοχές και ομόλογα.

Τράπεζες, βιομηχανίες (πλην διυλιστηρίων), τουρισμός στο επίκεντρο των αγοραστών κυρίως εξαιτίας της ραγδαίας αποκλιμάκωσης του κόστους ενέργειας σε πετρέλαιο και Φυσικό Αέριο. Αρκετά ηπιότερες οι μεταβολές στην μεσαία και χαμηλή κεφαλαιοποίηση.

Η γεωπολιτική αποκλιμάκωση - όπου βέβαια μπορεί να ισχύει το ρητό ότι ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες – οδήγησε τις αγορές παγκοσμίως σε ανοδικό ξέσπασμα, κυρίως δε τις Ασιατικές οι οποίες ήταν και οι πλέον εκτεθειμένες στην κρίση των στενών, με τις ευρωπαϊκές και τις αμερικανικές να ακολουθούν και την ελληνική να τρέχει να καλύψει την δίμηνη διακοπή με νέο υψηλό.

Θετικά τα νέα από την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού στο πεντάμηνο με το πρωτογενές πλεόνασμα αρκετά πάνω από τον στόχο στα 3,6 δις, ενώ συνεχίζονται οι θετικές εκθέσεις από εγχώριους και διεθνείς οίκους για σειρά ελληνικών εισηγμένων με πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα της Morgan Stanley για τις ελληνικές τράπεζες και ιδιαίτερα για ΑΛΦΑ, ΕΥΡΩΒ & ΠΕΙΡ, της BofA για την METLEN, της NBG Sec. για την ΜΟΗ και της Optima για τον ΑΔΜΗΕ ο οποίος έτσι και αλλιώς βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων λόγω της ΑΜΚ.

Σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχει ήδη δέσμευση από το Capital Group για συμμετοχή στην ΑΜΚ με 70 εκ. ενώ σε ό,τι αφορά στους ιδιώτες επενδυτές (ελληνικό βιβλίο) οι εγγραφές θα γίνουν στην ανώτατη τιμή των 4,17 ευρώ ενώ θα υπάρξει πρόβλεψη για κατανομή στους παλαιούς μετόχους μεταξύ 55-60% με την τελική τιμή να πιθανολογείται να κινηθεί μεταξύ 3,90-4,00 ευρώ.

Άλλη μια εισηγμένη παίρνει σειρά στην αγορά Ομολόγων με το ΔΑΑ να εκκινεί τις διαδικασίες για νέο 7ετές 500 εκ. με σκοπό εν μέρει την αναχρηματοδότηση υπάρχοντος δανεισμού αλλά και ενίσχυσης της ρευστότητας.

Η διάσπαση του προηγούμενου υψηλού (2407) αλλά και της μηνιαίας αντίστασης (2440) οδηγεί την αγορά στην τελευταία ετήσια αντίσταση – με βάση τα pivot points – των 2570 μονάδων.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

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