ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Χρηματιστήριο: Profit taking μετά τα υψηλά 17ετίας - Τεράστια υπερκάλυψη στην ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ
Σχόλια Αγοράς
17:27 - 18 Ιουν 2026

Χρηματιστήριο: Profit taking μετά τα υψηλά 17ετίας - Τεράστια υπερκάλυψη στην ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Το πρωινό υψηλό για τον ΓΔ (2489) δεν ήταν αρκετό,  με την αγορά να υποχωρεί σταδιακά (χαμηλό 2467 μονάδες) και να κλείνει τελικά στις 2471 μονάδες -0,52% με αυξημένο μάλιστα τζίρο στα 362 εκ. παρά την σχετική ισορροπία ανοδικών/καθοδικών στον FTSE με αναλογία 11/13.

Οι ενεργειακές συμφωνίες της Chevron με την Helleniq Energy – με τις υπογραφές για το Block 10 στον Κυπαρισσιακό κόλπο - έδωσαν πάντως τον απαιτούμενο τόνο στην έναρξη της συνεδρίασης, με τα ΕΛΠΕ +0,4% να καταγράφουν ενδοσυνεδριακά υψηλά έτους (+4%) και να κλείνουν έτσι την ψαλίδα με την ΜΟΗ που είχε ανοίξει επικίνδυνα (η διαφορά κεφαλαιοποίησης είχε φτάσει στο 1,5 δις) σε πιο λογικά επίπεδα (στα 800 εκ. στο κλείσιμο της συνεδρίασης).

Θετικό γύρισμα και πάλι για τον AKTR +6% στον απόηχο των εγκρίσεων των μεγάλων ενεργειακών συμφωνιών και από τις αρχές των ΗΠΑ, ανοδικά και η CENER +3,4% παρά τις πρωινές πιέσεις (-2,5%), όπως και η ΕΥΔΑΠ +3,7%, BOCHGR +1.4%, ALWN +1.4%,

Στην άλλη άκρη της εξίσωσης υποχώρηση είχαμε σε ΕΥΡΩΒ -2,5%, ΑΛΦΑ -2,2%, ΔΕΗ -2%, ΜΟΗ -1%, ΕΕΕ -0,9%, ΕΛΧΑ -0,6% χωρίς πάντως ιδιαίτερη προσφορά τίτλων, εκτός κάποιων εντολών πώλησης στις δημοπρασίες.

Στην μεσαία κεφαλαιοποίηση κυρίαρχη είδηση η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ +4,1% με τις έως τώρα πληροφορίες να κάνουν λόγο για τεράστια υπερκάλυψη (>5x) που οδήγησαν την διοίκηση σε price update όπου προσφορές σε τιμές χαμηλότερα των 4,05 δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Αυτό που παρατηρούμε είναι μια σημαντική αλλαγή στο modus operandi των επενδυτών σε σχέση με τις ΑΜΚ όπου έως πρόσφατα η ανακοίνωση και μόνο της πρόθεσης της διοίκησης για ΑΜΚ είχε ως αποτέλεσμα την άμεση πτώση στις τιμές των μετοχών με το σκεπτικό ότι η τελική τιμή διάθεσης θα είναι σημαντικά χαμηλότερα από την τρέχουσα, κάτι που πλέον έχει αλλάξει δραστικά με όλο και περισσότερους επενδυτές να συμμετέχουν σε αντίστοιχες διαδικασίες (όπως είδαμε καθαρά και στην μεγάλη ΑΜΚ της ΔΕΗ) χωρίς να ενδιαφέρονται τόσο για την τελική τιμή αγοράζοντας ουσιαστικά τις μελλοντικές προσδοκίες και τα επιχειρηματικά πλάνα των εισηγμένων.

Η υπερκάλυψη δε όλων των ΑΜΚ – όπως αντίστοιχα και των IPO’s αλλά και των ΔΠ μετοχών και ομολόγων – αποδεικνύει ότι η αγορά είναι liquidity driven, χωρίς βέβαια να αποτελεί μόνο ελληνικό φαινόμενο αλλά παγκόσμιο όπως συνέβη και με το μεγαλύτερο IPO στην ιστορία της SpaceX.

Στην υπόλοιπη αγορά οι σημαντικότερες μεταβολές παρατηρήθηκαν σε ΙΝΤΕΚ -9,8% και ΤΡΕΣΤΑΤΕ -2,7% λόγω των αποκοπών μερισμάτων (0,70 και 0,065 αντίστοιχα), άνοδο είχαμε στα ΠΛΑΘ +3,8% εξαιτίας των εξαιρετικών αποτελεσμάτων τριμήνου με τα έσοδα στα 100 εκ. (+4%) και κυρίως τα ebitda στα 15 εκ. (+65%) με το ebitda margin στο 15% περίπου, στην ΙΝΤΚΑ +3%, ΑΛΜΥ +1,6%, ΟΛΘ +1,3%, ΠΡΟΦ +1,8%. Χαμηλότερες τιμές κατέγραψαν η ΚΟΥΕΣ -1,4%, ΠΡΟΝΤΕΑ -5%.

Θετικά είναι και τα νέα από την πορεία της επιβατικής κίνησης στο πεντάμηνο με τα 39 συνολικά αεροδρόμια (24 ΥΠΑ + 14 Fraport + ΔΑΑ) να παρουσιάζουν άνοδο κατά +5,7% στα 23 εκ. επιβάτες, στοιχεία που εμπεριέχουν και το δύσκολο ‘πολεμικό’ τρίμηνο Μαρτίου-Μαΐου.

Νάσος Κουμέττης
Hellenic Asset Management
* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Bloomberg: Στο επίκεντρο της G7 η Κίνα - Η ΕΕ αναζητά στρατηγική «απεξάρτησης»
Ειδήσεις

Bloomberg: Στο επίκεντρο της G7 η Κίνα - Η ΕΕ αναζητά στρατηγική «απεξάρτησης»

Motor Oil: Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο
Ανακοινώσεις

Motor Oil: Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Wall Street: Αλλαγή κλίματος με ώθηση από το ράλι της Intel και τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν
Χρηματιστήρια

Wall Street: Αλλαγή κλίματος με ώθηση από το ράλι της Intel και τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Η αλληλεγγύη έγινε πράξη από το Allwyn Care στον Πειραιά
ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Η αλληλεγγύη έγινε πράξη από το Allwyn Care στον Πειραιά

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Wall Street: Αλλαγή κλίματος με ώθηση από το ράλι της Intel και τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν
Χρηματιστήρια

Wall Street: Αλλαγή κλίματος με ώθηση από το ράλι της Intel και τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Eurobank Equities: Στα 52 ευρώ η τιμή-στόχος για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Αναλύσεις

Eurobank Equities: Στα 52 ευρώ η τιμή-στόχος για τη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Χρηματιστήριο: Ψυχολογικό όριο οι 2500 μονάδες - Ξεχωρίζουν οι επιτυχίες ΔΑΑ, ΙΝΤΕΚ και ΑΔΜΗΕ
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Ψυχολογικό όριο οι 2500 μονάδες - Ξεχωρίζουν οι επιτυχίες ΔΑΑ, ΙΝΤΕΚ και ΑΔΜΗΕ

Χρηματιστήριο: Διατήρηση κεκτημένων και ανοιχτοί λογαριασμοί με τις 2500 μονάδες
Σχόλια Αγοράς

Χρηματιστήριο: Διατήρηση κεκτημένων και ανοιχτοί λογαριασμοί με τις 2500 μονάδες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Πολιτική
18/06/2026 - 17:48

Θεοδωρικάκος: Ενίσχυση €286 εκατ. στο Ελληνικό Ίδρυμα  Έρευνας και Καινοτομίας

Ειδήσεις
18/06/2026 - 17:34

ΗΠΑ: Το Ανώτατο Δικαστήριο βάζει «φρένο» στον αφοπλισμό χρηστών κάνναβης

Ναυτιλία
18/06/2026 - 17:34

Δειλά βήματα επανεκκίνησης στο Ορμούζ – Ποιες ευρωπαϊκές χώρες θα στείλουν ναρκαλιευτικά

Σχόλια Αγοράς
18/06/2026 - 17:27

Χρηματιστήριο: Profit taking μετά τα υψηλά 17ετίας - Τεράστια υπερκάλυψη στην ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ

Ειδήσεις
18/06/2026 - 17:17

Γάζα: Πάνω από 1.000 Παλαιστίνιοι νεκροί μετά την εκεχειρία του Οκτωβρίου

Ειδήσεις
18/06/2026 - 17:14

Η Ουκρανία χτυπά την καρδιά της Μόσχας – Παραλύουν αεροδρόμια και οδικό δίκτυο

ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
18/06/2026 - 17:01

Η αλληλεγγύη έγινε πράξη από το Allwyn Care στον Πειραιά

Ανακοινώσεις
18/06/2026 - 16:50

Motor Oil: Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Χρηματιστήρια
18/06/2026 - 16:50

Wall Street: Αλλαγή κλίματος με ώθηση από το ράλι της Intel και τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Ειδήσεις
18/06/2026 - 16:43

Φωτιά στο Κορωπί - Άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής

Πολιτική
18/06/2026 - 16:31

Συλλυπητήριο μήνυμα Χρηστίδη για τον θάνατο του Ανδρέα Μαζαράκη

Ειδήσεις
18/06/2026 - 16:15

Bloomberg: Στο επίκεντρο της G7 η Κίνα - Η ΕΕ αναζητά στρατηγική «απεξάρτησης»

Ειδήσεις
18/06/2026 - 16:00

ΗΠΑ: Ήπια άνοδος στις αιτήσεις ανεργίας

Ειδήσεις
18/06/2026 - 15:57

Μινζάτου (Αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής): Αναγκαία για την Ευρώπη η ελληνική συμφωνία για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας

Πολιτική
18/06/2026 - 15:47

Δένδιας: Σειρά διμερών επαφών στο περιθώριο της Συνόδου των υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ

Οικονομία
18/06/2026 - 15:35

Παρουσιάστηκε σήμερα (18/6) το μητρώο παρακολούθησης ιδιωτικού χρέους

Ειδήσεις
18/06/2026 - 15:34

Κρεμλίνο: Οι Ευρωπαίοι επηρεάζουν αρνητικά τον Τραμπ στο Ουκρανικό  

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
18/06/2026 - 15:25

Hellenic Train: Τροποποιήσεις στα δρομολόγια Αθήνα-Θεσσαλονίκη από 22 έως 24 Ιουνίου λόγω έργων του ΟΣΕ

Περιβάλλον
18/06/2026 - 15:16

ΟΗΕ για Ελ Νίνιο: Έκκληση για χρηματοδότηση €202 εκατ. ώστε να προστατευθούν 8,8 εκατ. άνθρωποι

Πολιτική
18/06/2026 - 15:07

Φειδίας: Καταψήφισα την έκθεση για την Τουρκία γιατί είναι σαν άπιστη γυναίκα

Ειδήσεις
18/06/2026 - 14:55

Τράπεζα της Αγγλίας: «Φρένο» στις μειώσεις επιτοκίων εν μέσω ενεργειακής κρίσης και πληθωριστικών πιέσεων

Magazino
18/06/2026 - 14:48

Aποκατάσταση του δυτικού αετώματος του Παρθενώνα μετά από 220 χρόνια

Οικονομία
18/06/2026 - 14:45

ΚΕΦΙΜ: Θετική, με επιφυλάξεις, η αξιολόγηση των οικονομολόγων για το πλαφόν στα καταναλωτικά δάνεια

Επιχειρήσεις
18/06/2026 - 14:42

Κύπρος: Σε πιλοτική λειτουργία το νέο σύστημα ταυτοποίησης πολιτών με έγγραφα που παράγονται στην Ελλάδα

Οικονομία
18/06/2026 - 14:40

Στάσιμη (50η) η Ελλάδα στην Παγκόσμια Επετηρίδα Ανταγωνιστικότητας του IMD

Πολιτική
18/06/2026 - 14:36

Παπαδοπούλου: Στόχος της ΕΛΑΣ η πρωτιά από την πρώτη Κυριακή

Ειδήσεις
18/06/2026 - 14:29

Πέθανε ο δημοσιογράφος Ανδρέας Μαζαράκης - «Ο Εξαρχείων»

Πολιτική
18/06/2026 - 14:26

Τσουκαλάς για PosoKanei: Η πλατφόρμα καταγράφει τιμές αλλά δεν παρέχει πληροφορίες για τον τρόπο που διαμορφώθηκαν

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
18/06/2026 - 14:15

Σύρος και Πάρος στους Times

Τεχνολογία
18/06/2026 - 14:15

Οι έφηβοι ξεγελούν την απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης - Το παράδειγμα της Αυστραλίας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ