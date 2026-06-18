Χρηματιστήριο: Profit taking μετά τα υψηλά 17ετίας - Τεράστια υπερκάλυψη στην ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ

Το πρωινό υψηλό για τον ΓΔ (2489) δεν ήταν αρκετό, με την αγορά να υποχωρεί σταδιακά (χαμηλό 2467 μονάδες) και να κλείνει τελικά στις 2471 μονάδες -0,52% με αυξημένο μάλιστα τζίρο στα 362 εκ. παρά την σχετική ισορροπία ανοδικών/καθοδικών στον FTSE με αναλογία 11/13.

Οι ενεργειακές συμφωνίες της Chevron με την Helleniq Energy – με τις υπογραφές για το Block 10 στον Κυπαρισσιακό κόλπο - έδωσαν πάντως τον απαιτούμενο τόνο στην έναρξη της συνεδρίασης, με τα ΕΛΠΕ +0,4% να καταγράφουν ενδοσυνεδριακά υψηλά έτους (+4%) και να κλείνουν έτσι την ψαλίδα με την ΜΟΗ που είχε ανοίξει επικίνδυνα (η διαφορά κεφαλαιοποίησης είχε φτάσει στο 1,5 δις) σε πιο λογικά επίπεδα (στα 800 εκ. στο κλείσιμο της συνεδρίασης).

Θετικό γύρισμα και πάλι για τον AKTR +6% στον απόηχο των εγκρίσεων των μεγάλων ενεργειακών συμφωνιών και από τις αρχές των ΗΠΑ, ανοδικά και η CENER +3,4% παρά τις πρωινές πιέσεις (-2,5%), όπως και η ΕΥΔΑΠ +3,7%, BOCHGR +1.4%, ALWN +1.4%,

Στην άλλη άκρη της εξίσωσης υποχώρηση είχαμε σε ΕΥΡΩΒ -2,5%, ΑΛΦΑ -2,2%, ΔΕΗ -2%, ΜΟΗ -1%, ΕΕΕ -0,9%, ΕΛΧΑ -0,6% χωρίς πάντως ιδιαίτερη προσφορά τίτλων, εκτός κάποιων εντολών πώλησης στις δημοπρασίες.

Στην μεσαία κεφαλαιοποίηση κυρίαρχη είδηση η ΑΜΚ του ΑΔΜΗΕ +4,1% με τις έως τώρα πληροφορίες να κάνουν λόγο για τεράστια υπερκάλυψη (>5x) που οδήγησαν την διοίκηση σε price update όπου προσφορές σε τιμές χαμηλότερα των 4,05 δεν θα γίνονται αποδεκτές.

Αυτό που παρατηρούμε είναι μια σημαντική αλλαγή στο modus operandi των επενδυτών σε σχέση με τις ΑΜΚ όπου έως πρόσφατα η ανακοίνωση και μόνο της πρόθεσης της διοίκησης για ΑΜΚ είχε ως αποτέλεσμα την άμεση πτώση στις τιμές των μετοχών με το σκεπτικό ότι η τελική τιμή διάθεσης θα είναι σημαντικά χαμηλότερα από την τρέχουσα, κάτι που πλέον έχει αλλάξει δραστικά με όλο και περισσότερους επενδυτές να συμμετέχουν σε αντίστοιχες διαδικασίες (όπως είδαμε καθαρά και στην μεγάλη ΑΜΚ της ΔΕΗ) χωρίς να ενδιαφέρονται τόσο για την τελική τιμή αγοράζοντας ουσιαστικά τις μελλοντικές προσδοκίες και τα επιχειρηματικά πλάνα των εισηγμένων.

Η υπερκάλυψη δε όλων των ΑΜΚ – όπως αντίστοιχα και των IPO’s αλλά και των ΔΠ μετοχών και ομολόγων – αποδεικνύει ότι η αγορά είναι liquidity driven, χωρίς βέβαια να αποτελεί μόνο ελληνικό φαινόμενο αλλά παγκόσμιο όπως συνέβη και με το μεγαλύτερο IPO στην ιστορία της SpaceX.

Στην υπόλοιπη αγορά οι σημαντικότερες μεταβολές παρατηρήθηκαν σε ΙΝΤΕΚ -9,8% και ΤΡΕΣΤΑΤΕ -2,7% λόγω των αποκοπών μερισμάτων (0,70 και 0,065 αντίστοιχα), άνοδο είχαμε στα ΠΛΑΘ +3,8% εξαιτίας των εξαιρετικών αποτελεσμάτων τριμήνου με τα έσοδα στα 100 εκ. (+4%) και κυρίως τα ebitda στα 15 εκ. (+65%) με το ebitda margin στο 15% περίπου, στην ΙΝΤΚΑ +3%, ΑΛΜΥ +1,6%, ΟΛΘ +1,3%, ΠΡΟΦ +1,8%. Χαμηλότερες τιμές κατέγραψαν η ΚΟΥΕΣ -1,4%, ΠΡΟΝΤΕΑ -5%.

Θετικά είναι και τα νέα από την πορεία της επιβατικής κίνησης στο πεντάμηνο με τα 39 συνολικά αεροδρόμια (24 ΥΠΑ + 14 Fraport + ΔΑΑ) να παρουσιάζουν άνοδο κατά +5,7% στα 23 εκ. επιβάτες, στοιχεία που εμπεριέχουν και το δύσκολο ‘πολεμικό’ τρίμηνο Μαρτίου-Μαΐου.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης