GetAgent: Ο νέος βοηθός τεχνητής νοημοσύνης της Bitget για «έξυπνο» trading

Η Bitget παρουσίασε τον GetAgent, έναν βοηθό συναλλαγών που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη.

Ο GetAgent, ο οποίος παρουσιάστηκε για πρώτη φορά τον Ιούλιο σε περιορισμένη (invite-only) έκδοση, είναι πλέον διαθέσιμος σε όλους τους χρήστες της πλατφόρμας, συνδυάζοντας προηγμένη τεχνητή νοημοσύνη με δεδομένα αγοράς σε πραγματικό χρόνο. Παρέχει στους χρήστες πληροφορίες, αναλύσεις, στρατηγικές και εργαλεία εκτέλεσης μέσα από διαδραστικές συνομιλίες σε μια ενιαία πλατφόρμα chat.

Κατά τη διάρκεια της περιορισμένης κυκλοφορίας του, ο GetAgent έλαβε ιδιαίτερα θετικά σχόλια, συγκεντρώνοντας μια λίστα αναμονής άνω των 25.000 χρηστών. Οι πρώτοι χρήστες παρείχαν πολύτιμες συμβουλές για τη βελτίωση της λειτουργικότητάς του, όπως η ανάγκη για περισσότερη οπτική ανατροφοδότηση ώστε τα σήματα της αγοράς να γίνονται πιο κατανοητά. Οι παρατηρήσεις αυτές συνέβαλαν στην ενίσχυση της ακρίβειας, της εξατομίκευσης και της ανταπόκρισης της πλατφόρμας ενόψει της σημερινής διάθεσής της στο ευρύ κοινό.

Με τη δημόσια κυκλοφορία του, ο GetAgent εισάγει τρία προγράμματα συνδρομών που καλύπτουν τις ανάγκες διαφορετικών τύπων επενδυτών και χρηστών:

Το Free (δωρεάν) πρόγραμμα είναι διαθέσιμο σε όλους και προσφέρει αναλύσεις για τα 50 κορυφαία νομίσματα, καθώς και στρατηγικές για futures (συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης).

(δωρεάν) πρόγραμμα είναι διαθέσιμο σε όλους και προσφέρει αναλύσεις για τα 50 κορυφαία νομίσματα, καθώς και στρατηγικές για futures (συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης). Το πρόγραμμα Plus , με δωρεάν δοκιμή 30 ημερών για τους early access χρήστες, περιλαμβάνει έως δέκα ερωτήσεις ημερησίως, τη δημιουργία εξατομικευμένων στρατηγικών και εις βάθος αναλύσεις της αγοράς.

, με δωρεάν δοκιμή 30 ημερών για τους early access χρήστες, περιλαμβάνει έως δέκα ερωτήσεις ημερησίως, τη δημιουργία εξατομικευμένων στρατηγικών και εις βάθος αναλύσεις της αγοράς. Το πρόγραμμα Ultra, για επαγγελματίες και high-frequency traders, προσφέρει προτεραιότητα πρόσβασης, έως και πενήντα ερωτήσεις την ημέρα και πρώιμη πρόσβαση σε νέες δυνατότητες.

Τα τρία αυτά προγράμματα σχεδιάστηκαν για να ευθυγραμμίζονται πλήρως με τις φιλοδοξίες και τους στόχους των χρηστών στις συναλλαγές τους, προσφέροντας εξυπνότερες κινήσεις, πιο ακριβείς αναλύσεις και AI αυτοματοποιήσεις σε χαρτοφυλάκια, σήματα συναλλαγών και κινήσεις της αγοράς.

Ο GetAgent δίνει στους traders τη δυνατότητα να δημιουργούν στρατηγικές σε απλή γλώσσα, απλοποιώντας τη διαδικασία με μια μόνο υπόδειξη (prompt). Συγκεντρώνει σε μία ενιαία πλατφόρμα πάνω από 50 επαγγελματικά εργαλεία, από αναλύσεις αγοράς και δεδομένα on-chain έως στοιχεία κοινωνικής αντίληψης και ενσυναίσθησης. Με συνεχή χρήση, ο βοηθός γίνεται όλο και πιο «έξυπνος», προσαρμόζεται στο στυλ κάθε trader και παρέχει στοχευμένες στρατηγικές και έγκαιρες ειδοποιήσεις κινδύνου σε πραγματικό χρόνο.

«Η τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει τα δεδομένα στις συναλλαγές, και ο GetAgent είναι ο δικός μας τρόπος στην Bitget να κάνουμε αυτή τη δυνατότητα προσβάσιμη σε όλους», δήλωσε ο Gracy Chen, CEO της Bitget. «Είτε ξεκινάτε τώρα το ταξίδι στον κόσμο των κρυπτονομισμάτων είτε είστε έμπειρος trader, ο GetAgent παρέχει πληροφορίες που σας βοηθούν να κινηθείτε ταχύτερα, να πραγματοποιείτε πιο έξυπνες συναλλαγές και να ενεργείτε με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση».