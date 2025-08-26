Δρομέας: Αλλαγή σύνθεσης του ΔΣ - Συγκροτήθηκε σε Σώμα

Αποφάσισε για την αναπλήρωση της κενής θέσης από την κυρία Ιωάννα ΧΑΤΖΗΜΠΑΝΤΗ του Κωνσταντίνου, η οποία ορίσθηκε ως νέο εκτελεστικό μέλος για το υπόλοιπο της εξαετούς θητείας του, ήτοι μέχρι 30-06-2029, δυνάμενης να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας θα πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2029.
Συγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα ως εξής:
- Αθανάσιος ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ του Κωνσταντίνου, πολιτικός μηχανικός, Πρόεδρος και εκτελεστικό μέλος.
- Γρηγόριος ΖΑΡΩΤΙΑΔΗΣ του Βασιλείου, Καθηγητής Οικονομικών, Αντιπρόεδρος και Μη εκτελεστικό μέλος.
- Κωνσταντίνος ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ του Αθανασίου, Μηχανολόγος Μηχανικός, Διευθύνων Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος.
- Ιωάννα ΧΑΤΖΗΜΠΑΝΤΗ του Κωνσταντίνου, ιδιωτική υπάλληλος, εκτελεστικό μέλος.
- Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΑΚΗΣ του Αθανασίου, οικονομολόγος, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος.
- Σταύρος ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ του Παντελή, Λογιστής - Φοροτεχνικός, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος.
Ο κ. Κωνσταντίνος Παπαπαναγιώτου του Αθανασίου ορίστηκε ως αναπληρωτής του Προέδρου, κ. Αθανασίου Παπαπαναγιώτου του Κων/νου, ως προς τα εκτελεστικά του καθήκοντα.
Το ανωτέρω Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι τις 30.06.2029, οπότε λήγει η εξαετής θητεία του, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας θα πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2029 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.
Σημειώνεται ότι το παραιτηθέν εκτελεστικό μέλος (Αικατερίνη Οικονόμου) δεν συμμετείχε στις Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου, η σύνθεση των οποίων παρέμεινε αμετάβλητη.