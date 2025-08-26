Δρομέας: Αλλαγή σύνθεσης του ΔΣ - Συγκροτήθηκε σε Σώμα

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Ανώνυμη Βιομηχανική Εταιρία Εμπορίας και Αντιπροσωπειών» ανακοίνωσε στο επενδυτικό κοινό ότι, μετά την από 25-08-2025 παραίτηση του εκτελεστικού μέλους του Διοικητικού της Συμβουλίου κυρίας Αικατερίνης Οικονόμου του Ιωάννη, κατόπιν σχετικής της επιστολής προς αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο, κατά την από 26-08-2025 συνεδρίασή του:

Αποφάσισε για την αναπλήρωση της κενής θέσης από την κυρία Ιωάννα ΧΑΤΖΗΜΠΑΝΤΗ του Κωνσταντίνου, η οποία ορίσθηκε ως νέο εκτελεστικό μέλος για το υπόλοιπο της εξαετούς θητείας του, ήτοι μέχρι 30-06-2029, δυνάμενης να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας θα πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2029.

Συγκροτήθηκε εκ νέου σε σώμα ως εξής:

Αθανάσιος ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ του Κωνσταντίνου, πολιτικός μηχανικός, Πρόεδρος και εκτελεστικό μέλος.

Γρηγόριος ΖΑΡΩΤΙΑΔΗΣ του Βασιλείου, Καθηγητής Οικονομικών, Αντιπρόεδρος και Μη εκτελεστικό μέλος.

Κωνσταντίνος ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ του Αθανασίου, Μηχανολόγος Μηχανικός, Διευθύνων Σύμβουλος και εκτελεστικό μέλος.

Ιωάννα ΧΑΤΖΗΜΠΑΝΤΗ του Κωνσταντίνου, ιδιωτική υπάλληλος, εκτελεστικό μέλος.

Παναγιώτης ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΑΚΗΣ του Αθανασίου, οικονομολόγος, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος.

Σταύρος ΙΩΣΗΦΙΔΗΣ του Παντελή, Λογιστής - Φοροτεχνικός, Ανεξάρτητο Μη εκτελεστικό μέλος.

Ο κ. Κωνσταντίνος Παπαπαναγιώτου του Αθανασίου ορίστηκε ως αναπληρωτής του Προέδρου, κ. Αθανασίου Παπαπαναγιώτου του Κων/νου, ως προς τα εκτελεστικά του καθήκοντα.

Το ανωτέρω Διοικητικό Συμβούλιο θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι τις 30.06.2029, οπότε λήγει η εξαετής θητεία του, δυνάμενη να παραταθεί αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας θα πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση του έτους 2029 και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης.

Σημειώνεται ότι το παραιτηθέν εκτελεστικό μέλος (Αικατερίνη Οικονόμου) δεν συμμετείχε στις Επιτροπές του Διοικητικού Συμβουλίου, η σύνθεση των οποίων παρέμεινε αμετάβλητη.