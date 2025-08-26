Μερτς: Η Γερμανία δεν θα στηρίξει την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους στον ΟΗΕ

Ο καγκελάριος της Γερμανίας, Φρίντριχ Μερτς, δήλωσε πως η Γερμανία δεν προτίθεται να υποστηρίξει την πρωτοβουλία δυτικών χωρών για την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, που θα πραγματοποιηθεί τον επόμενο μήνα στη Νέα Υόρκη.

Η στάση αυτή είναι σύμφωνη με τη σταθερή πολιτική του Βερολίνου στο Μεσανατολικό, με τη γερμανική κυβέρνηση να επαναλαμβάνει τη στήριξή της στη λύση δύο κρατών. Ωστόσο, επισημαίνει πως μια τέτοια λύση θα πρέπει να προκύψει μέσα από απευθείας διαπραγματεύσεις και όχι μέσω μονομερών ενεργειών αναγνώρισης.