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Ανακάμπτει η αγορά κρυπτονομισμάτων – Στη ζώνη των $87.000 το Bitcoin
Νομίσματα
14:06 - 25 Νοε 2025

Ανακάμπτει η αγορά κρυπτονομισμάτων – Στη ζώνη των $87.000 το Bitcoin

Reporter.gr Newsroom
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Το Bitcoin συνεχίζει να ανακτά σταδιακά μέρος από τις πρόσφατες απώλειές του, με το περιουσιακό στοιχείο να αγγίζει σήμερα τα 89.000 δολάρια για πρώτη φορά μετά την «καταστροφή» στο τέλος της προηγούμενης εργάσιμης εβδομάδας.

Την ίδια στιγμή, πολλά altcoins έχουν σημειώσει εντυπωσιακά κέρδη.

Μάχη με τα 90.000 δολάρια
Υπενθυμίζονται τα γεγονότα της προηγούμενης εβδομάδας, τα οποία γονάτισαν το κορυφαίο κρυπτονόμισμα, φέρνοντάς σε επτάμηνο χαμηλό. Το περιουσιακό στοιχείο είχε ήδη χάσει το πολυπόθητο επίπεδο των 100.000 δολαρίων, όμως οι αρκούδες μόλις είχαν ξεκινήσει. Τη Δευτέρα και την Τρίτη το οδήγησαν από πάνω από 96.000 δολάρια σε κάτω από 90.000 δολάρια, όπου βρήκε κάποια στήριξη και ανέκαμψε άμεσα προς τις 94.000.

Ωστόσο, αυτή η ανακούφιση δεν κράτησε πολύ, και το Βitcoin βρέθηκε γρήγορα ξανά σε πτωτική πορεία, αυτή τη φορά προς νέα χαμηλά. Μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής (21/11), το BTC είχε χάσει πάνω από 13.000 δολάρια και κατρακύλησε κάτω από τα 81.000 για πρώτη φορά από τον Απρίλιο. Αυτό σήμαινε ότι είχε υποχωρήσει περίπου 35% από το ιστορικό υψηλό στις αρχές Οκτωβρίου.

Μετά από αυτό το χαμηλό επτά μηνών, το κρυπτονόμισμα άρχισε επιτέλους να ανακτά έδαφος και βρέθηκε γύρω στα 84.000 δολάρια το Σαββατοκύριακο. Συνέχισε να καταγράφει ήπια κέρδη τις τελευταίες δύο ημέρες, που οδήγησαν σε άνοδο προς τα 89.000 δολάρια νωρίτερα σήμερα.

Δεν κατάφερε να διατηρηθεί εκεί και τώρα βρίσκεται γύρω στα 87.000 δολάρια, αλλά παραμένει ελαφρώς ανοδικό σε ημερήσια βάση. Η κεφαλαιοποίησή του έχει αυξηθεί στα 1,740 τρισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η κυριαρχία του έναντι των altcoins έχει υποχωρήσει και βρίσκεται στο 56,5% σύμφωνα με το CG.

Ημερήσιες τάσεις

Σε αυτό το πλαίσιο, το μεσημέρι της Τρίτης (25/11), το Bitcoin κινείται ανοδικά κατά 1,23% στα 87,375,23 δολάρια, έχοντας όμως υποστεί απώλειες το τελευταίο εφταήμερο της τάξης του 6,05%.

Την ίδια στιγμή, το Ethereum κινείται ανοδικά κατά 3,12% στα 2,892,41 δολάρια.

Παράλληλα, το XRP σημειώνει ράλι 6,62% στα 2,2 δολάρια, το Solana ενισχύεται κατά 5,15% στα 136,44 δολάρια, το Litecoin σημειώνει κέρδη 0,67% στα 83,77 δολάρια.

Τέλος, το Polkadot σημειώνει πτώση 0,95% στα 2,26 δολάρια και το TRUMP αποδυναμώνεται ελαφρώς κατά 0,47% στα 6,23 δολάρια.

Τελευταία τροποποίηση στις 26/11/2025 - 11:19
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