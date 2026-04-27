ΜΕΝΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΟ
  • Γ.Δ.ΓΕΝ. ΔΕΙΚΤΗΣ0,000%
  • S&P 5000,000%
  • Nasdaq0,000%
  • FTSE 1000,000%
  • Nikkei 2250,000%
  • DAX0,000%
  • CAC 400,000%
  • €/$
  • €/£
  • BTC
Bitcoin: Έχασε τη «μάχη» των $80.000 – Επιστρέφει η μεταβλητότητα με φόντο γεωπολιτικές εξελίξεις
Νομίσματα
15:19 - 27 Απρ 2026

Bitcoin: Έχασε τη «μάχη» των $80.000 – Επιστρέφει η μεταβλητότητα με φόντο γεωπολιτικές εξελίξεις

Reporter.gr Newsroom
Google Preferred Source Badge

Πρόσθεσε το Reporter.gr στα αγαπημένα σου στη Google

Μετά από ένα ήρεμο Σαββατοκύριακο, παρά ορισμένες αξιοσημείωτες εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου και μια εκκένωση εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο, η μεταβλητότητα του Bitcoin επέστρεψε το πρωί της Δευτέρας, με άνοδο σχεδόν στα 80.000 δολάρια και άμεση απόρριψη σε αυτό το επίπεδο.

Τα περισσότερα altcoins ακολούθησαν την ίδια πορεία, ωστόσο το «κόκκινο» κυριαρχεί στα 24ωρα διαγράμματα.

Αφού υποχώρησε κάτω από τα 75.000 δολάρια στην αρχή της προηγούμενης εβδομάδας, το Bitcoin κατέγραψε γρήγορη άνοδο και έφτασε τα 79.500 δολάρια λίγες ώρες αργότερα, μετά την παράταση της εκεχειρίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Οι επόμενες ημέρες κύλησαν πιο ήρεμα, με το κρυπτονόμισμα να κινείται πλάγια μεταξύ 77.000 και 78.500 δολαρίων.

Το Σαββατοκύριακο ήταν εξίσου ήρεμο, χωρίς σημαντικές διακυμάνσεις. Οι μόνες εξαιρέσεις σημειώθηκαν το Σάββατο, πρωί και βράδυ. Αρχικά, ο Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε το ταξίδι της αμερικανικής αντιπροσωπείας στο Πακιστάν για συνομιλίες με το Ιράν, με αποτέλεσμα το Bitcoin να υποχωρήσει στα 77.200 δολάρια.

Ωστόσο, περίπου 12 ώρες αργότερα, η τιμή του εκτινάχθηκε, μετά από αναφορές ότι ο Τραμπ και οι συμμετέχοντες σε ειδική εκδήλωση στον Λευκό Οίκο απομακρύνθηκαν με ασφάλεια έπειτα από πυροβολισμούς που φέρεται να προήλθαν από 31χρονο κάτοικο της Καλιφόρνια.

Η μεταβλητότητα εντάθηκε ξανά το πρωί της Δευτέρας (27/4), όταν το Bitcoin ανέβηκε εκ νέου στα 79.500 δολάρια, בעקבות πληροφοριών ότι το Ιράν πρότεινε συμφωνία στις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου. Ωστόσο, η τιμή απορρίφθηκε σε αυτό το επίπεδο και υποχώρησε στα 77.500 δολάρια, όπου βρήκε στήριξη και πλέον κινείται κοντά στα 78.000 δολάρια.

Η κεφαλαιοποίησή του ανέρχεται εκ νέου στα 1,56 τρισ. δολάρια, ενώ η κυριαρχία του έναντι των altcoins παραμένει πάνω από το 58%, σύμφωνα με το CoinGecko.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων παραμένει σχεδόν αμετάβλητη σε σχέση με χθες, στα 2,68 τρισ. δολάρια.

Ημερήσιες τάσεις

Σε αυτό το πλαίσιο, το μεσημέρι της Δευτέρας (27/4), το Bitcoin κινείται ελαφρώς πτωτικά κατά 0,02% στα 77.833,80 δολάρια, το Ethereum χάνει 0,40% στις 2.320,40 δολάρια και το XRP υποχωρεί κατά 0,72% στα 1,42 δολάρια.

Την ίδια στιγμή, το BNB αποδυναμώνεται κατά 0,59% στα 627,30 δολάρια, το Solana ζημιώνεται κατά 1,01% στα 85,24 δολάρια και το Polkadot βυθίζεται κατά 1,92% στα 1,24 δολάρια.

Από την άλλη, το HYPE σημειώνει ράλι 3,02% στα 42,23 δολάρια, το LEO Token ενισχύεται κατά 2,10% στα 10,25 δολάρια και το XMR καταγράφει κέρδη 1,11% στα 393,73 δολάρια.

Τέλος, το TRUMP κατρακυλά κατά 4,86% στα 2,55 δολάρια.

Ακολουθήστε το Reporter στο Google News

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

SIPRI: Υψηλό 17 ετών στις παγκόσμιες στρατιωτικές δαπάνες – Το «παράδοξο» της αμερικανικής πτώσης
Ειδήσεις

SIPRI: Υψηλό 17 ετών στις παγκόσμιες στρατιωτικές δαπάνες – Το «παράδοξο» της αμερικανικής πτώσης

Νέο ράλι στο πετρέλαιο: Άνω των $100 το Brent στη σκιά του διπλωματικού αδιεξόδου ΗΠΑ-Ιράν
Εμπορεύματα

Νέο ράλι στο πετρέλαιο: Άνω των $100 το Brent στη σκιά του διπλωματικού αδιεξόδου ΗΠΑ-Ιράν

Τσίπρας: Το μεγάλο κόλπο με τη ΔΕΗ που θα κοστίσει ακριβότερα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική

Τσίπρας: Το μεγάλο κόλπο με τη ΔΕΗ που θα κοστίσει ακριβότερα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Παπασταύρου: Ανοίγουμε το δρόμο για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι πραγματώνοντας την ενεργειακή δημοκρατία
Πολιτική

Παπασταύρου: Ανοίγουμε το δρόμο για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι πραγματώνοντας την ενεργειακή δημοκρατία

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πιέσεις σε Bitcoin και Ethereum – Αυξάνονται τα «στοιχήματα» για διόρθωση
Νομίσματα

Πιέσεις σε Bitcoin και Ethereum – Αυξάνονται τα «στοιχήματα» για διόρθωση

Σταθερή η αγορά crypto με το Bitcoin «κολλημένο» στα $64.000
Νομίσματα

Σταθερή η αγορά crypto με το Bitcoin «κολλημένο» στα $64.000

Bitcoin: Ανακάμπτει στα $64.000 ενόψει της κρίσιμης συνεδρίασης της Fed
Νομίσματα

Bitcoin: Ανακάμπτει στα $64.000 ενόψει της κρίσιμης συνεδρίασης της Fed

Sell off στα crypto: Γιατί το Bitcoin κατρακύλησε σε χαμηλό 10ημέρου
Νομίσματα

Sell off στα crypto: Γιατί το Bitcoin κατρακύλησε σε χαμηλό 10ημέρου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Ειδήσεις
02/08/2026 - 16:22

Σύγκρουση δύο ελικοπτέρων που επιχειρούσαν στη φωτιά στην Ψάθα (video)

Οικονομία
02/08/2026 - 15:45

Πιερρακάκης: Μόνιμες φοροελαφρύνσεις στη ΔΕΘ - Στο επίκεντρο οι ελεύθεροι επαγγελματίες

Αναλύσεις
02/08/2026 - 15:15

Η σκακιέρα της νέας εποχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών - «Βασίλισσα» η Metlen

Ειδήσεις
02/08/2026 - 12:38

Οι περισσότεροι μετανάστες έφυγαν από τη Θέουτα: Οι μαρτυρίες, η κριτική της Ευρώπης και η απάντηση Σάντσεθ

Πολιτική
02/08/2026 - 11:55

ΠΑΣΟΚ: Ο Πρωθυπουργός ισχυρίζεται πως επένδυσε στην Πολιτική Προστασία, το αποτέλεσμα δεν τον δικαιώνει

Ειδήσεις
02/08/2026 - 11:48

Κυκλώνει τα Μέγαρα πυρκαγιά – Διαδοχικά 112 και στην Κεφαλονιά

Ειδήσεις
02/08/2026 - 11:18

Κρίση απασχόλησης της Gen Z στην Ινδία - Οργισμένη νεολαία στους δρόμους

Πολιτική
02/08/2026 - 10:54

Γεραπετρίτης, Διαμαντοπούλου και Χριστοδουλάκης διαψεύδουν δημοσίευμα για δήθεν δείπνο «συγκυβέρνησης»

Πολιτική
02/08/2026 - 10:25

Μητσοτάκης για φωτιές: H ένταση των φαινομένων ξεπερνά κάθε ανθρώπινο σχεδιασμό

Ειδήσεις
02/08/2026 - 10:20

Ο Τραμπ ανακάλεσε τη σχεδιαζόμενη επίθεση κατά του Ιράν, επικαλούμενος διπλωματική πρόοδο

Ανεμοδείκτης
02/08/2026 - 09:36

Βουτιά στο... χάος

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
02/08/2026 - 09:21

Τα ηλεκτρικά αλλάζουν τις συνήθειες των αγοραστών - Τη διαφορά κάνει η γρήγορη φόρτιση

Πολιτική
01/08/2026 - 22:00

Τσουκαλάς: Ποιο είναι το περιεχόμενο και τα ανταλλάγματα της αδιαφανούς «συμφωνίας κυρίων» με τις ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις;

Ειδήσεις
01/08/2026 - 21:30

WSJ: Πώς η OpenAI έχασε τα «πρωτεία» στην τεχνητή νοημοσύνη από την Anthropic

Ειδήσεις
01/08/2026 - 21:00

NY Times: Fact-checking των ισχυρισμών Τραμπ – Το πραγματικό κόστος του πολέμου για τις ΗΠΑ

Πολιτική
01/08/2026 - 20:30

Τσουκαλάς: Η ΕΛΑΣ κάνει «light αντιπολίτευση» στη ΝΔ και μονομέτωπο απέναντι στο ΠΑΣΟΚ

Ειδήσεις
01/08/2026 - 19:40

Ανεξέλεγκτα τα πύρινα μέτωπα σε Πόρτο Γερμενό και Δωρίδα - Απανωτά μηνύματα από 112 και συνεχείς εκκενώσεις

Ειδήσεις
01/08/2026 - 19:15

Red Code την Κυριακή (2/8) σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια - Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς

Αυτοδιοίκηση
01/08/2026 - 18:36

Δήμος Αθηναίων: Αίρεται η απαγόρευση πρόσβασης στο Λυκαβηττό - Κλειστός θα παραμείνει ο Λόφος Φινόπουλου

Ειδήσεις
01/08/2026 - 18:00

Γάζα: Νέοι ισραηλινοί βομβαρδισμοί - Καταστράφηκαν αποθήκες φαρμακευτικού υλικού

Πολιτική
01/08/2026 - 17:15

ΠΑΣΟΚ: Η κατάργηση των Σχολικών Επιτροπών δεν αποτελεί μεταρρύθμιση - Το δημόσιο σχολείο χρειάζεται στήριξη, όχι αποδόμηση

Ειδήσεις
01/08/2026 - 16:25

Times: Η Ισπανία επικρίνει τις χώρες της ΕΕ για την αντίδρασή τους στη μεταναστευτική κρίση

Magazino
01/08/2026 - 15:45

Φεστιβάλ Χαϊμαλίνα: «Δεν πειράζει να φοβόμαστε - Το θέμα είναι να μη δειλιάζουμε»

Ειδήσεις
01/08/2026 - 15:40

CNBC: Το πολύπλοκο πλέγμα εξουσίας στο Ιράν δυσχεραίνει τις διαπραγματεύσεις για εκεχειρία

Ειδήσεις
01/08/2026 - 15:00

ΕΛ.ΑΣ.: Συλλήψεις για υπόθεση εμπορίας 57 ανθρώπων

Ειδήσεις
01/08/2026 - 14:30

Επίθεση ουκρανικών drones στη Μαύρη Θάλασσα - Βυθίστηκε πλοίο της Rosatom

Magazino
01/08/2026 - 14:00

Η UEFA δηλώνει ότι «έχει χάσει την εμπιστοσύνη της» στην ηγεσία του Ινφαντίνο

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
01/08/2026 - 13:25

ΔΕΗ: Αμετάβλητο το πράσινο τιμολόγιο - Οι τιμές για τον Αύγουστο

Πολιτική
01/08/2026 - 12:58

Μητσοτάκης από Συντονιστικό Κέντρο Πολιτικής Προστασίας: Πλήρης στήριξη και εμπιστοσύνη στην Πυροσβεστική

Ειδήσεις
01/08/2026 - 12:30

Καιρός: Σταδιακή εξασθένηση των ανέμων από το βράδυ (1/8) - Οι περιοχές με ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ