Bitcoin: Έχασε τη «μάχη» των $80.000 – Επιστρέφει η μεταβλητότητα με φόντο γεωπολιτικές εξελίξεις

Μετά από ένα ήρεμο Σαββατοκύριακο, παρά ορισμένες αξιοσημείωτες εξελίξεις στο μέτωπο του πολέμου και μια εκκένωση εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο, η μεταβλητότητα του Bitcoin επέστρεψε το πρωί της Δευτέρας, με άνοδο σχεδόν στα 80.000 δολάρια και άμεση απόρριψη σε αυτό το επίπεδο.

Τα περισσότερα altcoins ακολούθησαν την ίδια πορεία, ωστόσο το «κόκκινο» κυριαρχεί στα 24ωρα διαγράμματα.

Αφού υποχώρησε κάτω από τα 75.000 δολάρια στην αρχή της προηγούμενης εβδομάδας, το Bitcoin κατέγραψε γρήγορη άνοδο και έφτασε τα 79.500 δολάρια λίγες ώρες αργότερα, μετά την παράταση της εκεχειρίας μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Οι επόμενες ημέρες κύλησαν πιο ήρεμα, με το κρυπτονόμισμα να κινείται πλάγια μεταξύ 77.000 και 78.500 δολαρίων.

Το Σαββατοκύριακο ήταν εξίσου ήρεμο, χωρίς σημαντικές διακυμάνσεις. Οι μόνες εξαιρέσεις σημειώθηκαν το Σάββατο, πρωί και βράδυ. Αρχικά, ο Ντόναλντ Τραμπ ακύρωσε το ταξίδι της αμερικανικής αντιπροσωπείας στο Πακιστάν για συνομιλίες με το Ιράν, με αποτέλεσμα το Bitcoin να υποχωρήσει στα 77.200 δολάρια.

Ωστόσο, περίπου 12 ώρες αργότερα, η τιμή του εκτινάχθηκε, μετά από αναφορές ότι ο Τραμπ και οι συμμετέχοντες σε ειδική εκδήλωση στον Λευκό Οίκο απομακρύνθηκαν με ασφάλεια έπειτα από πυροβολισμούς που φέρεται να προήλθαν από 31χρονο κάτοικο της Καλιφόρνια.

Η μεταβλητότητα εντάθηκε ξανά το πρωί της Δευτέρας (27/4), όταν το Bitcoin ανέβηκε εκ νέου στα 79.500 δολάρια, בעקבות πληροφοριών ότι το Ιράν πρότεινε συμφωνία στις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου. Ωστόσο, η τιμή απορρίφθηκε σε αυτό το επίπεδο και υποχώρησε στα 77.500 δολάρια, όπου βρήκε στήριξη και πλέον κινείται κοντά στα 78.000 δολάρια.

Η κεφαλαιοποίησή του ανέρχεται εκ νέου στα 1,56 τρισ. δολάρια, ενώ η κυριαρχία του έναντι των altcoins παραμένει πάνω από το 58%, σύμφωνα με το CoinGecko.

Η συνολική κεφαλαιοποίηση της αγοράς κρυπτονομισμάτων παραμένει σχεδόν αμετάβλητη σε σχέση με χθες, στα 2,68 τρισ. δολάρια.

Ημερήσιες τάσεις

Σε αυτό το πλαίσιο, το μεσημέρι της Δευτέρας (27/4), το Bitcoin κινείται ελαφρώς πτωτικά κατά 0,02% στα 77.833,80 δολάρια, το Ethereum χάνει 0,40% στις 2.320,40 δολάρια και το XRP υποχωρεί κατά 0,72% στα 1,42 δολάρια.

Την ίδια στιγμή, το BNB αποδυναμώνεται κατά 0,59% στα 627,30 δολάρια, το Solana ζημιώνεται κατά 1,01% στα 85,24 δολάρια και το Polkadot βυθίζεται κατά 1,92% στα 1,24 δολάρια.

Από την άλλη, το HYPE σημειώνει ράλι 3,02% στα 42,23 δολάρια, το LEO Token ενισχύεται κατά 2,10% στα 10,25 δολάρια και το XMR καταγράφει κέρδη 1,11% στα 393,73 δολάρια.

Τέλος, το TRUMP κατρακυλά κατά 4,86% στα 2,55 δολάρια.