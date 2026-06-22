Στα $64.000 το Bitcoin – Γιατί οι αναλυτές βλέπουν τέλος στη φάση διόρθωσης

Παρά το γεγονός ότι το Bitcoin είχε ξεπεράσει τα 126.000 δολάρια τον περασμένο Οκτώβριο, σήμερα διαπραγματεύεται κοντά στα 64.000 δολάρια, καταγράφοντας διόρθωση σχεδόν 50% από τα ιστορικά υψηλά του. Αν και η υποχώρηση αυτή παραμένει σημαντική, αρκετοί αναλυτές εκτιμούν ότι η αγορά επιδεικνύει αξιοσημείωτη ανθεκτικότητα απέναντι σε μια σειρά αρνητικών εξελίξεων.

Σύμφωνα με το cryptopotato, ο αναλυτής Michaël van de Poppe υποστηρίζει ότι το Bitcoin εξακολουθεί να διατηρείται πάνω από τον κινητό μέσο όρο των 200 εβδομάδων, ενώ η έλλειψη ισχυρής πτωτικής ορμής υποδηλώνει πως η αγορά ενδέχεται να έχει ήδη ολοκληρώσει το μεγαλύτερο μέρος της διόρθωσής της.

Η τελευταία εβδομάδα χαρακτηρίστηκε από αυξημένη μεταβλητότητα. Αρχικά, το Bitcoin ενισχύθηκε από τα επίπεδα κάτω των 64.000 δολαρίων σε περισσότερα από 67.000 δολάρια, μετά τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν είχαν καταλήξει σε συμφωνία, η οποία επρόκειτο να υπογραφεί στις 19 Ιουνίου. Ωστόσο, το ανοδικό momentum αποδείχθηκε βραχύβιο, καθώς η αγορά επέστρεψε σε πτωτική τροχιά ενόψει της συνεδρίασης της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed).

Πριν αλλά και μετά την ανακοίνωση της Fed για διατήρηση των επιτοκίων στα τρέχοντα επίπεδα, το Bitcoin κινήθηκε έως τα 66.400 δολάρια, για να ακολουθήσει στη συνέχεια πτώση περίπου 4.000 δολαρίων. Οι πιέσεις εντάθηκαν καθώς η νέα ηγεσία της κεντρικής τράπεζας διατήρησε αυστηρή στάση ως προς τη νομισματική πολιτική και τις προοπτικές μείωσης των επιτοκίων.

Κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, οι αγοραστές κατάφεραν να περιορίσουν τις απώλειες, με το Bitcoin να σταθεροποιείται στη ζώνη των 63.000-64.000 δολαρίων. Νέα μεταβλητότητα καταγράφηκε το βράδυ της Κυριακής, μετά την αποτυχία των συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στην Ελβετία και τις νέες απειλές του Τραμπ προς την Τεχεράνη. Η τιμή υποχώρησε προσωρινά έως τα 63.300 δολάρια, πριν ανακάμψει προς τα 64.800 δολάρια και τελικά σταθεροποιηθεί εκ νέου κοντά στα 64.000 δολάρια.

Παράλληλα, η αγορά εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πρόσθετες προκλήσεις. Οι συνεχείς εκροές κεφαλαίων από τα spot Bitcoin ETFs έχουν ενισχύσει την επιφυλακτικότητα των επενδυτών, ενώ ανησυχίες προκαλεί και η κατάσταση γύρω από τις μετοχές STRC της Strategy, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την άντληση κεφαλαίων με στόχο νέες αγορές Bitcoin.

Παρά τις πιέσεις, αρκετοί αναλυτές θεωρούν θετικό το γεγονός ότι το Bitcoin συνεχίζει να διατηρείται πάνω από τη σημαντική στήριξη των 60.000 δολαρίων. Την ίδια στιγμή, τα περισσότερα μεγάλα altcoins εμφανίζουν σχετική σταθερότητα, με το Ethereum να κινείται κοντά στα 1.750 δολάρια και το Solana να επιχειρεί νέα προσέγγιση της ζώνης των 75 δολαρίων.

Σύμφωνα με τον van de Poppe, η ανθεκτικότητα που επιδεικνύει τόσο το Bitcoin όσο και αρκετά altcoins κατά τον τελευταίο μήνα ενδέχεται να αποτελεί ένδειξη ότι η αγορά έχει ήδη απορροφήσει το μεγαλύτερο μέρος των αρνητικών εξελίξεων και βρίσκεται σε διαδικασία διαμόρφωσης ενός νέου πυθμένα.

Ημερήσιες τάσεις

Σε αυτό το πλαίσιο, το μεσημέρι της Δευτέρας (22/6) το Bitcoin υποχωρεί κατά 0,28% στα 64.116,48 δολάρια, το Ethereum κινείται ανοδικά κατά 0,97% στα 1.746,11 δολάρια και το BNB ανεβαίνει κατά 0,30% στα 591,40 δολάρια.

Την ίδια στιγμή το XRP χάνει 1,08% στα 1,13 δολάρια, το Solana σημειώνει ήπια πτώση 0,25% στα 73,62 δολάρια, το HYPE κινείται καθοδικά κατά 1,26% στα 67,53 δολάρια.

Παράλληλα, το LEO Token καταγράφει κέρδη 0,21% στα 9,58 δολάρια, το XMR σημειώνει άλμα 1,89% στα 329,39 δολάρια, το Litecoin αποδυναμώνεται κατά 0,66% στα 44,76 δολάρια και το Polkadot πέφτει κατά 1,16% στο 0,95 δολάριο.

Τέλος, το TRUMP ενισχύεται κατά 2,61% στα 1,88 δολάρια.