Ευρωαγορές: Βαριές απώλειες ελέω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης Ισραήλ-Ιράν

Οι ευρωαγορές έκλεισαν με αρνητικά πρόσημα το απόγευμα της Τρίτης (17/6), λόγω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης του Ισραήλ με το Ιράν.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 κατέγραψε πτώση 0,85% και διαμορφώθηκε στις 542,26 μονάδες.

Όσον αφορά στα σημαντικότερα χρηματιστήρια, ο γερμανικός DAX υποχώρησε κατά 1,03% στις 23.455,47 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 κινήθηκε πτωτικά κατά 0,46% στις 8.834,03 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κατέγραψε απώλειες 0,76% και έπεσε στις 7.683,73 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός MIB καταγράφει απώλειες 1,20% και βρίσκεται στις 39.445,00 μονάδες, ο ισπανικός IBEX υποχώρησε κατά 1,44% στις 13.908,20 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI διολίσθησε κατά 1,31% και έκλεισε στις 7.447,30 μονάδες.

Οι ευρωπαϊκές μετοχές στον τομέα της αιολικής και ηλιακής ενέργειας διαπραγματεύτηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα, μετά την επιτάχυνση της απόσυρσης των επιδοτήσεων προς τον κλάδο από την αμερικανική Γερουσία, στο πλαίσιο της τροποποιημένης έκδοσης του «One Big Beautiful Bill».

Ακόμα, η τελευταία έρευνα της Bank of America μεταξύ διαχειριστών κεφαλαίων έδειξε ότι οι επενδυτές αναμένουν ότι οι μετοχές εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών θα αποδειχθούν η κατηγορία περιουσιακών στοιχείων με την καλύτερη απόδοση τα επόμενα πέντε χρόνια.

Τέλος, στα μακροοικονομικά νέα της ημέρας, το οικονομικό κλίμα στη Γερμανία τον Ιούνιο ενισχύθηκε περισσότερο από το αναμενόμενο, όπως ανακοίνωσε το ινστιτούτο οικονομικών ερευνών ZEW, το οποίο ανέφερε άλμα του δείκτη οικονομικού κλίματος στις 47,5 μονάδες από 25,2 μονάδες το Μάιο.