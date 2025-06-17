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ΕΕ: Πρόταση για μείωση της γραφειοκρατίας και πρόσβαση σε επενδύσεις στην άμυνα
Ειδήσεις
19:13 - 17 Ιουν 2025

ΕΕ: Πρόταση για μείωση της γραφειοκρατίας και πρόσβαση σε επενδύσεις στην άμυνα

Reporter.gr Newsroom
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρουσίασε σήμερα, Τρίτη 17 Ιουνίου, μια σειρά προτάσεων για τη μείωση της γραφειοκρατίας στον τομέα της άμυνας, καθώς η Ένωση προωθεί τον επανεξοπλισμό.

Η Ευρώπη επιδιώκει να αυξήσει την παραγωγή όπλων, ωθούμενη από τον πόλεμο της Μόσχας κατά της Ουκρανίας και τους φόβους για την αξιοπιστία των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Ο μόνος τρόπος για να διασφαλίσουμε την ειρήνη στην Ευρώπη είναι να βεβαιωθούμε ότι είμαστε έτοιμοι να αμυνθούμε με αξιοπιστία και ταχύτητα», δήλωσε ο Επίτροπος Άμυνας της ΕΕ, Άντριους Κουμπίλιους και συνέχισε: «Με αυτό το πακέτο, προωθούμε φιλόδοξες προτάσεις για τη μείωση της γραφειοκρατίας».

Ταχύτερες άδειες και πρόσβαση στη χρηματοδότηση

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, οι Βρυξέλλες δηλώνουν ότι θέλουν να μειώσουν τον χρόνο που απαιτείται για την έκδοση αδειών από τα χρόνια που μπορεί να χρειαστούν σήμερα σε μόλις 60 ημέρες.

Ένας ανώτερος αξιωματούχος της ΕΕ έδωσε ως παράδειγμα μια εγκατάσταση δοκιμών πυρομαχικών που πρέπει να συμμορφώνεται με μια πληθώρα κανόνων για το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια. «Μπορεί να χρειαστούν έως και τρία ή τέσσερα χρόνια», δήλωσε.

Σύμφωνα με τον προτεινόμενο νόμο, οι αρχές των κρατών μελών της ΕΕ «θα έχουν 60 ημέρες για να αντιδράσουν» και, εάν δεν απαντήσουν εγκαίρως, θα θεωρείται ότι η άδεια έχει χορηγηθεί, δήλωσε ο αξιωματούχος.

Η Ένωση επιδιώκει, επίσης, να διευκολύνει την πρόσβαση των εταιρειών σε χρηματοδότηση από την ΕΕ και να αποσαφηνίσει τους κανόνες επενδύσεων που συχνά αποτρέπουν τους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων από το να επενδύσουν στην αμυντική βιομηχανία.

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