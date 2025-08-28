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Ανοδικό άνοιγμα για τις ευρωαγορές με φόντο τα αποτελέσματα της Nvidia
Χρηματιστήρια
11:18 - 28 Αυγ 2025

Ανοδικό άνοιγμα για τις ευρωαγορές με φόντο τα αποτελέσματα της Nvidia

Reporter.gr Newsroom
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Οι ευρωαγορές ανοίγουν ανοδικά την Πέμπτη (28/8), καθώς οι επενδυτές αξιολογούν την έκθεση τριμηνιαίων κερδών της Nvidia, η οποία ξεπέρασε τις προσδοκίες.

Σε αυτό το πλαίσιο, στο άνοιγμα της συνεδρίασης, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 καταγράφει άνοδο 0,30% και διαμορφώνεται στις 556,42 μονάδες.

Όσον αφορά στα σημαντικότερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, ο γερμανικός DAX ενισχύεται κατά 0,38% στις 24.146,12 μονάδες, ο βρετανικός FTSE 100 καταγράφει πτώση 0,15% στις 9.241,03 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 ανεβαίνει κατά 1,08% στις 7.828,00 μονάδες.

Στην ευρωπαϊκή περιφέρεια, ο ιταλικός MIB σημειώνει άνοδο κατά 0,61% και διαμορφώνεται στις 42.687,00 μονάδες, ο ισπανικός IBEX κινείται ανοδικά κατά 0,29% στις 15.069,50 μονάδες και ο πορτογαλικός PSI παραμένει αμετάβλητος στις 7.815,84 μονάδες.

Η Nvidia δήλωσε ότι η αύξηση των πωλήσεων αυτό το τρίμηνο θα παραμείνει πάνω από 50%, σε ένδειξη της συνεχιζόμενης ανθεκτικότητας της έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης. Τα έσοδα του δεύτερου τριμήνου του οικονομικού έτους ήταν ελαφρώς υψηλότερα από τις προσδοκίες, στα 46,74 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ωστόσο, οι μετοχές της εταιρείας υποχώρησαν μετά το κλείσιμο των αγορών, καθώς τα έσοδα από τα κέντρα δεδομένων δεν ανταποκρίθηκαν στις εκτιμήσεις και αυξήθηκαν οι ανησυχίες για το μέλλον των πωλήσεων της Nvidia στην Κίνα.

Στην Ευρώπη, ο γαλλικός γίγαντας αλκοολούχων ποτών Pernod Ricard ανέφερε μείωση 3% στις πωλήσεις για το έτος. Η απόδοση επηρεάστηκε αρνητικά από την αδύναμη καταναλωτική εμπιστοσύνη στην Κίνα και την αβεβαιότητα σχετικά με τους δασμούς στις ΗΠΑ, που επηρέασαν τα αποθέματα των διανομέων.

Οι μετοχές του βρετανικού ομίλου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας Drax σημειώνουν πτώση 9% μετά την ανακοίνωση της εταιρείας ότι βρίσκεται υπό έρευνα από τις ρυθμιστικές αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου. Η έρευνα αφορά δηλώσεις που έγιναν σχετικά με την προμήθεια βιομάζας μεταξύ Ιανουαρίου 2022 και Μαρτίου 2024, καθώς και τη συμμόρφωση των ετήσιων εκθέσεων του 2021, 2022 και 2023 με τους κανόνες εισαγωγής στο χρηματιστήριο, γνωστοποίησης και διαφάνειας.

Στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας, τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κατασκευαστών Αυτοκινήτων έδειξαν ότι οι νέες ταξινομήσεις αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκαν κατά 7,4% σε ετήσια βάση τον Ιούλιο, με αύξηση 39,1% στον αριθμό των ηλεκτρικών οχημάτων με μπαταρία.

Τέλος, τα στοιχεία για το καταναλωτικό και οικονομικό κλίμα στην ΕΕ θα δημοσιευθούν αργότερα την Πέμπτη, πριν από τα στοιχεία για τον πληθωρισμό στη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ισπανία και την Ιταλία την Παρασκευή (29/8).

Τελευταία τροποποίηση στις 28/08/2025 - 11:19
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