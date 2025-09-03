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Ο Νικήτας Κακλαμάνης υποδέχθηκε παιδιά από την Παλαιστίνη στη Βουλή των Ελλήνων
Πολιτική
16:00 - 03 Σεπ 2025

Ο Νικήτας Κακλαμάνης υποδέχθηκε παιδιά από την Παλαιστίνη στη Βουλή των Ελλήνων

Reporter.gr Newsroom
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Ο Πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης, υποδέχθηκε σήμερα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο δέκα παιδιά από την Παλαιστίνη, συνοδευόμενα από τις μητέρες τους. Πρόκειται για οικογένειες που κατάφεραν να διασωθούν από τις φονικές συγκρούσεις και τις καταστροφές που πλήττουν τη Λωρίδα της Γάζας.

Ο κ. Κακλαμάνης καλωσόρισε θερμά τα παιδιά και τις μητέρες τους, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Για όσο βρίσκεστε στην Ελλάδα, είστε παιδιά μας και μπορείτε να στηρίζεστε σε εμάς», ενώ τους πρόσφερε δώρα, δείχνοντας έμπρακτα τη στήριξη του Κοινοβουλίου προς τα θύματα του πολέμου.

Τα παιδιά και οι μητέρες τους συνοδεύονταν από την Ζωή Κωνσταντοπούλου, Πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, η οποία είχε την πρωτοβουλία για την πραγματοποίηση αυτής της επίσκεψης και τον Πρέσβη της Παλαιστίνης στην Ελλάδα, κ. Yussef Dorkho.

Οι Παλαιστίνιοι φιλοξενούμενοι βρίσκονται στην Ελλάδα από τον Φεβρουάριο του 2025, με αρκετά από τα παιδιά να έχουν τραυματιστεί σωματικά και ψυχολογικά από τις πολεμικές συγκρούσεις. Μερικά από αυτά έχουν νοσηλευτεί ή εξακολουθούν να νοσηλεύονται σε ελληνικά νοσοκομεία.

Η στήριξη της Βουλής προς τα παιδιά της Παλαιστίνης

Ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων ανακοίνωσε ότι:

  • Η Βουλή των Ελλήνων θα καλύψει τα έξοδα νοσηλείας για τα τραυματισμένα παιδιά από τη Γάζα.
  • Θα χρηματοδοτήσει και την παροχή τεχνητών μελών για παιδιά που υπέστησαν ακρωτηριασμούς εξαιτίας του πολέμου.

Υπενθυμίζεται ότι στις 29 Μαΐου, κατά τη συνάντησή του με τον Παλαιστίνιο Πρέσβη, ο Πρόεδρος της Βουλής είχε ήδη ανακοινώσει:

  • Την παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε 10 ακόμη παιδιά από τη Γάζα.
  • Την πρόθεση της Βουλής να αποστείλει ανθρωπιστική βοήθεια στον παλαιστινιακό λαό, μόλις καταστεί εφικτή η ασφαλής πρόσβαση μέσω ανθρωπιστικού διαδρόμου προς τη Λωρίδα της Γάζας.

Αυτή η πρωτοβουλία υπογραμμίζει τη διάθεση έμπρακτης αλληλεγγύης του Ελληνικού Κοινοβουλίου προς τα θύματα της ανθρωπιστικής κρίσης στην Παλαιστίνη, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη φροντίδα και υποστήριξη των παιδιών, τα οποία αποτελούν τα πιο αθώα και ευάλωτα θύματα του πολέμου.

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