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ΕΤΑΔ: Νέα Chief Operating Officer η Αναστασία Σουλιώτη
Επιχειρήσεις
16:07 - 03 Σεπ 2025

ΕΤΑΔ: Νέα Chief Operating Officer η Αναστασία Σουλιώτη

Reporter.gr Newsroom
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Με ταχείς ρυθμούς υλοποιείται ο μετασχηματισμός και η αναδιοργάνωση της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), θυγατρικής του Υπερταμείου. Στο πλαίσιο αυτό, η κυρία Αναστασία Καρλόττα Σουλιώτη αναλαμβάνει καθήκοντα Chief Operating Officer (COO) της εταιρείας.

Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον χρηματοοικονομικό κλάδο, υπήρξε εκ των βασικών στελεχών που συμμετείχαν στην ίδρυση και οργάνωση της Veraltis Asset Management, όπου στη συνέχεια διετέλεσε Διευθύνουσα Σύμβουλος. Κατά τη θητεία της οδήγησε τον στρατηγικό και επιχειρησιακό μετασχηματισμό της εταιρείας, ολοκλήρωσε με επιτυχία την επαναδειοδότησή της από την Τράπεζα της Ελλάδος και ενίσχυσε την εταιρική διακυβέρνηση και τις σχέσεις με θεσμικούς επενδυτές. Έχει διατελέσει Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Veraltis και μέλος του ΔΣ της Ένωσης Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων Ελλάδος, ενώ προηγουμένως κατείχε ανώτερες διευθυντικές θέσεις στη B2Kapital, στην PQH Ενιαία Ειδική Εκκαθάριση, στην Αγροτική Τράπεζα υπό Ειδική Εκκαθάριση και στην Alpha Bank (πρώην Εμπορική – Crédit Agricole Group).

Με ιδιαίτερη εξειδίκευση στη διαχείριση και ποιότητα δεδομένων, καθώς και στην ενσωμάτωση αρχών ηθικής και υπεύθυνης Τεχνητής Νοημοσύνης, διαθέτει διεθνείς πιστοποιήσεις στον τομέα της AI Ethics. Παράλληλα, έχει εκτενή εμπειρία στον σχεδιασμό και την εφαρμογή οργανωτικών δομών, διαδικασιών και πλαισίων διακυβέρνησης που ενισχύουν τη διαφάνεια, την αποδοτικότητα και τη στρατηγική ευθυγράμμιση των επιχειρήσεων. Είναι κάτοχος MSc στην Τραπεζική και Χρηματοοικονομική και Πτυχίου Μαθηματικών από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και μιλά άπταιστα Ελληνικά, Αγγλικά και Γαλλικά.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της ΕΤΑΔ, Ηρώ Χατζηγεωργίου, δήλωσε: «Η αναδιάρθρωση και ο μετασχηματισμός της ΕΤΑΔ συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό, με στόχο να οικοδομήσουμε μια σύγχρονη και αποτελεσματική εταιρεία, συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη της χώρας. Η ενίσχυση της διοικητικής μας ομάδας με την κυρία Αναστασία Σουλιώτη, ως Chief Operating Officer, αποτελεί σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Η μακρόχρονη εμπειρία της και η αποδεδειγμένη ικανότητά της να υλοποιεί στρατηγικούς μετασχηματισμούς θα συμβάλουν καθοριστικά στην επιτυχία του εγχειρήματός μας».

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