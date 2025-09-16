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Απώλειες στη Wall Street εν αναμονή της απόφασης της Fed για τα επιτόκια - Νέο ρεκόρ για τον χρυσό
Χρηματιστήρια
23:26 - 16 Σεπ 2025

Απώλειες στη Wall Street εν αναμονή της απόφασης της Fed για τα επιτόκια - Νέο ρεκόρ για τον χρυσό

Reporter.gr Newsroom
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Οι δείκτες της Wall Street κατέγραψαν αρνητικά πρόσημα την Τρίτη (16/9), καθώς οι επενδυτές αναμένουν την απόφαση της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) για τα επιτόκια.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones υποχώρησε κατά 0,27% στις 45.757,90 μονάδες, ο S&P 500 διολίσθησε κατά 0,13% στις 6.606,76 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq κατέγραψε ήπια πτώση 0,07% και διαμορφώθηκε στις 22.333,95 μονάδες. Αξίζει να σημειωθεί ότι τόσο ο S&P 500 όσο και ο Nasdaq κατέγραψε νέα ρεκόρ στο άνοιγμα της συνεδρίασης, αλλά πολύ γρήγορα άρχισαν να κινούνται σε «κόκκινο» έδαφος.

Οι μετοχές τεχνολογίας, που είχαν πρωταγωνιστήσει στην ανοδική πορεία, υποχώρησαν, με την Nvidia να καταγράφει απώλειες άνω του 1,5%. Μικρή πτώση παρουσίασαν, επίσης, η Palantir, η Microsoft και η Alphabet. Η διήμερη συνεδρίαση της Fed αναμένεται να καταλήξει σε μείωση των επιτοκίων για πρώτη φορά από το Δεκέμβριο, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης να αποτιμούν με 100% βεβαιότητα μια μείωση κατά τουλάχιστον 0,25 ποσοστιαίες μονάδες.

Οι επενδυτές παρακολουθούν με προσοχή και τις δηλώσεις του προέδρου της Fed, Τζερόμ Πάουελ, για τυχόν ενδείξεις σχετικά με τη μελλοντική νομισματική πολιτική, καθώς παραμένουν ερωτήματα για πιθανές περαιτέρω μειώσεις επιτοκίων έως το τέλος του έτους και το 2026. «Οποιαδήποτε απόφαση για μείωση κατά 50 μονάδες βάσης θα φαινόταν να οφείλεται περισσότερο σε πολιτικές πιέσεις παρά σε οικονομική αναγκαιότητα», σημείωσε η Seema Shah, επικεφαλής παγκόσμια στρατηγικής της Principal Asset Management.

Παράλληλα, οι επενδυτές παρακολούθησαν τις εξελίξεις στις εμπορικές συζητήσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας. Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε ότι αναμένει περαιτέρω συνομιλίες πριν από την προθεσμία του Νοεμβρίου και ότι «οι Κινέζοι αισθάνονται πλέον ότι είναι δυνατή η επίτευξη εμπορικής συμφωνίας». Στο πλαίσιο αυτό, συμφωνήθηκε «πλαίσιο» για το TikTok, επιτρέποντας στην εφαρμογή να συνεχίσει να λειτουργεί στις ΗΠΑ, με την Oracle να συμμετέχει στη συμφωνία.

«Άλμα» για το πετρέλαιο - Νέο ρεκόρ για τον χρυσό

Οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν ανοδικά, με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού τύπου Brent για το Νοέμβριο, έκλεισαν την ημέρα με κέρδη 1,57% και διαμορφώθηκαν στα 68,50 δολάρια το βαρέλι. Παράλληλα, οι τιμές του αμερικανικού αργού West Texas Intermediate (WTI) για τον Οκτώβριο, ενισχύθηκαν κατά 2,01% στα 64,57 δολάρια.

Τέλος, ο χρυσός ενισχύθηκε κατά 0,29%, διαμορφώνοντας την τιμή του στα 3.729,70 δολάρια ανά ουγγιά και σημειώνοντας νέο ιστορικό ρεκόρ.

Τελευταία τροποποίηση στις 16/09/2025 - 23:33
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