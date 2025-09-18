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«Γύρισαν πλάτη» στη ρύθμιση οι καταπατητές του Δημοσίου - Παράταση και νέα ευκαιρία
Ακίνητα
08:17 - 18 Σεπ 2025

«Γύρισαν πλάτη» στη ρύθμιση οι καταπατητές του Δημοσίου - Παράταση και νέα ευκαιρία

Γιώργος Αλεξάκης
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Περισσότερο χρόνο έχουν στη διάθεσή τους οι καταπατητές του Δημοσίου για να μπουν σε διαδικασία εξαγοράς των καταπατημένων ακινήτων καθώς με στόχο τόσο την τόνωση των εσόδων, όσο και την αντιμετώπιση παλαιών εκκρεμοτήτων στην ακίνητη περιουσία, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, έδωσε παράταση στη "ζωή" της ρύθμισης, μετά το "χαλαρό" ενδιαφέρον που καταγράφηκε.
Είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ υπάρχουν περίπου 90.000 καταπατημένες εκτάσεις, μέχρι και χθες είχαν υποβληθεί μόλις 5.260 αιτήσεις, που αφορούν, κύρια, ακίνητα στο νομό Αττικής. Από αυτές, βέβαια, έχει εγκριθεί ακόμα μικρότερος αριθμός. Ουσιαστικά, περίπου 5% των καταπατητών εκδήλωσε ενδιαφέρον για την εξαγορά τους.

Κανονικά, με βάση τη σχετική ρύθμιση, η υποβολή αιτήσεων ολοκληρωνόταν την 30η Σεπτεμβρίου και 31η Οκτωβρίου του 2025 ανάλογα με την περιοχή που βρίσκονται οι εκτάσεις του δημοσίου. Έτσι, χθες, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας αποφάσισε να παρατείνει μέχρι τις 11 Σεπτεμβρίου 2026 την προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την εξαγορά δημόσιων καταπατημένων εκτάσεων μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας gov.gr.

Προϋποθέσεις για την αίτηση

Υπενθυμίζεται ότι για να μπορέσει να καταθέσει κάποιος ή κάποια αίτησης εξαγοράς καταπατημένου ακινήτου, θα πρέπει να το κατέχει για τουλάχιστον 30 χρόνια με τίτλο ή 40 χρόνια χωρίς τίτλο και να το χρησιμοποιεί είτε ως κύρια κατοικία, είτε για την άσκηση τουριστικής, βιοτεχνικής, βιομηχανικής, εμπορικής ή αγροτικής δραστηριότητας.

Επιπλέον, το ακίνητο πρέπει να έχει δηλωθεί στο Ε9 για τα πέντε τελευταία χρόνια πριν από την αίτηση, ώστε να υπάρχει ένα πειστήριο για θεμελίωση εμπράγματου δικαιώματος. Επιπλέον, η ρύθμιση έχει θέσει μια σειρά από κριτήρια για την κατοχή και τη χρήση, διασφαλίζοντας ότι η διαδικασία δεν θα παρακαμφθεί από τρίτους που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις.

Η διαδικασία

Η είσοδος των αιτούντων στην πλατφόρμα γίνεται με την χρήση κωδικών Τaxisnet και δίνεται η δυνατότητα υποβολής της αίτησης εξαγοράς από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Για την υποβολή της αίτησης απαιτείται παράβολο 300 ευρώ το οποίο συμψηφίζεται με το τίμημα εξαγοράς ή επιστρέφεται εφόσον η αίτηση απορριφθεί.

Βασική προϋπόθεση του δικαιώματος υποβολής αίτησης εξαγοράς, είναι η άσκηση από τον ίδιο τον αιτούντα ή τους δικαιοπαρόχους, επί δημοσίου ακινήτου, αδιαλείπτως κατοχή:

α)επί 30 τουλάχιστον έτη με τίτλο,

β)επί 40 τουλάχιστον έτη χωρίς τίτλο, εφόσον ο αιτών χρησιμοποιεί το ακίνητο ως την κύρια κατοικία του ή ως βοηθητικό χώρο αυτής ή για να ασκεί τουριστική, βιοτεχνική, βιομηχανική, εμπορική ή αγροτική δραστηριότητα.

Τίμημα και εκπτώσεις

Το τίμημα υπολογίζεται βάσει αντικειμενικών αξιών και κοινωνικών κριτηρίων (ευπαθείς ομάδες, πολύτεκνοι, ΑμεΑ). Προβλέπονται εκπτώσεις έως 80%, ανάλογα με την προσωπική και οικογενειακή κατάσταση του αιτούντος. Ειδικότερα:

  • 50% για όσους έχουν αναγνωριστεί πρωτόδικα ως κύριοι του ακινήτου,

  • 50% για όσους αναγράφονται στις πρώτες κτηματολογικές εγγραφές και υπάρχει αγωγή του Δημοσίου ή εκκρεμεί η προθεσμία για άσκησή της,

  • 70% για όσους έχουν ασκήσει ένδικο μέσο έως 31.12.2022,

  • 80% αν το ακίνητο καλύπτει στεγαστικές ανάγκες από μαζική εγκατάσταση πριν το 1964.

Η εξόφληση γίνεται είτε εφάπαξ με πρόσθετη έκπτωση 10%, είτε σε έως 60 άτοκες μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστη καταβολή 100 ευρώ.

Δικαιολογητικά

Η αίτηση συνοδεύεται από:

Τοπογραφικό διάγραμμα,

Αεροφωτογραφίες (1992 ή παλαιότερες, ανάλογα με την περίπτωση),

Φύλλο προσδιορισμού αντικειμενικής αξίας,

Βεβαίωση όρων δόμησης,

Οικοδομική άδεια (εφόσον υπάρχει),

Απόσπασμα κτηματολογικού διαγράμματος,

Πράξη προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ των τελευταίων 5 ετών.

Τελευταία τροποποίηση στις 18/09/2025 - 09:56
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